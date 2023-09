Osnabrück - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 22.09.2023

Ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften! Mit jeweils einer Auswärtsniederlage im Gepäck treten die beiden Kontrahenten im Auftaktspiel des 7. Spieltags der 2. Bundesliga gegeneinander an. Während die Lila-Weißen aus Osnabrück die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte im Unterhaus der Bundesliga einstecken mussten, mit 0:7 ging man in Hannover unter, verlor der Hamburger SV erstmals in dieser Saison ein Spiel, mit 1:2 bei Aufsteiger Elversberg.

Wir sehen die Rothosen in diesem Spiel in der Favoritenrolle und entscheiden uns daher für eine „Sieg HSV“ Wette mit einer Quote von 1,63 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs HSV auf „Sieg HSV“:

HSV verlor saisonübergreifend nur eines der letzten 10 Zweitliga-Spiele (7S, 2U).

Die Hamburger gaben in dieser Spielzeit die meisten Schüsse (117) und Torschüsse (48) ab und erspielten sich die meisten Großchancen (23) aller Teams.

Der VfL Osnabrück lässt die zweitmeisten Schüsse aufs Tor (42) zu und liegt mit 17 Gegentreffern abgeschlagen auf dem letzten Platz in dieser Statistik.

Osnabrück vs HSV Quoten Analyse:

Die Auswärtsniederlage der Rothosen am vergangenen Sonntag gegen Aufsteiger Elversberg könnte die Meinung der Buchmacher über einen Favoritensieg gegen Schlusslicht Osnabrück etwas geschmälert haben. So liegt die Sieg-Quote für den HSV bei durchaus respektablen 1,63.

Bei einem Tipp auf ein Unentschieden und einer Siegwette auf die Heimmannschaft warten in etwa die gleichen Quoten von im Schnitt 4,20. Sportwetten-Neulinge sollten einen Wettanbieter mit Sportwetten Bonus in Betracht ziehen, um das Verlustrisiko zu minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osnabrück vs HSV Prognose: Zurück an den Sonnenplatz der Tabelle für den HSV?

Der VfL aus Osnabrück benötigt einen Befreiungsschlag nach einem völlig verkorksten Auftakt in die aktuelle Spielzeit im Unterhaus. Ob dieser ausgerechnet gegen den Aufstiegsaspiranten aus Hamburg gelingen kann, darf jedoch mehr als angezweifelt werden.

Die Statistiken sprechen zumindest klar dagegen. Der Aufsteiger verlor bisher alle drei Heimspiele und lag dabei noch keine einzige Minute in Führung. Zudem fehlt mit Innenverteidiger Niklas Wiemann noch einer der stabilsten Osnabrücker Defensivspieler der bisherigen Saison. Der 24-Jährige spielte die meisten Pässe (249), ging in die meisten Kopfballduelle (32) und sicherte die ohnehin luftige Abwehr der Niedersachsen mit den zweitmeisten klärenden Aktionen (21).

Cheftrainer Tobias Schweinsteiger benötigt eine enorme Leistungssteigerung seiner Mannen auf dem Platz, um das Ruder in dieser Saison noch herumzureißen. Bei einer weiteren Niederlage würde der schlechteste Saisonstart in der Vereinsgeschichte in Stein gemeißelt stehen und der ohnehin schon wackelige Stuhl des Trainers gehörig ins Wanken geraten.

Selbst bei einem Heimsieg am Freitagabend dürfte der VfL die Rote Laterne aufgrund der katastrophalen Tordifferenz von minus 11 kaum loswerden können.

Osnabrück - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 0:7 Hannover (A), 0:1 Elversberg (H), 1:2 Rostock (A), 2:3 Nürnberg (H), 1:3 n.V. Köln (Pokal, H).

Letzte 5 Spiele HSV: 1:2 Elversberg (A), 2:0 Rostock (H), 1:0 Hannover (A), 3:0 Hertha BSC (H), 4:3 n.V. Essen (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs. HSV: 1:0 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 0:4 (H), 1:3 (A).

41 Mal kam es bisher zu einem direkten Vergleich der beiden Mannschaften. In acht Duellen ging Osnabrück dabei als Sieger vom Platz bei 22 Niederlagen und elf Unentschieden. Im Schnitt fallen in diesem Duell 3,56 Tore pro Partie.

Die Rothosen unter Cheftrainer Tim Walter sind gut in die Saison gestartet und lagen bis zur Niederlage gegen Elversberg auf dem ersten Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Mit einem Sieg gegen die Lila-Weißen könnte der ehemalige Erstliga-Dinosaurier wieder einen wichtigen Schritt in Richtung deutsches Oberhaus gehen.

In dieser Saison fallen in Spielen mit Osnabrücker Beteiligung bisher 3,83 Tore im Schnitt. Laufen die Hamburger auf, fallen durchschnittlich 3,5 Tore pro Spiel. So könnte sich eine Wette im Bereich des Über/Unter-Tore-Markts durchaus lohnen, eventuell in Verbindung mit einem Bookie, der Angebote für Wetten ohne Einzahlung anbietet.

Unser Osnabrück - HSV Tipp: Sieg Hamburger SV

Die Defensive von Osnabrück offenbarte in der laufenden Saison riesige Lücken und wirkte vor allem im letzten Spiel in Hannover vollkommen überfordert.

Diese Defizite wird eine starke Hamburger Offensivabteilung um Stürmer Robert Glatzel (4 Saisontreffer) und Mittelfeldstratege László Bénes (5 Saisontreffer) eher früh als spät in der Partie ausnutzen.