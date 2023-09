PSG - Nizza Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2023

Unser PSG - Nizza Tipp zum Ligue 1 Spiel am 15.09.2023 lautet: Nach einem schwachen Start in die Saison 2023/24 kommt Paris immer besser ins Rollen. Dabei dürfte Nizza am Freitag das nächste Opfer des Hauptstadtvereins werden.

Nach vier Spieltagen der Saison 2023/24 wird die Tabelle der Ligue 1 nicht wie gewohnt von Paris St. Germain angeführt. Der Serienmeister belegt nach einem holprigen Saisonstart nur den zweiten Platz, mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Monaco. Doch vor der Länderspielpause kamen die „Rouge-et-Bleu“ langsam immer besser in Form und wollen diese Serie auch am Freitag daheim gegen Nizza fortsetzen.

Wir trauen den Parisern dies zu und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Happybet die Wette „Sieg PSG & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei PSG vs Nizza auf „Sieg PSG & Über 1,5 Tore“:

Nizza wartet seit 2009 auf einen Sieg bei PSG.

Paris hat in den letzten beiden Spielen 7 Treffer erzielt.

PSG ist unter Coach Luis Enrique noch ungeschlagen.

PSG vs Nizza Quoten Analyse:

Im heimischen Prinzenpark sind die Pariser fast immer der klare Favorit. Das ist auch gegen Nizza nicht anders. Dabei war der OGC in der vergangenen Spielzeit das fünftbeste Auswärtsteam der Liga.

Am Freitag wird bei der PSG vs Nizza Prognose ein Heimsieg bei den Buchmachern, die alle einen tollen Sportwetten Bonus parat haben, mit durchschnittlichen Quoten von 1,49 bezahlt. Auf der Gegenseite erscheint ein Dreier der Gäste mit Quoten im Schnitt von 6,44 eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Nizza Prognose: Ist bei PSG der Knoten geplatzt?

Paris gewann 2022/23 zum achten Mal in den vergangenen zehn Jahren die Meisterschaft in Frankreich. Das internationale Abschneiden war mit dem Aus im Achtelfinale der Champions League gegen die Bayern aber eine große Enttäuschung. So gab es in diesem Sommer einen ziemlich großen Umbruch beim Hauptstadtklub. Stars wie Messi und Neymar verließen den Verein. Zudem nahm mit Luis Enrique ein neuer Chefcoach auf dem Trainerstuhl Platz.

Zum Auftakt der neuen Saison gab es aber nur ein mageres 0:0 gegen die graue Maus Lorient. Auch zu Gast in Toulouse sprang lediglich ein 1:1 heraus. Der neu gestalteten Mannschaft fehlte es an Kreativität, Tempo und Durchschlagskraft. Erst als Kylian Mbappé seine Wechselabsichten ad acta legte und in die Mannschaft zurückkehrte, lief es wieder rund. Beim ersten Saisonsieg, dem 3:1 daheim gegen Lens, traf der Superstar ebenso zweimal wie beim 4:1-Erfolg vor der Länderspielpause in Lyon.

In Nizza hatte man von 2012 bis 2020 nur drei verschiedene Coaches erlebt. Seitdem tun sich „Les Aiglons“ aber mit einem neuen und nachhaltigen Cheftrainer schwer. Francesco Farioli, der im Juni 2023 sein Amt angetreten hat, ist nun schon der fünfte Übungsleiter seit Dezember 2020. Der Italiener soll den Verein von der Cote d‘Azur nach dem enttäuschenden neunten Platz in der Vorsaison wieder nach oben führen. Dafür investierte man auf dem Transfermarkt auch über 40 Millionen Euro.

Der Auftakt in die Saison 2023/24 lässt hoffen. Nach den ersten vier Spieltagen ist OGC noch ungeschlagen. Allerdings steht man mit einem Sieg und drei Unentschieden aktuell auch nur auf dem achten Rang. In den letzten beiden Partien blieb Nizza ohne Gegentreffer. Schon in der Vorsaison hatte der Olympique Gymnaste Club mit 37 Gegentoren die zweitbeste Defensive der Ligue 1. Zudem sind die Adler heimstark und haben seit sechs Liga-Heimspielen nicht mehr verloren. In der Fremde gab es lediglich zwei Siege in sieben Gastspielen.

PSG - Nizza Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 4:1 Olympique Lyon (A), 3:1 RC Lens (H), 1:1 Toulouse (A), 0:0 Lorient (H), 3:0 Jeonbuk Motors (A)

Letzte 5 Spiele Nizza: 2:0 Racing Straßburg (H), 0:0 Olympique Lyon (H), 1:1 FC Lorient (A), 1:1 Lille (H), 1:2 AC Florenz (A)

Letzte 5 Spiele PSG vs Nizza: 2:0 (A), 2:1 (H), 0:1 (A), 5:6 (H), 0:0 (H)

Beide Vereine standen sich schon 78 Mal auf dem Rasen gegenüber. Paris führt die Statistik mit 34 Siegen zu 22 Niederlagen an. In der Hauptstadt ist der Unterschied mit 18 Erfolgen für das Heimteam und nur acht Niederlagen in 39 Spielen noch deutlicher. Die letzten beiden Duelle in der Vorsaison gingen beide an PSG. Davor hatten die „Rouge-et-Bleu“ aber drei Vergleiche in Folge gegen Nizza nicht gewinnen können. Den letzten Liga-Dreier im Prinzenpark feierte der OGC im November 2009. Seitdem reichte es in zwölf Gastspielen nur noch zu vier Remis.

Bei einer eher ungleichen Ausgangslage bietet sich oft auch ein Handicap-Sieg auf den Favoriten an. Gewinnt PSG am Freitag mit mindestens zwei Toren Vorsprung, gibt es bei Happybet dafür eine Quote von 2,10. Der Buchmacher überzeugt nicht nur mit seinen Quoten, sondern auch mit dem Happybet Bonus!

Unser PSG - Nizza Tipp: Sieg PSG & Über 1,5 Tore

Nizza ist unter dem neuen Coach ganz ordentlich gestartet. Nun steht aber das schwere Gastspiel in Paris an. Hier gab es für die Adler schon lange nichts mehr zu holen. Zudem kommt vor allem die Offensive von PSG nach der Umstrukturierung im Sommer immer besser in Fahrt. Das dürfte am Freitag für einen Heimsieg reichen.