Manchester United - Fulham Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Manchester United - Fulham Tipp zum Premier League Spiel am 28.05.2023 lautet: Nachdem Manchester United das CL-Ticket gelöst hat, können die Red Devils am Sonntag gegen Fulham befreit aufspielen. Ein Punkt dürfte dabei auch mindestens drin sein.

Mit einem deutlichen 4:1-Sieg am Donnerstag im Nachholspiel im Old Trafford gegen Chelsea sicherte sich Manchester United das Ticket für die kommende Champions-League-Gruppenphase. Damit ist auch klar, dass Liverpool in der Spielzeit 2023/24 die Königsklasse verpasst. Im letzten Saisonspiel geht es für die „Red Devils“ nun maximal noch darum, den dritten Tabellenplatz im Fernduell mit Newcastle zu verteidigen. Man United empfängt am finalen Spieltag Aufsteiger Fulham, der schon längst den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht hat. Für die Buchmacher sind die Hausherren bei diesem Spiel die klaren Favoriten. Wir spielen hier mit einer Quote von 1,50 bei Bet3000 die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“

Darum tippen wir bei Manchester United vs Fulham auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Manchester United ist das zweitbeste Heimteam der Premier League.

Die Red Devils haben die stärkste Heim-Defensive der Liga.

Fulham wartet seit 14 Liga-Duellen gegen Man United auf einen Sieg.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Fulham Quoten Analyse:

Manchester United geht auf Platz 3 in den letzten Spieltag. Gegner Fulham findet sich auf Rang 10 wieder. Aus dieser Tabellenkonstellation ergibt sich auch die Ausgangslage der Top-Buchmacher bei der Manchester United vs Fulham Prognose.

Mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,53 sind die Hausherren die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 5,78 bezahlt.

Manchester United vs Fulham Prognose: Baut United die Bilanz gegen Aufsteiger aus?

Der erste Erfolg von Manchester United in der Premieren-Saison unter Coach Erik ten Hag war Ende Februar der Gewinn des Ligapokals im Endspiel gegen Newcastle. Mit dem Dreier gegen Chelsea am Donnerstag haben die Red Devils nun auch endgültig das Champions-League-Ticket für die Spielzeit 2023/24 gelöst. Am 3. Juni steht der Verein im Finale um den FA Cup gegen den Nachbarn Manchester City.

Zuvor muss Man United noch das letzte Ligaspiel daheim gegen Aufsteiger Fulham absolvieren. Mit 45 Punkten aus 18 Partien ist United das zweitbeste Heimteam hinter den Citizens. Auch in der Rückrunden-Tabelle stehen die Red Devils auf Rang 2 hinter den Skyblues. Mit dem Gegentreffer gegen die Blues ging eine Serie von sechs Liga-Heimspielen ohne Gegentor zu Ende. In dieser Spielzeit hat United alle fünf PL-Duelle gegen Liga-Neulinge gewonnen.

Aufsteiger Fulham ist eine der positiven Überraschungen dieser PL-Saison. Die Cottagers waren in dieser Spielzeit nie schlechter als auf Rang 13 platziert und hatten nicht das geringste mit dem Abstiegskampf zu tun. Nach der Hinrunde durfte der FFC auf Rang 8, einen Zähler hinter dem ersten Europapokalplatz, sogar auf das internationale Geschäft hoffen. In der zweiten Saisonhälfte findet sich die Mannschaft aus dem Westen der Hauptstadt aber nur auf Rang 14 wieder.

Trotzdem wird der Verein erstmals seit der Saison 2011/12 eine Spielzeit in der oberen Tabellenhälfte beenden. Mit 54 Toren haben die Londoner jetzt schon einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. 15 Siege bedeuten die beste Bilanz der Mannschaft seit 63 Jahren. Gegen Teams aus den Top 4 der Tabelle tun sich die Cottagers allerdings schwer. Hier glückten in den letzten 53 Gastspielen nur drei Siege.

Manchester United - Fulham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 4:1 Chelsea (H), 1:0 Bournemouth (A), 2:0 Wolverhampton (H), 0:1 West Ham (A), 0:1 Brighton (A)

Letzte 5 Spiele Fulham: 2:2 Crystal Palace (H), 2:0 Southampton (A), 5:3 Leicester City (H), 0:1 Liverpool (A), 1:2 Manchester City (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Fulham: 3:1 (H), 2:1 (A), 1:1 (H), 2:1 (A), 3:0 (A)

Manchester United ist seit 14 Ligaspielen gegen Fulham ungeschlagen, bei elf Siegen. Im Old Trafford kassierten die Cottagers in den letzten 21 Gastspielen 18 Niederlagen. Der einzige Sieg des FFC in diesem Zeitraum war ein 3:1 im Oktober 2003. In dieser Saison gab es diese Paarung schon zweimal. United gewann das Liga-Hinspiel auswärts mit 2:1 und siegte am 19. März im FA Cup daheim mit 3:1.

Unser Manchester United - Fulham Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Sicher geht es für beide Teams am letzten Spieltag nicht mehr um allzu viel. Doch Man United hat in dieser Saison bisher nur eine Heimpleite kassiert. Gegen den Fulham FC, der in den letzten Jahren eine Art Lieblingsgegner der Red Devils war, spricht kaum etwas für eine weitere Niederlage im Old Trafford. Zudem sind beim Auftritt der besten Heimabwehr der Premier League nicht allzu viele Treffer zu erwarten.