Pelicans - Nuggets Tipp, Prognose & Quoten | 18.11.2023

Unser New Orleans Pelicans - Denver Nuggets Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 18.11.2023 lautet: Eine der besten Offensiven trifft auf eine der momentan schwächsten Defensiven der Liga. Unser Wett Tipp heute setzt auf einen stark aufspielenden Nikola Jokic im Team der Denver Nuggets, der von den Pelicans kaum gestoppt werden kann.

Die Denver Nuggets sind eine Maschine! Mit dem zweimaligen MVP Nikola Jokic in den Reihen ist es quasi unmöglich, keine Top-Offensive aufs Parkett zu stellen. Die Pelicans finden sich in der laufenden Saison eher im unteren Mittelmaß wieder, was auch an Verletzungssorgen liegt.

Wir sehen die Nuggets auch auswärts klar im Vorteil und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Denver Nuggets mit HC -3,5″ mit einer Quote von 1,81 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Pelicans vs Nuggets auf „Sieg Denver Nuggets mit HC -3,5″:

Nikola Jokic erzielte in den letzten 8 Partien gegen die Pelicans im Schnitt über 33 Punkte.

Denver gewann 7 der letzten 10 Spiele gegen New Orleans.

New Orleans verlor schon 3 der 6 bisherigen Heimspiele.

Pelicans vs Nuggets Quoten Analyse:

Denver wird von den Wettanbietern als Favorit im kommenden Duell mit den Pelicans angesehen und erhält auf dem Zwei-Weg-Markt eine Quote von 1,58. Ein Heimsieg der Pelicans wird mit einer Quote von 2,45 beziffert.

Bei den Über-/Unter-Wetten werden eher weniger Punkte im Spiel vermutet, was hauptsächlich an der guten Defense der Nuggets liegen dürfte, die ihre Gegner im Schnitt bei 106,3 Punkten pro Spiel halten. Wer das orangefarbene Leder jedoch trotzdem sehr oft durch das Netz fliegen sieht, sollte sich zum Beispiel für eine „Über 221,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,71 den Bet-at-home Gutschein mal genauer ansehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pelicans vs Nuggets Prognose: Gewinnen die Nuggets auch ohne Jamal Murray weiter?

New Orleans muss weiterhin verletzungsbedingt auf C.J. McCollum verzichten, konnte sich jedoch nach fünf Niederlagen in Folge gegen die Dallas Mavericks mit einem 131:110-Sieg den Frust von der Seele schießen. Der kommende Gegner aus Denver ist jedoch vor allem defensiv ein anderes Kaliber als die Texaner.

Zudem wird es spannend zu sehen sein, wie das Team von Coach Willie Green den serbischen Superstar Jokic verteidigen will. Der eigene Superstar in den Reihen der Pelicans, Zion Williamson, spielt zwar mit 21,3 Punkten, 4,2 Assists und 6,6 Rebounds pro Spiel eine solide Saison, bleibt damit jedoch unter seinen Möglichkeiten und den hohen Erwartungen der Fans im Big Easy zurück.

Auf der Gegenseite bleibt der Joker in Reihen der Nuggets ein unaufhaltsames Offensiv-Monster. Der zweimalige MVP legt auch in der laufenden Saison eine beeindruckende Statline von 30,0 Punkten, 8,4 Assists und 13,9 Rebounds pro Partie ab. Auch die starke Effizienz bei einem True-Shooting-Wert von 65 Prozent bleibt bei einer so hohen Usage wie jener von Jokic enorm stark.

Mit Jamal Murray wird in den nächsten Partien ein anderer Star der Nuggets ausfallen. In der Vergangenheit zeigte sich jedoch schon, dass die Nuggets einen solchen Verlust kurzfristig auffangen können, indem Jokic einfach noch mehr produziert. In den letzten fünf Spielen legte dieser immer mindestens 32 Punkte auf.

Pelicans - Nuggets Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pelicans: 131:110 Mavericks (H), 124:136 Mavericks (H), 101:104 Rockets (A), 101:122 Timberwolves (A), 116:134 Nuggets (A).

Letzte 5 Spiele Nuggets: 111:108 Clippers (H), 104:107 Rockets (A), 108:105 Warriors (H), 134:116 Pelicans (H), 123:101 Bulls (H).

Letzte 5 Spiele Pelicans vs. Nuggets: 116:134 (A), 107:88 (A), 113:122 (A), 98:99 (H), 121:106 (H).

New Orleans belegt mit einer Bilanz von 5-6 den neunten Platz der Western Conference. Dabei erzielten die Pelicans bisher 111,1 Punkte und erlauben ihren Gegnern 115,6 Punkte pro Spiel, was ein Net-Rating von -4,5 ergibt (Platz 23). Die Nuggets hingegen stellen mit einem Offensiv-Rating von 117,9 und einem Defensiv-Rating von 109,5 das zweitbeste Net-Rating der gesamten Liga mit einem Wert von +8,4. Mit einer Bilanz von 9-2 steht man aktuell auf dem ersten Platz der Western Conference.

Der direkte Vergleich ging zuletzt an den amtierenden Meister aus Denver, der vier der letzten sechs Partien gegen die Pelicans gewinnen konnte. Dabei erzielten die Mannen von Coach Mike Malone im Schnitt 114,5 Punkte pro Spiel. Im letzten Aufeinandertreffen gewann Denver klar mit 134-116. Nikola Jokic erzielte dabei 35 Punkte, 14 Rebounds und 12 Assists. Wer auch im kommenden Match mit einer Monster-Performance des Jokers rechnet, könnte für einen Über-Punkte-Tipp eine Gratiswette eines Wettanbieters nutzen.

Unser Pelicans - Nuggets Tipp: Sieg Denver Nuggets mit HC -3,5

Die Nuggets scoren ihre Gegner in der laufenden Saison mit 8,2 Punkten pro Spiel aus, während die Pelicans im Schnitt 4,5 Punkte weniger als ihre Gegner erzielen. Mit Jokic auf dem Feld werden die Kontrahenten sogar mit 14,5 Punkten überflügelt und der Serbe wird aufgrund des Ausfalls von Jamal Murray viel Produktion leisten müssen. Wir erwarten einen recht eindeutigen Auswärtssieg gegen die schwache Defense der Pelicans.