Manchester United - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 25.05.2023

Unser Manchester United - Chelsea Tipp zum Premier League Spiel am 25.05.2023 lautet: Chelsea befindet sich im Formtief und tat sich zuletzt sehr schwer. Da den Red Devils im Nachholspiel bereits ein Remis für Rang vier reicht, tendieren wir zu einem müden Kick mit wenigen Toren.

Das Team von Trainer Erik ten Hag erbeutete am vergangenen Spieltag nach einem knappen 1:0-Auswärtserfolg bei Bournemouth drei wichtige Punkte. Als Matchwinner ging dabei Casemiro hervor. Bereits nach neun Minuten brachte der Brasilianer die Gäste in Front. Trotz klarer Feldvorteile blieb dem Tabellenvierten ein zweiter Treffer verwehrt.

Die Blues gingen gegen die B-Auswahl des bereits feststehenden englischen Meisters Manchester City nach einem knappen 0:1 in der Ferne leer aus. Nachdem die Anfangsphase komplett verschlafen wurde, steigerten sich die Gäste, versäumten aber trotz guter Einschuss-Gelegenheiten den Ausgleich.

In einem Match auf überschaubarem Niveau räumen wir den Gastgebern aufgrund ihrer Heimstärke leichte Vorteile ein, schließen aber ein Remis mit weniger als 3,5 Toren nicht aus. Für diesen Sportwetten Tipp hält Happybet eine Quote von 1,85 bereit.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Chelsea auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Mehr als 75 Prozent der Premier-League-Heimspiele gestalteten die Red Devils siegreich.

Chelsea holte nur 2 Siege in den vergangenen 13 PL-Auswärtsspielen (4U, 7N).

Nur 2 der letzten 11 Duelle im Old Trafford endeten zwischen beiden Konkurrenten mit mehr als 3,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Chelsea Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Bewertung gibt es kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Hausherren aus Manchester. Der Heimsieg wird am Drei-Weg-Markt mit einer Manchester United Chelsea Quote in Höhe von ca. 1,60 bewertet und untermauert diese Tatsache.

Wer hingegen den Blues einen Triumph zutraut, darf sich auf deutlich mehr als den fünffachen Wetteinsatz gefasst machen.

Eine ähnlich klare Tendenz zeichnet sich am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ ab. Wenngleich sich beide Teams kürzlich zweimal im Old Trafford mit weniger als 2,5 Toren trennten, servieren die besten Sportwetten Anbieter für drei oder mehr Tore eine Quote von ca. 1,55.

Manchester United vs Chelsea Prognose: „Bleibt Manchester United auch im 17. Premier-League-Heimspiel ungeschlagen?“

Immerhin drei der vergangenen fünf Liga-Ansetzungen brachten einen Erfolg der Mannen von Trainer Erik ten Hag mit sich. Alle drei Triumphe wurden ohne Gegentor errungen, wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass die Konkurrenz mit Aston Villa (1:0), Wolverhampton (2:0) und Bournemouth (1:0) alles andere als überragend gewesen ist.

Trotz allem wurde ein Drei-Punkte-Polster zur Nicht-Champions-League-Zone erspielt. Zudem haben die Red Devils ein Spiel weniger als der Verfolger aus Liverpool auf dem Konto. Sofern das Nachholspiel gegen die Blues gewonnen wird oder mit einem Remis endet, ist die Champions-League-Qualifikation fix.

Seit nunmehr 16-Liga-Heimspielen sind die Schützlinge aus dem Nordwesten Englands ungeschlagen und blicken auf 13 Siege und drei Remis. Lediglich in zwei von insgesamt 17 Ansetzungen auf heimischem Boden wurde ein eigener Treffer versäumt. Beinahe 90 Prozent der Premier-League-Begegnungen im Old Trafford beendete United mit weniger als 3,5 Toren. Nur acht Gegentore ließ die von Erik ten Hag bevorzugte Viererkette zuhause zu.

Chelsea will diese Saison möglichst schnell aus den Geschichtsbüchern streichen. Mit Frank Lampard sitzt nach Thomas Tuchel und Graham Potter bereits der dritte Trainer auf der Bank und weist in seinen neun Pflichtspielen einen desaströsen Schnitt von 0,44 Punkten pro Begegnung auf.

Manchester United - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:0 Bournemouth (PL, A), 2:0 Wolverhampton (PL, H), 0:1 West Ham (PL, A), 0:1 Brighton (PL, A), 1:0 Aston Villa (PL, H)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:1 Man City (PL, A), 2:2 Nottingham (PL, H), 3:1 Bournemouth (PL, A), 1:3 Arsenal (PL, A), 0:2 Brentford (PL, H)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Chelsea: 1:1 (PL, A), 1:1 (PL, H), 1:1 (PL, A), 0:0 (PL, A), 0:0 (PL, H)

In der Ferne legen die Blues eine eklatante Abschlussschwäche an den Tag und versäumten es, in beinahe 40 Prozent der Auswärts-Begegnungen einen eigenen Treffer zu erzielen. Nur fünf der 18 Paarungen in fremden Gefilden brachten einen Sieg mit sich (4U, 9N), beinahe 80 Prozent endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Nur eine der vergangenen zehn Ansetzungen zwischen den beiden Konkurrenten in Manchester ging an die Gäste. Zudem endeten nur zwei der letzten elf Partien im Old Trafford mit mehr als 3,5 Treffern. In der Hinrunde wurden nach einem 1:1 die Punkte geteilt.

Unser Manchester United - Chelsea Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“

Ein mageres Pünktchen reicht den Gastgebern, um den vierten Platz sicherzustellen. Dennoch wird Trainer Erik ten Hag sein Team für einen Dreier aufstellen und vor heimischer Kulisse am vorletzten Spieltag nichts unversucht lassen, den Blues eine Pleite zuzufügen.

Chelsea belegt im Auswärtsranking Platz 11 und tat sich die gesamte Premier-League-Saison auf gegnerischem Boden sehr schwer. Für Frank Lampard dürfte es höchstwahrscheinlich das vorletzte Spiel an der Seitenlinie sein. Vor allem offensiv präsentierten sich die Blues unter seiner Federführung harmlos und brachten nur sieben Tore in neun Pflichtspielen zustande. Da Manchester in elf von 17 Heimansetzungen die Null hielt, ist auch diesmal mit einer starken defensiven Leistung zu rechnen.