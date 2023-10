Newcastle - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 04.10.2023

Unser Newcastle - PSG Tipp zum Champions League Spiel am 04.10.2023 lautet: Im ersten Aufeinandertreffen zwischen Newcastle und Paris Saint-Germain erwartet uns eine zuletzt kaum zu überwindende Defensive des Heimteams gegen eine von Superstar Kylian Mbappe angeführte Offensive des französischen Hauptstadt-Klubs.

Die Magpies empfangen am Mittwochabend PSG im heimischen St. James‘ Park zum zweiten Gruppenspiel der diesjährigen Champions-League-Saison. Das englische Heimteam befindet sich momentan in bestechender Form und wird es den Blau-Roten nicht leicht machen zu punkten.

Wir erwarten ein enges Spiel ohne viele Tore und entscheiden uns für eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,25 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Newcastle vs PSG auf „Unter 2,5 Tore“:

In den letzten 5 Spielen fing sich Newcastle kein einziges Gegentor ein.

Paris gewann wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten 4 Auswärtsspiele (3U)

Newcastle konnte im ersten CL-Gruppenspiel gegen AC Milan nur einen Torschuss verzeichnen, in der 95 Minute.

Newcastle vs PSG Quoten Analyse:

Viel ausgeglichener kann ein Fußballspiel nicht gesehen werden. Auch die besten neuen Buchmacher vergeben auf dem Drei-Weg-Markt Siegquoten von 2,55 für die Magpies und 2,65 für PSG. Ein Tipp auf ein Remis wird mit einer Quote von 3,55 belohnt.

Ein Blick auf die wahrscheinlichsten Torschützen zeigt, dass Kylian Mbappe mit einer Quote von 2,20 die besten Chancen auf einen Treffer im Spiel angerechnet werden. Kein Wunder, so ist der französische Topstar für sieben von 14 Pariser Treffern in dieser Saison höchstpersönlich verantwortlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Newcastle vs PSG Prognose: Kann Newcastle den ersten CL-Sieg seit 20 Jahren einfahren?

Die neureichen Magpies stehen mit zwölf Punkten aus den ersten sieben Spielen auf Platz 8 der englischen Premier League. Dabei ging der Start der Saison mit einem Auftaktsieg und drei Niederlagen in Folge gehörig schief. Die letzten drei Spiele konnten jedoch allesamt gewonnen werden und zeugen vom beeindruckenden Aufschwung der Nordengländer.

Mit 18 erzielten Toren und erst sieben Gegentreffern hat Newcastle die zweitbeste Tordifferenz der Liga aufzuweisen und muss sich dort nur Spitzenreiter Manchester City (+ 12) geschlagen geben, der im vergangenen Pokalspiel mit 1:0 besiegt wurde.

Die Motivation in der Königsklasse könnte größer nicht sein. Newcastle steht erstmals seit der Saison 2002/03 in der Gruppenphase der Champions League. Nach dem 0:0 zum Auftakt beim AC Milan soll im ersten Heimspiel seit 20 Jahren der erste Sieg her. Der letzte volle Erfolg gelang am 26. Februar 2003 im Heimspiel der damals üblichen zweiten Gruppenphase gegen Bayer Leverkusen (3:1).

PSG steht nach den ersten sieben Ligaspielen mit der geteilt besten Tordifferenz der Ligue 1 da, bei 14 Treffern und erst sechs Gegentoren. Mit zwölf Punkten stehen die Pariser jedoch nur auf einem enttäuschenden fünften Platz der Tabelle.

Bester Torschütze im Trikot von PSG ist in dieser Saison mal wieder Kylian Mbappe, der mit sieben Toren die Hälfte aller Treffer erzielen konnte. Wer auf einen weiteren Treffer des Superstars wetten möchte, kann dies auch auf mobilem Weg über die Interwetten App tun.

Newcastle - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Newcastle: 2:0 Burnley (H), 1:0 Manchester City (Pokal, H), 8:0 Sheffield (A), 0:0 AC Milan (ECL, A), 1:0 Brentford (H).

Letzte 5 Spiele PSG: 0:0 Clermont (A), 4:0 Marseille (H), 2:0 Dortmund (H), 2:3 Nizza (H), 4:1 Lyon (A).

Letzte Spiele Newcastle vs. PSG: -

In Spielen von Newcastle fallen in der aktuellen Spielzeit im Schnitt 2,9 Tore pro Partie, dabei muss jedoch beachtet werden, dass diese Statistik durch den 8:0 Kantersieg gegen Sheffield maßgeblich beeinflusst wird.

In den vier bisherigen Spielen gegen Top-Teams (2x Manchester City, Liverpool, AC Milan) fielen wettbewerbsübergreifend nur 1,25 Tore im Schnitt. Das zeigt, dass Newcastle gegen starke Gegner deutlich defensiver steht. In den letzten fünf Pflichtspielen stehen die Nordengländer bei starken 12:0 Toren.

In den bisherigen Pflichtspielen von PSG in dieser Saison fallen wettbewerbsübergreifend drei Tore pro Partie im Schnitt, in Auswärtsspielen sind es jedoch nur 2,3 Tore pro Spiel. Zuletzt konnte beim 0:0-Unentschieden beim Tabellenletzten aus Clermont kein Treffer erzielt werden.

Unser Newcastle - PSG Tipp: Unter 2,5 Tore

Der direkte Vergleich kann im kommenden Matchup nicht zu Rate gezogen werden, ist dies doch das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams im Profi-Fußball. Die starke Form der Magpies mit einer zuletzt beeindruckenden Defensive sowie die schwankende Form von PSG geben in der kommenden Begegnung den Ausschlag.