RB Leipzig - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten | 16.09.2023

Unser RB Leipzig - Augsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.09.2023 lautet: Die Sachsen gehen gegen kriselnde Fuggerstädter als Favorit ins Rennen und werden den Platz als Sieger verlassen.

Die Leipziger dominierten zuletzt Union Berlin, vor allem im zweiten Durchgang, den die Köpenicker ab der 64. Spielminute aufgrund eines Platzverweises mit einem Mann weniger absolvierten. Am Ende wurde die Dominanz mit einem deutlichen Erfolg belohnt, wobei Edeljoker Benjamin Sesko mit einem Doppelpack begeisterte. Augsburg vergab kürzlich auf heimischem Boden gegen Bochum eine zweimalige Führung und musste mit einem 2:2 vorliebnehmen.

Wir entscheiden uns für eine Handicap-Wette auf die Gastgeber. Diesen Spielausgang versüßt Bet365 mit einer Quote von 1,57 .

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Augsburg auf „Sieg RB Leipzig (Handicap -1)“:

RB Leipzig vs Augsburg Quoten Analyse:

Die Suche nach einem Favoriten führt recht schnell zum Ziel. Laut Buchmacher-Einschätzung wäre alles andere als ein Triumph der Gastgeber aus Sachsen eine Überraschung. Der Heimsieg bringt am Drei-Weg-Markt eine RB Leipzig Augsburg Wettquote von durchschnittlich 1,20 mit sich.

Anhand einer Quote in Höhe von bis zu 11,00 wird die Außenseiterrolle der Gäste untermauert. Das Remis bringt teilweise mehr als den siebenfachen Wetteinsatz mit sich. Beide Wetten sind jedoch mit einem hohen Risiko behaftet. Um dieses zu minimieren, bietet sich die Verwendung eines Sportwetten Bonus an.