Paderborn - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2023

Unser Paderborn - Fürth Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.04.2023 lautet: Im Aufstiegskampf hat Paderborn jüngst mit einem 0:1 in Regensburg erneut Federn gelassen und droht mit neun Punkten Rückstand auf Rang drei den Anschluss gänzlich zu verlieren. Gegen Fürth ist ebenfalls nicht zwingend mit einem Erfolgserlebnis zu rechnen.

Mit einem Sieg beim „Jahn“ hätte Paderborn jüngst die Differenz zum Tabellendritten HSV auf sechs Zähler minimieren können. Trotz 67 Prozent Ballbesitz gelang es den Gästen aber nicht zwingend, gefährliche Abschlüsse zu generieren. Ein von Prince-Osei Owusu verwandelter Elfmeter sorgte für den Unterschied.

Fürth meldete sich nach drei sieglosen Paarungen am Stück mit einem 3:0-Heimsieg gegen Magdeburg zurück. Lediglich 34 Prozent Ballbesitz reichten aus, um über schnelle Umschaltmomente zu Torabschlüssen zu gelangen und am Ende einen deutlichen Sieg einzufahren.

Von einer klassischen Drei-Weg-Wette ist Abstand zu nehmen. Vor allem die Hausherren sind aufgrund ihres Formtiefs nur schwer einzuschätzen. Alternativ bietet sich eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,70 bei AdmiralBet an .

Darum tippen wir bei Paderborn vs Fürth auf „Über 2,5 Tore“:

SCP bestritt 75 Prozent der Heimspiele in der 2. Bundesliga mit 3 oder mehr Toren.

Fürth blickt auf 3 oder mehr Treffer in 75 Prozent seiner Liga-Auswärts-Ansetzungen.

8 der vergangenen 10 Partien zwischen den beiden Kontrahenten endeten mit mehr als 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Fürth Quoten Analyse:

Wenngleich Paderborn keinen guten Fußball praktizierte und nur zwei Punkte aus vier Liga-Partien holte, sehen die besten Wettanbieter leichte Vorteile bei den Mannen von Trainer Lukas Kwasniok und bewerten einen Heimsieg mit einer Paderborn Fürth Quote von durchschnittlich 2,15.

Die Kleeblätter vermeldeten beim letzten Auftritt in Paderborn einen 4:2-Sieg in Nordrhein-Westfalen. Ein erneuter Triumph bringt bei den Wettanbietern eine Quote jenseits der 3,10 mit sich.

Acht der vergangenen zehn direkten Aufeinandertreffen gestalteten sich unabhängig vom Austragungsort mit drei oder mehr Toren. Tippfreunde, die einmal mehr mit drei oder mehr Treffern rechnen, werden mit Quoten zwischen 1,65 und 1,70 belohnt.

Paderborn vs Fürth Prognose: „Stoppen die Nordrhein-Westfalen den Negativtrend gegen die Spielvereinigung?“

Vor der anhaltenden Serie von vier sieglosen Begegnungen hat sich Paderborn Chancen auf Rang drei ausgerechnet und träumte nach drei Jahren Bundesliga-Absenz von einer Rückkehr. Da aufgrund der jüngst katastrophalen Leistungen der Rückstand zum Tabellendritten aus Hamburg auf neun Punkte angewachsen ist, wird der Aufstieg wohl vorerst ein Traum bleiben müssen.

Trainer Lukas Kwasniok legte mit seinen Kickern vor allem in der heimischen Benteler-Arena Probleme an den Tag und musste drei der letzten fünf Heimspiele mit einer Niederlage abschreiben (2S). Defensiv ließen die Schwarz-Blauen bei acht Gegentoren in fünf Heimspielen jegliche Stabilität vermissen. Zumindest konnte die Offensive mit ebenfalls acht Treffern auf heimischem Boden diese Unzulänglichkeit etwas kompensieren.

Nachdem die Kleeblätter in St. Pauli und Kaiserslautern leer ausgegangen waren und mit Hannover die Punkte torlos teilten, stand zuletzt ein verdienter 3:0-Sieg gegen Magdeburg zu Buche. Ein Ergebnis, das in Hinblick auf die kommenden Liga-Ansetzungen Selbstvertrauen spendet.

Paderborn - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 0:1 Regensburg (2BL, A), 0:0 Magdeburg (2BL, A), 1:2 St. Pauli (2BL, H), 1:1 Kiel (2BL, A), 1:0 Kaiserslautern (2BL, H).

Letzte 5 Spiele Fürth: 3:0 Magdeburg (2BL, H), 1:2 St. Pauli (2BL, A), 1:1 Hannover (2BL, H), 1:3 Kaiserslautern (2BL, A), 2:1 Düsseldorf (2BL, H).

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. Fürth: 1:2 (2BL, A), 2:4 (2BL, H), 1:1 (2BL, A), 6:0 (2BL, H), 2:2 (2BL, A).

Vor allem in der Fremde gab es für die Spielvereinigung nur sehr wenig Grund zur Freude. Lediglich ein Auswärtsspiel wurde siegreich gestaltet. Mit 23 Gegentoren in zwölf Partien in den Stadien des Gegners stand der Abwehrverbund alles andere als stabil. Immerhin ist die offensive Durchschlagskraft nicht gänzlich abzusprechen. Lediglich in einem Auswärtsduell wurde ein eigener Treffer versäumt.

Momentan belegen die Kleeblätter Rang 11 und rangieren im gesicherten Mittelfeld, wobei der Vorsprung zur Abstiegszone mit fünf Punkten alles andere als groß bemessen ist. Um sich etwas mehr in Sicherheit zu wiegen, wäre zumindest ein Punkt in der Benteler-Arena erstrebenswert.

Das Hinspiel brachte vor heimischer Kulisse einen knappen 2:1-Erfolg mit sich und spendet Mut.

Unser Paderborn - Fürth Tipp: „Über 2,5 Tore“

Paderborn dürfte aufgrund der zuletzt durchwachsenen Leistungen Rang drei und somit die Aufstiegsrelegation verspielt haben. Ein Umstand, der die Gastgeber vielleicht sogar etwas befreit aufspielen lässt und zu dem einen oder anderen Tor führt. Die Nordrhein-Westfalen sind neben Heidenheim mit 32 Toren zu Hause das treffsicherste Team und bestritten neun der zwölf Heimspiele mit drei oder mehr Toren.

Fürth verkörpert die auswärtsschwächste Mannschaft der 2. Bundesliga und wird bei den Paderbornern keinen leichten Stand haben. Trotz der schwachen Auswärtsleistungen sind die Kleeblätter in der Ferne durchaus torgefährlich und trafen in mehr als 90 Prozent ihrer Duelle in den Stadien des Gegners.