Paderborn - Wiesbaden Tipp, Prognose, Quoten | 15.09.2023

Unser Paderborn - Wiesbaden Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.09.2023 lautet: Nach einem schwachen Start in die neue Saison will der SCP endlich Gas geben. Die Aufgabe gegen Wiesbaden wird aber gar nicht so einfach und verspricht Tore auf beiden Seiten.

Paderborn war 2022/23 gut aus den Startlöchern gekommen und hatte am Ende auch einen ordentlichen 6. Platz belegt. In diesem Jahr läuft es bei den Ostwestfalen bisher aber überhaupt noch nicht. Mit nur vier Punkten nach fünf Partien hat der SCP den chwächsten Saisonstart in der 2. Liga seit acht Jahren hingelegt. Nach der Länderspielpause wollen die Männer von Coach Lukas Kwasniok diesen schwachen Beginn nun möglichst schnell ausmerzen.

Im Heimspiel gegen Aufsteiger Wiesbaden sind die Gastgeber die klaren Favoriten. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,58 bei NEObet für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Wiesbaden auf „Beide Teams treffen“:

In 5 von 6 Duellen klingelte es auf beiden Seiten.

Paderborn hat mit 11 Gegentoren die zweitschwächste Defensive.

Wiesbaden hat bisher in jedem Spiel der neuen Saison getroffen.

Paderborn vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Im Vorjahr war der SCP die viertbeste Heimmannschaft der 2. Bundesliga. Nun empfängt man daheim den Aufsteiger SV Wehen. So gehen die Ostwestfalen bei der Paderborn vs Wiesbaden Prognose als Favorit ins Rennen.

Für einen Sieg der Gastgeber bezahlen die Wettanbieter mit deutscher Lizenz Quoten im Schnitt von 1,72. Auf der Gegenseite gibt es für einen Dreier der Gäste durchschnittliche Quoten von 4,36.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Wiesbaden Prognose: Kann der SCP die Defensive stabilisieren?

Im Sommer musste der SC Paderborn einige Leistungsträger ziehen lassen. Dann sind zum Beginn der neuen Spielzeit auch immer wieder wichtige Akteure verletzt ausgefallen. So hat Coach Lukas Kwasniok noch kein endgültiges System etabliert und die Mannschaft steht nach fünf Spieltagen auf Relegationsplatz 16. Dabei war man am letzten Spieltag in Kiel früh in Führung gegangen. Bisher kann das Team aber keine konstante Leistung über 90 Minuten abrufen.

So drehten die Störche die Partie in einen 2:1-Heimsieg. Der SC Paderborn wartet seit elf Zweitliga-Spielen auf eine „Weiße Weste“ und stellt mit elf Gegentoren die zweitschwächste Defensive dieser Saison. Zudem gaben die Ostwestfalen 2023/24 schon fünf Punkte nach Führungen ab. Nur Aufsteiger Elversberg ist hier mit acht Punkten noch schlechter. Hoffnung macht die Bilanz gegen Liga-Neulinge: Seit Oktober 2015 verlor der SCP keines der letzten 21 Zweitliga-Spiele gegen Aufsteiger (8S, 13U).

Der SV Wehen hat einen tollen Start in die neue Saison hingelegt. Nach dem 3. Spieltag standen die Hessen sogar punktgleich mit dem HSV an der Tabellenspitze. Dann folgte mit einem knappen 1:2 in Nürnberg die erste Niederlage. Am vergangenen Spieltag sah es im Heimspiel gegen Schalke nach der zweiten Pleite aus. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte der Aufsteiger durch Joker Reinthaler doch noch den Treffer zum 1:1-Endstand.

Das war für den SVWW in dieser Saison schon das dritte Jokertor, das ist der Liga-Bestwert zusammen mit dem 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock. Zudem hat die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski zwei von fünf Toren in der Nachspielzeit erzielt. In jedem der ersten fünf Saisonspiele glückte dem Team mmer genau ein Tor. Acht Punkte aus den ersten fünf Partien bedeuten den stärksten Saisonstart in der 2. Liga. Diese Ausbeute reicht aktuell für Platz 8.

Paderborn - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:2 Kiel (A), 1:2 Kaiserslautern (H), 2:1 Düsseldorf (A), 7:0 Energie Cottbus (A), 1:1 VfL Osnabrück (H)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 6:1 Rot-Weiß Walldorf (H), 1:1 Schalke (H), 1:2 Nürnberg (A), 1:0 KSC (H), 1:0 Hertha (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Wiesbaden: 3:1 (H), 1:4 (A), 0:1 (H), 2:1 (A), 1:1 (A)

Nach sechs Duellen ist der direkte Vergleich zwischen beiden Vereinen mit jeweils zwei Siegen und zwei Remis komplett ausgeglichen. Die ersten Aufeinandertreffen stammen aus der Zweitliga-Saison 2007/08. Hier endeten beide Spiele mit einem 1:1. Zwischen 2016 und 2018 kamen noch vier Partien in der 3. Liga hinzu. Hier gab es zunächst zwei Auswärtssiege und dann zwei Heimerfolge.

Wiesbaden hat vier seiner fünf Tore in der zweiten Halbzeit erzielt. Zudem hat der SVWW auch drei seiner vier Gegentore nach dem Seitenwechsel kassiert. Der SCP musste im zweiten Durchgang sogar sieben von elf Gegentreffern hinnehmen. Setzt sich diese Serie fort, wäre am Freitag die Wette „2. HZ Über 1,5 Tore“ sicher eine Option. Dafür gibt es bei NEObet eine Quote von 1,78. Dabei lohnt sich auch ein Blick auf den NEObet Bonus.

Unser Paderborn - Wiesbaden Tipp: Beide Teams treffen

Ein Ergebnis-Tipp fällt hier schwer. Das hat natürlich mit dem schwachen Start von Paderborn zu tun. Zudem spielt Aufsteiger Wiesbaden bisher überraschend gut. Am Ende rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten. In sechs Duellen der beiden Teams hätte die Wette „Beide Teams treffen“ fünf Mal Erfolg gehabt.