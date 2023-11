Magic - Raptors Tipp, Prognose & Quoten | 22.11.2023

Unser Orlando Magic -Toronto Raptors Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 22.11.2023 lautet: Im Aufeinandertreffen zwischen den deutschen NBA-Profis Dennis Schröder auf Seiten der Raptors und Franz und Moritz Wagner auf Seiten der Magic erwarten wir ein enges Spiel mit leichten Vorteilen für das Heimteam für unseren Wett Tipp heute.

Die beste Defense der NBA ist in der noch jungen Saison etwas überraschend in Orlando beheimatet, was sich zuletzt in drei Siegen in Folge niederschlug. Doch auch die Raptors haben ihre Stärken vor allem in der Verteidigung, konnten in den letzten Spielen aber auch in der Offense ein wenig Boden gut machen.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Über 212,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,68 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Orlando Magic vs Toronto Raptors auf „Über 212,5 Punkte“:

In den Spielen von Orlando fallen in dieser Saison im Schnitt 216,0 Punkte.

In den letzten 3 Partien zwischen den Magic und Raptors wurden im Schnitt 222,6 Punkte erzielt.

In dieser Saison fallen in Spielen von Toronto durchschnittlich 221,6 Punkte.

Orlando Magic vs Toronto Raptors Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen im anstehenden Duell zwischen den beiden Teams keinen wirklichen Favoriten auf dem Parkett. Die Quote für einen Heimsieg der Magic liegt mit 1,85 nur geringfügig niedriger als die Auswärtssieg-Quote von 2,02.

Die meisten Punkte im Spiel werden auf Seiten der Magic Franz Wagner und Paolo Banchero zugetraut, deren Over/Under-Line bei jeweils 18,5 Punkten bei Quoten zwischen 1,80 und 1,90 liegt. Auf Seiten der Raptors wird Pascal Siakam als wahrscheinlichster Topscorer gesehen mit einer Quote von 1,90 für „Über 21,5 Punkte".

Orlando Magic vs Toronto Raptors Prognose: Können die Raptors den 3. Auswärtssieg der Saison feiern?

Die Orlando Magic stehen mit einer Bilanz von 8-5 auf dem fünften Platz der Eastern Conference, was sie vor allem ihrer hervorragenden Defense verdanken. Das Franchise aus Florida führt mit einem Defensiv-Rating von 106,7 die gesamte Liga an. Dafür hapert es jedoch im Spiel nach vorne noch ziemlich, so steht man mit einem Offensiv-Rating von nur 109,5 auf dem viertletzten Platz.

Vor allem am Shooting fehlt es den Magic an allen Ecken und Enden, so nehmen nur fünf Teams weniger Dreier als die im Schnitt 30,5 Versuche Orlandos. Von diesen Distanzwürfen finden nur 33,0 Prozent ihren Weg ins Ziel, nur die Portland Trail Blazers treffen noch schlechter. Allein diese Tatsache macht eine effiziente Offensive in der modernen NBA, in der der Dreier immer mehr Bedeutung gewinnt, nahezu unmöglich.

Die Raptors stehen aktuell auf dem elften Platz der Eastern Conference und haben eine leicht negative Bilanz von 6-7 vorzuweisen. Drei der letzten fünf Spiele gingen verloren, wobei erwähnt werden sollte, dass zwei der Niederlagen gegen den Liga-Primus aus Boston erfolgten.

In Sachen Verteidigung stehen die Raptors auf dem ligaweit siebten Platz mit einem Defensiv-Rating von 110,3. Kombiniert mit einem Offensiv-Rating von 110,3 (Platz 23) ergibt sich ein neutrales Net-Rating von 0,0 (Platz 17). Auch die Offensive der Raptors ist in dieser Saison noch nicht berühmt, so steht man mit einem True-Shooting-Wert von 55,1 Prozent und einer Effective-Field-Goal-Percentage von nur 51,2 Prozent jeweils unter den Flop 5 der Liga.

Orlando Magic - Toronto Raptors Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Orlando Magic: 128:116 Pacers (A), 103:97 Bulls (A), 96:94 Bulls (A), 104:124 Nets (A), 112:97 Bucks (H).

Letzte 5 Spiele Toronto Raptors: 142:113 Pistons (H), 105:108 Celtics (H), 112:128 Bucks (H), 111:107 Wizards (H), 117:94 Celtics (A).

Letzte 5 Spiele Orlando Magic vs. Toronto Raptors: 113:123 (A), 111:99 (H), 113:109 (H), 108:121 (A), 89:102 (H).

Sechs der letzten zehn direkten Duelle zwischen den Magic und den Raptors konnten die Kanadier für sich entscheiden. In diesen Duellen fielen im Schnitt 117,0 Punkte, wobei die Raptoren für 111,2 dieser Punkte verantwortlich waren.

In den letzten fünf Heimspielen der Magic in dieser Saison erzielten die Männer aus Florida im Schnitt 113,8 Punkte pro Partie. Toronto konnte in den letzten fünf Auswärtsspielen durchschnittlich 109,2 Punkte erzielen. Wer übrigens auf einen der deutschen Basketball-Weltmeister tippen möchte, könnte sich zum Beispiel mal die Quoten der „Über Punkte"-Wetten für Dennis Schröder anschauen, der in den letzten beiden Spielen jeweils über 17 Punkte erzielte.

Unser Orlando Magic - Toronto Raptors Tipp: Über 212,5 Punkte

Die Offense der Magic ist zu Hause etwas besser als in der Ferne, zudem wird sich die sehr schlechte Dreierquote vermutlich noch etwas nach oben Richtung Liga-Schnitt bewegen. Die Raptors konnten ihre Punkte-Produktion zuletzt auch anziehen, in drei der letzten vier Spiele konnten über 110 Punkte erzielt werden.