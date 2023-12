Mainz - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 03.12.2023

Unser Mainz - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.12.2023 lautet: Ein Tor der Mainzer gegen Freiburg wäre das 50. Bundesligator der Hausherren gegen die Breisgauer. Im Wett Tipp heute tendieren wir zu einem defensiv geprägten Vergleich.

Der Wechsel von Bo Svensson auf Jan Siewert hat sich für den FSV Mainz 05 ausgezahlt. Keine Mannschaft der Liga kassierte an den letzten drei Spieltagen weniger Gegentore als die Rheinhessen (1). Zudem verloren sie nur eines der 14 Bundesliga-Heimspiele gegen den SC Freiburg (8 Siege, 5 Remis). Ebenfalls relevant ist, dass die Hausherren gegen keinen Bundesligisten mehr Heimspiele ohne Gegentor beendet haben als gegen die Breisgauer (8). Obendrein erzielte Freiburg nur vier von 15 Saisontoren in der Ferne.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,00 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Mainz vs Freiburg auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Mainz steht bei 11,7 erwartbaren Toren (18.).

Freiburg ging in 3 von 6 Gastauftritten ohne Torerfolg vom Feld.

Mainz hielt in 2 der letzten 3 Ligaspiele die Null.

Mainz vs Freiburg Quoten Analyse:

Christian Streich feierte mit dem SC Freiburg unter der Woche den nächsten Kantersieg in der Europa League (5:0 vs. Olympiakos Piräus). Gänzlich anders ist die Lage in der Bundesliga, wo die Breisgauer seit vier Spielen sieglos sind. Das erklärt, warum die Gäste mit Wettquoten bis 3,10 als Außenseiter auflaufen.

Ein weiterer Faktor ist die ansteigende Formkurve der Hausherren. Mainz gewann im letzten Heimspiel erstmals in dieser Spielzeit (2:0 vs. RB Leipzig). Die Siegquoten von 2,25 bis 2,31 bringen den FSV in diesem Heimspiel in die Favoritenrolle. Wir empfehlen in diesem ausgeglichenen Duell eine Sportwette ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Freiburg Prognose: Positiver Trend der Mainzer

Sechs Punkte an den vergangenen vier Spieltagen führten die 05er zurück auf den Relegationsplatz. Der Großteil dieser positiven Entwicklung ist auf die verbesserte Defensive zurückzuführen. Keine Mannschaft kassierte in den letzten drei Spielen weniger Gegentore als der FSV (1) unter Jan Siewert.

Zwei der drei Partien unter dem Interimstrainer beendeten die Rheinhessen ohne ein Gegentor. Im Duell mit dem SC Freiburg könnte eine weitere folgen. Mainz trug nach acht Heimspielen gegen den SCF bereits die weiße Weste vom Feld - häufiger als gegen jeden anderen Bundesliga-Verein.

Des Weiteren finden wir einen klaren Hinweis für die stabile Defensive der Hausherren: Mit 17,3 erwartbaren Gegentoren hat der Tabellen-16. die fünftbeste Abwehr im Ligavergleich.

Das größte Fragezeichen vor dieser Begegnung ist die Torwart-Position der Gastgeber. Stamm-Torhüter Robin Zentner wird am kommenden Spieltag aufgrund einer knöchernen Fingerverletzung fehlen.

Mainz - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Hoffenheim (A), 0:0 Darmstadt (A), 2:0 RB Leipzig (H), 0:3 Hertha (A), 2:2 Bochum (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 5:0 Olympiakos Piräus (H), 1:1 Darmstadt (H), 1:3 RB Leipzig (A), 5:0 Backa Topola (H), 3:3 Gladbach (H)

Letzte 5 Spiele Mainz vs. Freiburg: 1:1 (H), 1:2 (A), 1:1 (A), 0:0 (H), 1:0 (H)

Zudem spielt den Gastgebern die Auswärtsschwäche der Freiburger in die Karten. Bisher erzielte der SCF nur vier Treffer in sechs Gastauftritten. In der Ferne gingen die Spieler von Christian Streich in 50 Prozent der Fälle ohne eigenen Torjubel vom Feld.

Eine weitere Komponente in diesem Vergleich ist die starke Heimbilanz der 05er gegen die Schwarzwälder. Der FSV verlor nur eines von 14 Bundesliga-Heimspielen gegen die Gäste (8S, 5U). Außerdem warten die Streich-Schützlinge seit vier Ligaspielen auf einen Dreier.

Trotz dieser positiven Voraussetzungen liegen die Hausherren aktuell sieben Zähler hinter dem SC Freiburg. Selbst wenn die Defensive in letzter Zeit wieder deutlich stabiler aufgetreten ist, teilten die Rheinhessen in drei der letzten vier Partien die Punkte.

Hinzu kommt das positive Auftreten der Gäste in der Europa League. In dieser gewann Freiburg zwei Partien in Folge mit jeweils 5:0. Das erhöht unser Interesse an der Quote von 3,40 bei Oddset für eine Wette auf „Unentschieden“.

Unser Mainz - Freiburg Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Aus dem Spiel heraus erzielte nur Köln weniger erwartbare Tore (6,82 xG) als die Mainzer (6,99 xG). Freiburg muss sich ebenfalls mit einem unterdurchschnittlichen Wert von 10,11 erwartbaren Toren anfreunden (12.).