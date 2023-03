Newcastle - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2023

Unser Newcastle - Manchester United Tipp zum Premier League Spiel am 02.04.2023 lautet: In einem intensiven Match kommen beide Teams zum Torerfolg.

Im St. James‘ Park kommt es am Sonntag zum direkten Duell um die Champions League, wenn Newcastle auf Man United trifft. Mit einem Dreier würden die Magpies die Red Devils überholen, die bei einem Zähler Tottenhams bei Everton sogar ganz aus den Top Vier fliegen würden. Spannung ist also vorprogrammiert. Beide werden das direkte Duell gewinnen wollen, so dass wir uns auf einige Torraumszenen einstellen können. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei Newcastle vs Manchester United auf „Beide treffen“

Newcastle verlor in dieser Saison zu Hause nur eines von 17 Pflichtspielen

Man United verlor nur eines der letzten 16 Pflichtspiele

Die Magpies trafen zu Hause in 13 von 17, United auswärts in 17 von 19 Partien

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Newcastle vs Manchester United Quoten Analyse:

Es wird ein harter Kampf und eine knappe Angelegenheit. Darauf deuten auch die Quoten der besten Online-Buchmacher hin. Während man für Wetten auf einen Heimsieg Quoten bis 2,50 bekommen kann, sind die Wettquoten von bis zu 2,90 für einen Tipp auf einen Auswärtssieg nicht weit von den eben genannten Zahlen entfernt.

Die „Doppelte Chance X2″ knackt in vielen Fällen die Marke von 1,50 und könnte hier in einer Kombination mit Wetten auf Tore eine gute Alternative sein. Immerhin endete nur eines der letzten 13 direkten Duelle torlos, dafür aber jenes im Hinspiel. Ansonsten gab es in zehn dieser letzten 13 direkten Begegnungen immer mindestens zwei Treffer.

Newcastle vs Manchester United Prognose: Duell auf Augenhöhe

Nach nur drei Punkten aus fünf Premier-League-Spielen sind die Magpies wieder zurück im Kampf um die Königsklasse. Die letzten beiden Partien gegen Wolverhampton und bei Nottingham Forest konnte Newcastle jeweils mit 2:1 gewinnen. Bei den Tricky Trees fiel der Siegtreffer in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt.

Vor diesen beiden Erfolgen war Newcastle in drei Pflichtspielen in Folge mit 0:2 unterlegen gewesen. Darunter war auch die Final-Pleite im Ligacup gegen den kommenden Gegner. Gerne würde man sich am Sonntag revanchieren. Aktuell trennen die Magpies nur drei Punkte von United.

Da die Elstern das bessere Torverhältnis haben, würden sie die Red Devils überholen und vorübergehend von Platz 5 auf 3 springen. Bei diesem Vorhaben bauen die Magpies auf ihre Defensive, die in 26 Spielen erst 19 Gegentore zugelassen hat und damit so wenige wie kein anderes Team. Die zweitwenigsten hat Man City mit 25.

Daneben besinnt sich Newcastle auf seine Heimstärke. Von 17 Pflichtspielen in allen Wettbewerben in dieser Saison wurde nur eines verloren. In der Premier League kommt der Klub auf eine 7-5-1-Heimbilanz bei 21:9 Toren, die wegen der verhältnismäßig vielen Remis nur zu Platz 7 in der Heimtabelle reicht.

Newcastle - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Newcastle: 2:1 Nottingham Forest (PL, A), 2:1 Wolverhampton (PL, H), 0:2 Man City (PL, A), 0:2 Man United (LC, N), 0:2 Liverpool (PL, H)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:1 Fulham (FAC, H), 1:0 Betis Sevilla (EL, A), 0:0 Southampton (PL, H), 4:1 Betis Sevilla (EL, H), 0:7 Liverpool (PL, A)

Letzte 5 Spiele Newcastle vs Manchester United: 0:2 (LC, N), 0:0 (PL, A), 1:1 (PL, H), 1:4 (PL, A), 1:3 (PL, A)

Gegner Manchester United machte sich noch vor zwei Spieltagen leise Hoffnungen auf den Titel. Doch nach dem 0:7-Debakel in Liverpool und dem anschließenden enttäuschenden 0:0 zu Hause gegen Schlusslicht Southampton müssen die Red Devils aufpassen, dass die Champions League nicht noch plötzlich in Gefahr gerät.

Sollten sie am Sonntag verlieren und sollte Tottenham am Montag bei Everton mindestens einen Punkt holen, wäre man plötzlich nur noch Fünfter, auch wenn die Spurs zwei Spiele mehr haben und United die Königsklasse dennoch weiter in eigener Hand hätte. Trotzdem hätte man es auch ruhiger haben können.

In den ersten 24 PL-Spielen der laufenden Saison hatte Manchester United nur zweimal nicht getroffen. Zuletzt gab es zwei torlose Partien in Serie. Drei Ligaspiele in Folge ohne eigenen Treffer gab es zuletzt vor über drei Jahren. Insgesamt ist das aber Jammern auf hohem Niveau.

Denn United verlor nur eines der letzten 16 Pflichtspiele, nämlich jenes in Anfield. Auswärts haben die Red Devils in 19 Pflichtspielen in dieser Saison nur zweimal nicht getroffen. In Newcastle gewannen sie in ihrer Klub-Historie so oft wie bei keinem anderen Team. Insgesamt sind sie seit sieben direkten Duellen mit den Magpies ungeschlagen.

Unser Newcastle - Manchester United Tipp: Beide Teams treffen

Fünf dieser letzten sieben Aufeinandertreffen gingen an Man United. Das Hinspiel endete torlos, womit Newcastle in den letzten beiden direkten Begegnungen nicht treffen konnte. Diese fanden aber auswärts bzw. auf neutralem Boden statt. Zu Hause sind die Magpies in dieser Spielzeit nur schwer zu bezwingen. Für späte Tore waren sie zuletzt auch gut. Die Treffer bei ihren letzten drei Dreiern fielen nämlich in der 79. und 89. Minute sowie in der Nachspielzeit. Daheim konnten sie in 13 der 17 Pflichtspiele in dieser Saison treffen. Allzu viele Tore erwarten wir hier nicht, aber ein 1:1 oder ein knappes 2:1 für einen der beiden Kontrahenten erscheinen uns hier als wahrscheinlichste Resultate.