RB Leipzig - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser RB Leipzig - Bayern Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.09.2023 lautet: Im Spitzenspiel des 6. Spieltags treffen mit Leipzig und den Bayern zwei sehr formstarke Teams aufeinander. Den Gästen trauen wir dabei mindestens einen Punkt zu.

Am 12. August trafen RB Leipzig und der FC Bayern schon im Endspiel um den Supercup aufeinander. Damals fügten die Bullen den Münchnern in der Allianz Arena eine bittere 0:3-Niederlage zu. Nach der Partie wirkte FCB-Coach Thomas Tuchel ziemlich ratlos. Die Fans fürchteten eine Fortsetzung der holprigen Vorsaison. Doch inzwischen hat sich der Rekordmeister gefangen und grüßt von der Tabellenspitze der Bundesliga. Diesen Platz wollen Harry Kane und Co. am Samstag im Spitzenspiel in der Red-Bull-Arena verteidigen.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,87 bei Happybet für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Bayern auf „DC X2 & Über 2,5 Tore“:

Leipzig konnte nur eines von 9 Heimspielen gegen die Bayern gewinnen.

Die Münchner haben schon die letzten 2 Duelle gegen RB verloren.

In den letzten 6 Vergleichen fielen insgesamt 27 Tore.

RB Leipzig vs Bayern Quoten Analyse:

Als Rekordmeister gehen die Münchner in fast alle Partien als Favorit. Das ist auch bei der RB Leipzig vs Bayern Prognose nicht anders.

Die Wettanbieter, die alle für ihre Kunden einen tollen Sportwetten Bonus parat haben, schlagen sich mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,97 auf die Seite der Gäste. Doch aus Sicht der Bookies sind auch die Gastgeber mit Quoten im Schnitt von 3,52 sicher nicht ganz chancenlos.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Bayern Prognose: Glückt dem FCB die Revanche?

In diesem Sommer musste Leipzig einen großen Qualitätsverlust hinnehmen. Doch die Verantwortlichen haben die Abgänge gut kompensiert, wie der Saisonstart zeigt. Nur beim 2:3 am 1. Spieltag in Leverkusen ließ RB Punkte liegen. Das 1:0 am Samstag in Gladbach war der fünfte Sieg in Folge für die Roten Bullen. Hier kamen die Männer von Coach Marco Rose erst nach dem Seitenwechsel in Gang, erarbeiteten sich leichte Vorteile und waren vor dem Tor effektiver.

Am Ende brachten die Sachsen den knappen 1:0-Vorsprung ungefährdet ins Ziel. In der Vorwoche hatte Leipzig auch durch ein 3:1 bei den Young Boys Bern einen erfolgreichen Auftakt in der Champions-League-Gruppenphase gefeiert. Neuzugänge wie Benjamin Sesko oder Fabio Carvalho brauchen aber noch Zeit. Zudem verpasst Dani Olmo, der beim Supercup-Sieg gegen die Bayern alle drei Treffer erzielt hatte, das Duell gegen den Rekordmeister verletzungsbedingt.

Am Samstag empfingen die Bayern mal wieder den Lieblingsgegner Bochum und besiegten den VfL zum dritten Mal in den vergangenen fünf Duellen mit 7:0. Ohne Keeper Riemann wären die Gäste wohl mit einer zweistelligen Packung nach Hause gefahren. Durch den hohen Sieg konnte der FCB der Werkself die Tabellenführung abnehmen. Mann des Tages war Harry Kane mit drei Toren und zwei Assists. Doch auch Leroy Sané ist schon seit Anfang der Saison in Topform.

Trainer Thomas Tuchel konnte sich freuen, dass seine Defensive nach fünf Gegentoren in den vergangenen beiden Pflichtspielen gegen Leverkusen (2:2) und Manchester United (4:3) endlich wieder mal zu null spielen konnte. Grundsätzlich bleibt die Abwehr aber eine Problemzone beim Rekordmeister. Wenig überraschend stellen die Münchner mit 18 Toren in fünf Spielen wieder die beste Offensive der Liga. In der Vorsaison hatte man vier der fünf Saisonniederlagen aber in der Fremde kassiert.

RB Leipzig - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:0 Gladbach (A), 3:1 Young Boys (A), 3:0 Augsburg (H), 3:0 Union Berlin (A), 5:1 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 7:0 Bochum (H), 4:3 Manchester United (H), 2:2 Bayer Leverkusen (H), 2:1 Gladbach (A), 3:1 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Bayern: 3:0 (A), 3:0 (A), 1:1 (H), 3:5 (H), 2:3 (A)

Das 3:0 im Supercup war erst der dritte Sieg der Leipziger gegen die Bayern. Der erste Erfolg war ein 2:1 in der Red-Bull-Arena im März 2018. Zudem feierten die Bullen mit einem 3:1 in München am 33. Spieltag der Vorsaison den ersten Erfolg zu Gast beim Rekordmeister. Sechs von 18 Duellen der beiden Top-Teams endeten mit einer Punkteteilung. Neun Mal ging der FCB als Sieger vom Feld. Seit drei Aufeinandertreffen warten die Bayern aber schon auf einen Sieg gegen die Sachsen.

In den letzten sechs Vergleichen fielen insgesamt 27 Tore und die Wette „Beide Teams treffen“ hätte nur einmal nicht Erfolg gehabt. Harry Kane steht schon bei sieben Toren. Trifft der Engländer auch in Leipzig, gibt es dafür bei Happybet, am besten, nachdem man sich den Happybet Bonus gesichert hat, eine Quote von 2,00.

Unser RB Leipzig - Bayern Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Die Bayern haben noch eine Rechnung mit Leipzig offen. Aus den letzten drei Duellen holte der FCB nur ein Remis. Sicher wird das Gastspiel bei den formstarken Roten Bullen alles andere als ein Selbstläufer. Wir können uns aber nicht vorstellen, dass der Rekordmeister eine dritte Niederlage in Folge gegen RB kassiert. Mit der großen Qualität in der Offensive müsste für die Münchner auf jeden Fall mindestens ein Punkt drin sein. Dabei sollten auch ein paar Tore fallen.