Osnabrück - Dortmund II Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Unser Osnabrück - Dortmund II Tipp zum 3. Liga Spiel am 27.05.2023 lautet: Im Saisonfinale braucht der VfL zur Wahrung seiner Aufstiegschancen dringend einen Heimdreier. Gegen den BVB II müsste dieser Erfolg am Samstag durchaus drin sein.

Da Wehen Wiesbaden am Wochenende in Elversberg nicht über ein 1:1 hinauskam und auch Saarbrücken mit einem Punkt in Duisburg leben musste, war der 2:0-Sieg von Osnabrück bei Viktoria Köln mehr als nur drei Zähler wert. Damit hat der VfL den Aufstieg in die 2. Bundesliga in der eigenen Hand. Allerdings geht es im Fernduell mit dem SVWW auch um die Tordifferenz. Am Samstag im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund gehen die Buchmacher von einem Heimsieg aus. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,45 bei Bet3000 die Wette „Sieg Osnabrück“.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Dortmund II auf „Sieg Osnabrück“:

Osnabrück ist zusammen mit Dresden die beste Mannschaft der Rückrunde

Der VfL ist seit 7 Spielen ungeschlagen

Der BVB II ist in Liga 3 noch ohne Sieg gegen die Lila-Weißen

Osnabrück vs Dortmund II Quoten Analyse:

Nach 37 Spieltagen steht der VfL mitten im Kampf um den 3. Tabellenplatz. Da der SC Freiburg II den zweiten Rang belegt, aber nicht in der 2. Bundesliga spielen darf, würden die Lila-Weißen als Dritter direkt aufsteigen. Allerdings haben dabei sowohl Wiesbaden als auch Wehen Wiesbaden und trotz der jüngsten Pleite Dresden ebenfalls ein Wörtchen mitzureden.

Ihre Position gegenüber dem SVWW halten die Niedersachsen nur dank der um einen Treffer besseren Tordifferenz. Bei der Osnabrück vs Dortmund II sind die Gastgeber laut den besten Anbietern für Fußball-Wetten mit Siegquoten im Schnitt von ca. 1,40 die klaren Favoriten. Für einen Dreier der Schwarz-Gelben klettern die Quoten auf einen Durchschnitt von 6,00.

Osnabrück vs Dortmund II Prognose: Macht der VfL den Deckel zu?

Rechtzeitig zum Endspurt der Saison ist der VfL in Form gekommen. Die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger ist schon seit 7 Pflichtspielen ungeschlagen. Das 2:0 am Samstag bei Viktoria Köln war der fünfte Ligaerfolg in diesem Zeitraum. Die Gäste brachten einen leidenschaftlichen Einsatz auf den Rasen, behielten aber gleichzeitig einen kühlen Kopf. Zudem erzielten die Lila-Weißen auch schon das 21. Standardtor.

Nach der Rückrunde hatte Osnabrück noch 5 Plätze und 8 Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Im Ranking der Rückrunde stehen die Niedersachsen mit 39 Punkten gemeinsam mit Dresden ganz oben. Nachdem der VfL in der Saison 2020/21 in der Relegation abgestiegen war, wollen die Osnabrücker nun wieder ins Fußball-Unterhaus zurückkehren. Das Saisonfinale gegen Dortmund II am Samstag an der Bremer Brücke ist seit Wochen ausverkauft.

Im vergangenen Sommer hatte Ex-Düsseldorf-Coach Christian Preußer das Traineramt bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund übernommen. Vorgänger Enrico Maaßen war in die Bundesliga zum FC Augsburg gewechselt. Anfang Februar zogen die Verantwortlichen aber die Notbremse. Unter Preußer konnte der BVB in 21 Saisonspielen nur sechs Siege feiern. Nachfolger wurde Jan Zimmermann, der zuvor den Zweitligisten Hannover 96 gecoacht und den TSV Havelse in die 3. Liga geführt hatte.

Nach nur 3 Punkten aus den ersten 6 Spielen unter dem neuen Trainer brachte Zimmermann die jungen Dortmunder in die Spur. In den letzten 10 Partien setzte es nur eine Niederlage. Das 1:0 am Samstag daheim gegen Bayreuth war der sechste Sieg in diesem Zeitraum. Daheim ist der BVB II seit 5 Spielen ungeschlagen und ohne Gegentor. So steht der Nachwuchs der Borussen mit 27 Punkten in der Rückrunden-Tabelle auf Rang 7. Nach der Hinserie hatten die Schwarz-Gelben noch Rang 16 belegt.

Osnabrück - Dortmund II Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 2:0 Viktoria Köln (A), 2:2 SV Meppen (H), 1:0 SC Verl (A), 4:3 Zwickau (H), 2:0 Jeddeloh (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund II: 1:0 SpVgg Bayreuth (H), 3:3 Erzgebirge Aue (A), 1:1 Viktoria Köln (A), 2:0 Elversberg (H), 1:2 SC Verl

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs Dortmund II: 2:1 (A), 2:2 (A), 2:1 (H), 1:1 (H), 2:2 (A)

Der VfL und die zweite Mannschaft des BVB standen sich in 17 Pflichtspielen gegenüber. Die Dortmunder konnten dabei nur zweimal das Feld als Sieger verlassen. Beide Erfolge stammen aus den Jahren 2004 und 2006 und der Regionalliga Nord. In der 3. Liga ist der Nachwuchs der Borussia mit vier Remis und sieben Niederlagen noch ohne Sieg gegen Osnabrück. Das Hinspiel ging am 19. Spieltag auswärts mit 2:1 an die Lila-Weißen.

Unser Osnabrück - Dortmund II Tipp: Sieg Osnabrück

Der VfL braucht im Fernduell mit dem punktegleichen SV Wehen einen Sieg, am besten mit vielen Toren. Wie viele Tore Osnabrück schießt, ist schwer vorherzusagen. Den Heimsieg trauen wir den Lila-Weißen aber zu. Der BVB II ist seit 3 Gastspielen in der 3. Liga ohne Dreier und muss weiter auf den ersten Sieg an der Bremer Brücke warten.