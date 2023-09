Packers - Lions Tipp, Prognose & Quoten | 29.09.2023

Unser Packers - Lions Tipp zum NFL Spiel am 29.09.2023 lautet: Green Bay und Detroit streiten sich um Platz 1 in der NFC North. Ein Ergebnistipp fällt hier schwer. In einem engen Duell auf Augenhöhe dürften aber nicht allzu viele Punkte erzielt werden.

Im letzten Spiel der Regular Season 2022 mussten die Packers für einen Einzug in die Playoffs nur ihr Heimspiel gegen die Lions gewinnen. Doch am Ende kassierte Green Bay in Week 18 mit QB Aaron Rodgers eine 16:20-Pleite und musste zusehen, wie sich Detroit das Ticket für die Postseason sicherte. In Woche 4 der neuen Saison treffen die beiden NFC-North-Rivalen erneut am Lambeau Field aufeinander.

Auch dieses Mal schlagen die Wettquoten, wenn auch nur leicht, zugunsten der Gäste aus. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,81 bei DAZN Bet für die Wette „Unter 46,5 Punkte“.

Darum tippen wir bei Packers vs Lions auf „Unter 46,5 Punkte“:

Beide Teams müssen auf wichtige Stammspieler verzichten.

Thursday Night Games kommen selten auf viele Punkte.

Beide Defenses konnten in Week 3 überzeugen.

Packers vs Lions Quoten Analyse:

Aktuell gibt es bei der Packers vs Lions Prognose keinen Spread. So können sich die Buchmacher ohne Steuer nicht wirklich für einen Favoriten entscheiden. Das Über/Unter liegt bei 44,5 Punkten.

Für einen Heimsieg gibt es bei den Bookies durchschnittliche Quoten von 2,04. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 1,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Packers vs Lions Prognose: Wer kriegt seine Penalties in den Griff?

Im ersten Spiel ohne QB Aaron Rodgers feierten die Packers in Week 1 der neuen Saison mit Nachfolger Jordan Love ein 38:20 bei den Bears. Woche 2 brachte dann aber eine bittere und knappe 24:25-Niederlage gegen die Falcons. Auch im ersten Heimspiel der neuen Saison legte Green Bay nicht gut los. Ohne Nummer-1-Running-Back Aaron Jones, Top Receiver Christian Watson sowie Pro-Bowl-Cornerback Jaire Alexander lagen die Hausherren zu Beginn des vierten Quarters mit 0:17 zurück.

Doch dann starteten die Cheeseheads eine historische Aufholjagd und siegten doch noch mit 18:17. So einen Rückstand im letzten Viertel hatte das Franchise aus Wisconsin in seiner Geschichte bisher erst einmal umbiegen können. Zudem haben die Packers nun elf Mal in Folge das erste Heimspiel einer Saison gewonnen. Bei diesem Erfolg hatte auch die Defense ihren Anteil und hielt die Offense des Gegners bei 15 First Downs und zehn Punkten in zehn Drives. Allerdings leistete man sich 7 Offensive-Penalties in den ersten drei Quartern.

Die Lions setzten in Week 1 mit dem 21:20 beim amtierenden Super-Bowl-Champion Kansas City gleich mal ein Ausrufezeichen. Der Heimauftakt ging in der zweiten Woche mit einer 31:37-Pleite gegen die Seahawks nach Overtime aber daneben. Am Sonntag waren die Männer von Head Coach Dan Campbell somit daheim gegen die Falcons auf Wiedergutmachung aus. Dabei mussten die Gastgeber ohne den Nr.1-Running-Back David Montgomery sowie zwei Startern aus der O-Line und der Secondary auskommen.

Trotzdem feierte das Franchise aus „Motor City“ einen klaren und verdienten 20:6-Sieg. Zum zwölften Mal in Folge brachten die Lions dabei mindestens 20 Punkte aufs Board. Rookie Sam LaPorta wurde dabei zum ersten Tight End, der in jedem seiner ersten drei NFL-Spiele fünf oder mehr Bälle fing. Zudem sorgte die Detroit-Defense für sieben Sacks sowie elf Tackles for loss und ließ nur 183 Total Offense Yards zu. Allerdings machten die Gastgeber sich das Leben mit zehn Penalties für 119 Yards auch selbst schwer.

Packers - Lions Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Packers: 18:17 Saints (H), 24:25 Falcons (A), 38:20 Bears (A), 19:15 Seahawks (H), 36:19 Bengals (A)

Letzte 5 Spiele Lions: 20:6 Falcons (H), 31:37 Seahawks (H), 21:20 Chiefs (A), 26:17 Panthers (A), 7:25 Jaguars (H)

Letzte 5 Spiele Packers vs Lions: 16:20 (H), 9:15 (A), 30:37 (A), 35:17 (H), 31:24 (A)

Die Packers führen den Vergleich gegen die Lions mit 105-75-7 an. In Wisconsin liegen die Hausherren in der Bilanz sogar mit 62-28-4 vorne. Die letzten drei Duelle gingen aber an Detroit. Auch die Statistik der vergangenen acht Aufeinandertreffen am Lambeau-Field ist mit 4-4 ausgeglichen.

Thursday Night Games erreichen seit 2021 in 23 von 36 Fällen sowohl zur Halbzeit als auch nach dem Ende nicht den vorher festgelegten „Über“-Punktewert. Startet auch dieses Duell mit weniger Punkten im ersten Durchgang, gibt es dafür bei DAZN Bet eine Quote von 2,09. Weitere Infos zum brandneuen Buchmacher liefert unser DAZN Bet Test!

Unser Packers - Lions Tipp: Unter 46,5 Punkte

Sowohl die Packers als auch die Lions stehen aktuell bei 2-1 und kämpfen am Donnerstag um die Krone der NFC North. Mit der guten Passing Offense haben die Lions an den ersten drei Spieltagen sicher etwas mehr Eindruck gemacht. Beide Teams müssen aber auf beiden Seiten des Balls auf wichtige Spieler verzichten. Zudem tun sich Mannschaften nach einer kurzen Woche oft in der Offense schwer. Die O-Line von Detroit kassierte schon gegen die Falcons neun QB-Hits. So entscheiden wir uns gegen einen Ergebnistipp, sagen aber dafür nicht allzu viele Punkte voraus.