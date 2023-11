Nordmazedonien - England Tipp, Prognose, Quote|20.11.2023

Unser Nordmazedonien - England Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 20.11.2023 lautet: Mühsam, aber erfolgreich, holten sich die Three Lions durch ein 2:0 über Malta den vorzeitigen Gruppensieg. In unserem Wett Tipp heute beleuchten wir Englands Defensive.

Gareth Southgate gab nach Englands 2:0-Sieg über Malta zu Protokoll, dass seine Auswahl hinter ihren Erwartungen blieb. Zu viel Kritik gab es vom Nationaltrainer der Three Lions aber nicht, immerhin ist der Weltranglisten-Vierte in dieser EM-Qualifikation weiterhin ungeschlagen (6 Siege, 1 Unentschieden).

Zum Abschluss der laufenden EM-Quali gastiert die englische Auswahl in Nordmazedonien. Die Hausherren verloren jüngst ihr zweites Qualifikationsspiel in Folge. Zudem bekam das Publikum im ersten Duell Einbahnstraßen-Fußball geboten, sodass unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg England ohne Gegentor“ mit einer Quote von 1,72 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Nordmazedonien vs England auf „Sieg England ohne Gegentor“:

England beendete 4 von 7 Qualifikationsspielen ohne Gegentor.

Seit 3 direkten Duellen ist England gegen Nordmazedonien ohne Gegentor.

England hat mit 0,4 Gegentoren pro Partie die drittbeste Defensive der EM-Qualifikation.

Nordmazedonien vs England Quoten Analyse:

Der Quotenvergleich der Buchmacher verspricht eine eindeutige Angelegenheit. Nordmazedonien erhält für einen Sieg im eigenen Land eine maximale Siegquote von 17,00.

Im Gegenzug könnte die englische Auswahl mit dem siebten Sieg im achten Spiel eine ungeschlagene Qualifikation vervollständigen. Die Siegquoten von 1,13 bis 1,18 klingen nach einer machbaren Aufgabe. Infolge des 2:0-Sieges gegen Malta würden wir einen Sportwettenbonus für Neukunden eher in einen Zu-Null-Sieg der Gäste als einen Kantersieg investieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nordmazedonien vs England Prognose: Schaulaufen zum Abschluss

Weder Nordmazedonien noch England haben am letzten Spieltag einen großen Anreiz, um die maximale Intensität an den Tag zu legen. Während Nordmazedonien (7 Punkte) bereits ausgeschieden ist, stehen die Three Lions (19 Punkte) als Gruppensieger fest.

Blagoja Milevski und seine Roten Löwen haben an sieben Spieltagen eine recht harmlose Offensive aufs Feld gebracht, die nur 6,1 erwartbare Tore (43.) erzielte. Zum Vergleich: England sammelte 15,5 xG (8.).

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Wichtiger als die englische Offensive ist für unsere anvisierte Wette die Hintermannschaft der Gäste. Die Zahlen sind beeindruckend: England kassierte pro Partie nicht mehr als 0,4 Gegentore (4.). Gleich in vier von sieben Qualifikationsspielen gelang dem Gruppensieger eine Partie ohne Gegentor.

Bestätigt werden diese Werte von nur 4,2 erwartbaren Gegentoren (3.) während der gesamten EM-Qualifikation. Die ganz große Offensive erwarten wir nach dem müden 2:0-Erfolg gegen Malta nicht - ein Gegentor könnte England durchaus erneut verhindern.

Nordmazedonien - England Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nordmazedonien: 2:5 Italien (A), 3:1 Armenien (H), 0:2 Ukraine (A), 2:0 Malta (A), 1:1 Italien (H).

Letzte 5 Spiele England: 2:0 Malta (H), 3:1 Italien (H), 1:0 Australien (H), 3:1 Schottland (A), 1:1 Ukraine (A).

Letzte 5 Spiele Nordmazedonien vs. England: 0:7 (A), 0:0 (A), 0:1 (H), 1:2 (H), 2:2 (A).

Die Tendenz der vergangenen direkten Duelle zwischen Nordmazedonien und England stärken unsere Vermutung. In keinem der letzten drei Aufeinandertreffen gelang den Roten Löwen ein eigener Treffer. Zudem endeten zwei der letzten drei Vergleiche mit einem Sieg der Three Lions. Des Weiteren war bereits das erste Duell dieser Qualifikation zwischen den beiden Nationalmannschaften eine mehr als eindeutige Angelegenheit. England zerlegte die Mannschaft von Blagoja Milevski mit 7:0.

Selbst wenn der Vierte der FIFA-Weltrangliste am letzten Spieltag nicht am Limit spielt, sollte ein Sieg der Southgate-Schützlinge realistisch sein. Nordmazedonien kassierte bereits 12,1 erwartbare Gegentore (35.) und verlor zuletzt zwei Qualifikations-Partien in Folge.

Kann England sich in diesem ungleichen Duell einen Dreier mit mindestens drei Toren Differenz sichern, erwartet euch bei Bwin eine hervorragende Wettquote von 2,25. Hier gelangt ihr direkt zur Bwin Anmeldung.

Unser Nordmazedonien - England Tipp: Sieg England ohne Gegentor

England legte gegen Malta einen müden Auftritt hin und sammelte über die gesamte Spielzeit nur 0,94 erwartbare Tore. Gleichzeitig kontrollierte das Team von Gareth Southgate mit 75 Prozent Ballbesitz das Spiel und ließ im Gegenzug nur 0,16 erwartbare Gegentore zu. Wir gehen von einem ähnlichen Spiel aus, welches die Three Lions am Ende ohne Gegentor gewinnen.