Manchester United - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten | 06.12.

Unser Manchester United - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 06.12.2022 lautet: Unser Wett Tipp heute klingt nach einem großen Duell zweier Teams von Weltformat, die ihren Ansprüchen hinterherlaufen. Wir erwarten ein ausgeglichenes Duell.

Die Red Devils empfangen die Blues zu einem vom Namen her großen Duell in der Premier League, momentan verspricht die Partie jedoch auf beiden Seiten eher Mittelmaß. Manchester United stellt eine recht stabile Defensive in dieser Saison, aber eine oft etwas zahnlose, jedoch effiziente Offensive. Chelsea bewegt sich in beiden Kategorien im Mittelfeld im Ligavergleich.

Wir sehen keinen klaren Favoriten und entscheiden uns in diesem Traditionsduell für den Wett Tipp heute „Unentschieden“ mit einer Quote von 3,45 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Chelsea auf „Unentschieden“:

5 der letzten 6 Partien zwischen Manchester United und Chelsea endeten mit einem Remis.

Manchester United stellt mit 16 Toren bei 17 Gegentreffern eine fast ausgeglichene Torbilanz.

Chelsea spielte in dieser Saison schon 4 Mal unentschieden.

Manchester United vs Chelsea Quoten Analyse:

Auch die besten Wettanbieter mit deutscher Lizenz sehen im kommenden Duell eine recht ausgeglichene Angelegenheit auf die Fans im Old Trafford zukommen. Den Gästen aus London werden mit einer Quote von 2,38 zu einer Siegquote für Manchester in Höhe von 2,86 minimal bessere Chancen eingeräumt.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird eine 1:1-Punkteteilung mit einer Quote von 7,30 erachtet, was auch in unseren Augen nicht unwahrscheinlich sein könnte. So endeten drei der letzten vier Duelle zwischen Manchester United und Chelsea mit eben diesem Ergebnis.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Chelsea Prognose: Kann Man United zu den internationalen Plätzen aufrücken?

Manchester United startete schwach in die Hinrunde der diesjährigen Premier-League-Saison und verlor gleich vier der ersten sieben Spiele. In den folgenden sieben Partien konnten immerhin fünf Siege eingefahren werden, bei zwei weiteren Niederlagen, ohne dabei jedoch spielerisch unbedingt überzeugen zu können. Sieben der acht Saisonsiege wurden äußerst knapp mit nur einem Tor Vorsprung geholt.

Vor allem im Sturmzentrum hapert es in Sachen Torabschluss noch gewaltig. Neuzugang Rasmus Höjlund steht nach zehn Partien noch ohne eigenen Treffer da und auch Marcus Rashford konnte in 13 Partien erst zwei Mal einnetzen. Bester Scorer der Red Devils in dieser Saison ist Kapitän Bruno Fernandes mit je drei Treffern und Torvorlagen.

Die Offensive von Chelsea kam bisweilen schon etwas besser ins Laufen, was sich bisher jedoch zu selten in Siege ummünzen ließ. Mit erst 19 gesammelten Punkten aus den ersten 14 Spielen stehen die Blues nur auf Platz 10 und können sich mit nun 14 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Arsenal schon aus dem erhofften Titelrennen verabschieden.

Nachdem schon im letzten Jahr die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb verpasst wurde, steckt man auch in der aktuellen Spielzeit tief im Mittelmaß fest. Die Defensive der Blues wackelte zudem in den letzten vier Partien gewaltig, so musste man in diesem Zeitraum elf Gegentore einstecken, konnte jedoch auch zwölf Mal treffen. Bester Scorer des Teams von Trainer Mauricio Pochettino ist Nicolas Jackson mit sechs Treffern.

Manchester United - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:1 Newcastle (A), 3:3 Galatasaray (A), 3:0 Everton (A), 1:0 Luton (H), 3:4 Kopenhagen (A).

Letzte 5 Spiele Chelsea: 3:2 Brighton (H), 1:4 Newcastle (A), 4:4 Manchester City (H), 4:1 Tottenham (A), 2:0 Blackburn (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Chelsea: 4:1 (H), 1:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (A), 0:0 (A).

In der Premier League kam es insgesamt schon 158 Mal zu einem Duell zwischen Manchester United und Chelsea. Die Red Devils konnten 63 dieser Partien für sich entscheiden, während die Blues 45 Siege einfahren konnten. 50 Mal trennten sich die beiden Rivalen mit einem Remis. In all diesen Partien fielen im Schnitt 2,8 Tore.

Manchester United konnte sich in der vergangenen Saison für die Teilnahme an der diesjährigen Gruppenphase der Champions League qualifizieren, hat jedoch nach schwachen Leistungen und drei Niederlagen aus den ersten fünf Spielen (1S 1U) keine guten Chancen mehr auf eine Teilnahme an der Endrunde, da man im letzten Gruppenspiel gegen Spitzenreiter Bayern München ran muss und selbst bei einem Sieg auf ein Remis im Parallelspiel angewiesen wäre. In den letzten sechs Partien zwischen Manchester United und Chelsea fielen im Schnitt nur 1,8 Tore. So könnte sich eine Wette mit dem Bestandteil „Unter 2,5 Tore“ als lohnenswert herausstellen. Solltet ihr das Verlustrisiko gering halten wollen, könnt ihr einfach die NEObet Freiwette ohne Einzahlung für euren Tipp nutzen.

Unser Manchester United - Chelsea Tipp: Unentschieden

Die beiden Teams sehen sich noch als absolute Top-Teams, laufen diesem Anspruch jedoch schon seit Jahren hinterher. Jedoch werden sich sowohl die Red Devils als auch die Blues in diesem Spiel nichts schenken, so endeten sieben der letzten zehn direkten Duelle mit einem Remis. Wir sehen keinen Favoriten und könnten uns eine weitere Punkteteilung vorstellen.