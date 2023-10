Porto - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 04.10.2023

Unser Porto - Barcelona Tipp zum Champions League Spiel am 04.10.2023 lautet: Für Porto besteht gegen den FC Barcelona die Chance, erstmals seit 2012/13 mit zwei Siegen in die Champions League zu starten. Dazu müssen die Drachen torhungrige Katalanen bremsen.

Über 70 Minuten musste der FC Porto am vergangenen Wochenende gegen Benfica in Unterzahl agieren. Zu viel für den amtierenden portugiesischen Pokalsieger, der letzten Endes die erste Niederlage der Saison kassierte (0:1). Der Start in die Königsklasse verlief dank Galeno (2 Tore, 1 Assist) blitzsauber und brachte drei Punkte gegen Donetsk ein (3:1).

Im zweiten Spiel der Gruppenphase gastiert der FC Barcelona im Estadio do Dragao. Die Katalanen zerlegten bei ihrem ersten Auftritt Royal Antwerpen (5:0). Ihre Offensive ist weiterhin gefürchtet, wenngleich die Abwehr schlagbar scheint. Unser Tipp: „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,71 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Porto vs Barcelona auf „Über 2,5 Tore“:

Barca hat in Europas Top-5-Ligen die meisten erwartbaren Tore aller Teams erzielt (17,67 xG).

6 der letzten 7 Pflichtspiele von Barcelona boten „Über 2,5 Tore“.

Porto hat in dieser Saison bisher in allen 3 Heimspielen ein Gegentor kassiert - verloren haben die Drachen jedoch keine dieser Partien.

Porto vs Barcelona Quoten Analyse:

Der letzte CL-Vergleich zwischen Porto und Barcelona liegt bereits über zwölf Jahre in der Vergangenheit. Damals gewannen die Katalanen mit 2:0 in Portugal. Inklusive dieser Begegnung haben die Blaugrana die letzten vier Duelle gegen die Gastgeber für sich entschieden.

Das führt bei den Buchmachern zur Favoritenrolle der Gäste. Xavi Hernandez und seine Mannschaft starten mit Siegquoten bis 1,90 in den zweiten Spieltag, während Porto Wettquoten von 3,80 bis 4,10 zugeschrieben bekommt. Wenn ihr bei den Buchmachern etwas frischen Wind benötigt, empfehlen wir euch diese neuen Wettanbieter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Porto vs Barcelona Prognose: Barcelona anfälliger als letztes Jahr

Mittlerweile befinden wir uns im Oktober und der FC Barcelona hat weiterhin keine einzige Saison-Niederlage erlitten. Ganz ohne Schwierigkeiten verliefen die ersten Wochen der Saison jedoch nicht. Nachdem die Katalanen Ende September nur 2:2 gegen RCD Mallorca spielten, sprach Xavi Klartext.

Die Defensiv-Probleme der Blaugrana sind dem Trainer ein Dorn im Auge. Nach sieben Spieltagen in La Liga hatte der amtierende spanische Meister acht Gegentore zugelassen. Den gleichen Wert erreichte Barcelona in der vergangenen Saison erst am 23. Spieltag.

Offensiv hingegen haben die Gäste in den vergangenen Wochen einen Gang höher geschaltet. Aktuell hat Barca die meisten erwartbaren Tore in Europas Top-5-Ligen erzielt (17,67 xG). Diese Qualitäten bekam Royal Antwerpen am ersten Spieltag zu spüren. Barca fegte mit 5:0 über die Gäste hinweg und kombinierte sich zu 33 Sequenzen mit über zehn Pässen - Bestwert am ersten Spieltag!

Genau 15 dieser Sequenzen wurden entweder mit einem Schuss oder einem Tor beendet - ebenfalls der beste Wert aller Teams am ersten CL-Spieltag. Brillanz im eigenen Angriff gepaart mit einer gewissen Sorglosigkeit im Defensivverhalten führten in sechs der letzten sieben Spiele der Katalanen zu Über 2,5 Toren. Gleiches erwarten wir im Duell mit Porto.

Porto - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Porto: 0:1 Benfica (A), 2:1 Gil Vicente (H), 3:1 Shakhtar (A), 1:0 Estrela Amadora (A), 1:1 Arouca (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Sevilla (H), 2:2 Mallorca (A), 3:2 Celta Vigo (H), 5:0 Antwerpen (H), 5:0 Real Betis (H).

Letzte 5 Spiele Porto vs. Barcelona: 0:2 (A), 0:2 (H), 2:4 (A), 0:3 (A), 3:1 (H).

Porto ist seit elf Heimspielen ungeschlagen und hat seine vorangegangenen drei CL-Heimspiele nicht verloren. In dieser Saison sieht das Publikum im Estadio do Dragao aufregende Spiele. Bisher haben die Drachen noch keine Partie im eigenen Stadion ohne Gegentor beendet, verloren hat die Conceicao-Elf trotzdem keines der drei Heimspiele.

Zudem haben sich die Blaugrana in ihren letzten europäischen Auswärtsspielen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Barca hat in der CL-Gruppenphase vier der letzten sechs Auswärtsspiele verloren. Während der beiden vergangenen Teilnahmen an der Königsklasse hat die Xavi-Elf jeweils den Auftakt in der Ferne verloren.

Gleiches gilt für den Heimauftakt der letzten beiden Jahre des FC Porto. Mit einer 1:5-Niederlage gegen Liverpool sowie einem 0:4 gegen Brügge gingen die Heimpremieren der beiden vergangenen CL-Teilnahmen in die Hose.

Möglicherweise finden wir nach 90 Minuten keinen Sieger. Barcelona hat zwar eine höhere individuelle Qualität, muss jedoch auf Frenkie de Jong, Pedri und Raphina verzichten. Das erhöht unser Interesse an einer Wette auf „Unentschieden“. Unter dem folgenden Link könnt ihr euch bei DAZN Bet anmelden und euch für ein Remis eine Quote von 3,80 sichern.

Unser Porto - Barcelona Tipp: Über 2,5 Tore

Die Offensive der Katalanen ist extrem gut und hat in sieben der letzten acht Pflichtspiele für mindestens zwei Tore gesorgt. Porto kann mit dem heimischen Publikum im Rücken ebenfalls große Gefahr im Angriff ausstrahlen und ist seit elf Heimspielen ungeschlagen. Zudem haben sich beide Defensiven bereits den einen oder anderen Lapsus erlaubt, sodass wir „Über 2,5 Tore“ für sehr wahrscheinlich halten.