Magdeburg - Paderborn Tipp, Prognose, Quoten | 22.09.2023

Magdeburg ist nach der knappen Niederlage auf Schalke (3:4) auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht, befindet sich jedoch trotzdem auf einem guten Weg und spielt sehr guten Zweitliga-Fussball. Der SC Paderborn 07 kam hingegen eher strauchelnd in die aktuelle Saison und konnte sich zuletzt mit einem Sieg gegen Wiesbaden etwas Luft verschaffen.

Auch wenn ein Unentschieden in der Luft über der MDCC-Arena liegen dürfte, sehen wir die Heimmannschaft leicht favorisiert in diesem Spiel und entscheiden uns daher für „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,58 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Paderborn auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

In 3 der 4 bisherigen Zweitliga-Duellen der beiden Mannschaften stand am Ende ein Unentschieden.

Der FC Magdeburg ist zu Hause saisonübergreifend seit 5 Partien ungeschlagen (4S, 1U).

Paderborn konnte saisonübergreifend nur eines der letzten 10 Auswärtsspiele gewinnen (5U, 4N).

Magdeburg vs Paderborn Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher mit deutscher Lizenz sehen das Heimteam von Trainer Christian Titz in einer leichten Favoritenrolle bei Siegquoten von durchschnittlich 2,10 zu 3,10. Ein Unentschieden schlägt mit einer Quote von etwa 3,80 zu Buche und könnte eine Überlegung für eine etwas risikoreichere Wette wert sein.

Bei den Über/Unter-Tore-Tipps gehen die Wettanbieter eher davon aus, dass mit einer torreichen Partie zu rechnen ist. Die Quote für „Über 2,5 Tore“ liegt bei 1,47, was durchaus berechtigt scheint, so fallen doch im Schnitt in dieser Saison 4,7 Tore pro Spiel mit Magdeburger Beteiligung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Paderborn Prognose: Kann Magdeburg daheim die weiße Weste wahren?

Magdeburg blieb in dieser Saison zu Hause noch ohne Punktverlust (2S). Zudem erzielten die Thüringer im eigenen Stadion, zur Freude der Fans, im Schnitt vier Tore.

Mit 16 erzielten Saisontoren stellen die Thüringer die stärkste Offensive der Liga, ex aequo mit Hannover (ebenfalls 16 Tore). Dabei verzeichneten schon zehn Spieler der Magdeburger einen eigenen Treffer - Liga-Höchstwert!

Mit elf Punkten aus den ersten sechs Begegnungen spielt Magdeburg seine bisher stärkste Zweitliga-Spielzeit der Vereinshistorie. Einen nicht geringen Anteil daran tragen die starken Leistungen von Linksaußen Baris Atik, welcher mit fünf Assists der beste Vorlagengeber der Liga ist. Mittelstürmer Luca Schuler führt mit vier Treffern die vereinsinterne Torschützenliste an.

Magdeburg - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 3:4 Schalke (A), 6:4 Hertha (H), 0:0 St. Pauli (A), 4:2 Kiel (A), 2:1 Regensburg (Pokal, A)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:1 Wiesbaden (H), 1:2 Kiel (A), 1:2 Kaiserslautern (H), 2:1 Düsseldorf (A), 7:0 Cottbus (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. Paderborn: 0:0 (H), 0:1 (A), 1:1 (H), 4:4 (A), 1:1 (A).

Der Auftakt in die aktuelle Saison ging für die Paderborner gehörig schief, als die Mannen von Trainer Lukas Kwasniok in Fürth mit 0:5 krachend untergingen. Einem Unentschieden gegen Aufsteiger Osnabrück folgten in den letzten vier Begegnungen zwei Siege und zwei Niederlagen.

Mit sieben Saisontoren steht Paderborn eher am unteren Ende der Tabelle und musste schon zwölf Gegentore verkraften, genauso wie der kommende Gegner Magdeburg. Im direkten Vergleich konnte Paderborn in elf Begegnungen erst zweimal als Sieger vom Platz gehen (5U, 4N). Dabei fielen durchschnittlich 2,9 Tore pro Spiel.

Wett-Freunden, die ihre Gewinnchancen bei einem Magdeburg Paderborn Tipp maximieren möchten, legen wir unsere Wettanbieter ohne Steuer ans Herz.

Unser Magdeburg - Paderborn Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Im Schnitt fallen bei Partien des 1. FC Magdeburg 4,7 Tore. Auch bei Spielen von Paderborn zappelt der Ball durchschnittlich über drei Mal im Netz. Deshalb erwarten wir auch in Magdeburg am Freitagabend ein torreiches Spiel mit leichten Vorteilen für die Hausherren.