Nürnberg – Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2023

Unser Nürnberg - Fürth Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.09.2023 lautet: Beide Teams kassierten zuletzt Niederlagen. Aufgrund des Heimrechts räumen wir den Mittelfranken leichte Vorteile ein, schließen aber ein Remis mit mehr als 1,5 Toren nicht gänzlich aus.

Nürnberg gastierte zuletzt am Betzenberg und verschlief die ersten 30 Minuten mit satten drei Gegentoren in dieser Zeitspanne. Mehr als der Anschlusstreffer kurz vor der Pause war nicht drin. Der Negativtrend der Kleeblätter setzte sich kürzlich zuhause gegen Hannover fort. Nach 90 Minuten stand ein 1:3 auf der Anzeigetafel.

Ähnlich der Buchmacher-Bewertung sehen auch wir keinen klaren Favoriten, räumen aber den Mittelfranken aufgrund des Heimvorteils leichte Vorteile ein. Darüber hinaus gehen wir von zwei oder mehr Toren aus. Eine Wette auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ zieht bei Interwetten eine Quote von 1,75 nach sich.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Fürth auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Nürnberg ist seit 6 Heimspielen in der 2. Bundesliga saisonübergreifend unbesiegt (2S, 4U).

Die Spielvereinigung befindet sich auf gegnerischem Boden im Formtief und verlor 4 der letzten 5 Auswärts-Ansetzungen (1U).

3 der vergangenen 4 Duelle endeten zwischen den beiden Konkurrenten unabhängig vom Austragungsort mit mehr als 1,5 Toren. Zweimal sogar mit mehr als 3,5 Treffern.

Nürnberg vs Fürth Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Einschätzung ist am Drei-Weg-Markt bisweilen kein Favorit auszumachen. Die Nürnberg Fürth Wettquoten für den Heim- bzw. Auswärtssieg bewegen sich zwischen 2,35 und 2,70. Aufgrund des Heimrechts werden dem Club marginale Vorteile eingeräumt. Die Nutzung eines Sportwetten Bonus bietet sich bei einem sehr ausgeglichenen Spiel an, um die Verluste zu minimieren.

Beide Konkurrenten haben bisweilen zehn Gegentore zugelassen. Ein Umstand, der den Wettanbietern nicht entgangen ist. Im direkten Duell tendieren die Buchmacher zu drei oder mehr Toren und rechnen mit Treffern auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs. Fürth Prognose: Schießt der Club die Kleeblätter tiefer in die Krise?

Die Recken von Trainer Cristian Fiél boten in Lautern keine schlechte Vorstellung, ließen nur die letzte Entschlossenheit im Abschluss vermissen. Um gegen Fürth etwas Zählbares mitzunehmen, gilt es, diese schnell wiederzufinden.

Anhand der vergangenen sechs Heimspiele lässt sich Mut schöpfen. Zwei Siege und vier Remis sprechen für sich. Darüber hinaus sollte nur in einer Paarung auf heimischem Boden ein Tor verpasst werden. Zehn Treffer in den letzten sechs Heim-Ansetzungen sprechen für sich. Immerhin zwei der besagten Paarungen endeten als „Clean Sheet“.

Wenngleich die Mittelfranken auch in dieser Spielzeit nicht um den Aufstieg spielen werden, sollte ein Platz im gesicherten Mittelfeld durchaus drin sein. Offensiv geht in Nürnberg derzeit vieles über das Eigengewächs Can Uzun. Mit drei Toren in fünf Spielen ist der erst 17-jährige Neuner der beste Angreifer. Hinter seinem Einsatz steht aufgrund einer Stoßverletzung jedoch ein Fragezeichen.

Nachdem Fürth mit einem satten 5:0 über Paderborn in die neue Saison gestartet war, ging es im Anschluss stetig bergab. Nur ein Punkt resultierte aus den folgenden vier Paarungen.

Nürnberg - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:3 Lautern (A), 2:1 Wiesbaden (H), 3:2 Osnabrück (A), 9:1 Oberneuland (A), 2:2 Hannover (H)

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:3 Hannover (H), 0:5 Hertha (A), 0:0 St. Pauli (H), 1:0 Halle (A), 1:2 Kiel (A)

Letzte Spiele Nürnberg vs. Fürth: 0:1 (A), 2:0 (H), 2:2 (A), 2:3 (H), 0:1 (H)

Dem torlosen Remis gegen St. Pauli standen auf der anderen Seite drei Niederlagen gegen Kiel (1:2), Hertha (0:5) und Hannover (1:3) gegenüber. Vor allem in den Stadien des Gegners legte Fürth Probleme an den Tag und wartet mittlerweile seit fünf Auswärtsspielen auf ein Erfolgserlebnis (1U, 4N). Immerhin konnte in drei der fünf Ansetzungen ein eigener Treffer verbucht werden.

Offensiv geht bei den Kleeblättern alles über Branimir Hrgota. Der mittlerweile 30-jährige Kapitän erzielte drei der insgesamt sieben Tore in der laufenden Saison. Wer auf einen weiteren Treffer des Stürmers wetten möchte, darf sich teilweise über mehr als den dreifachen Wetteinsatz freuen. Für diesen risikoreichen Tipp könnte sich die Nutzung des Interwetten Bonus als sinnvoll herausstellen.

Unser Nürnberg - Fürth Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Mittelfranken absolvierten bislang alle Liga-Spiele in dieser Saison mit zwei oder mehr Toren. Bei den Gästen aus Fürth waren es immerhin vier von fünf Begegnungen. Beide Konkurrenten zogen zuletzt den Kürzeren und sind somit unter Zugzwang. Bei den Hausherren fehlt neben dem gesperrten Stammtorhüter Christian Mathenia mit dem ebenfalls gesperrten Ahmet Gürleyen ein Innenverteidiger. Sowohl die Mittelfranken als auch die Kleeblätter haben nichts zu verschenken und werden auf Sieg spielen.