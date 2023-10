RB Leipzig - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten | 4.10.

Unser RB Leipzig - Manchester City Tipp zum Champions League Spiel am 04.10.2023 lautet: Zum dritten Mal in Folge trifft RB Leipzig in der Champions League auf Manchester City. Wir erwarten ein attraktives Spiel mit einigen Toren.

Erling Haaland wird sich auf das kommende Duell freuen. Im Achtelfinale der Champions League der vergangenen Saison schoss der Norweger die Roten Bullen beim 7:0-Heimsieg mit fünf Treffern fast im Alleingang aus dem Stadion. Die Leipziger sind also gewarnt. Die Mannen von Marco Rose sind jedoch in der laufenden Spielzeit in Topform und dürften es dem Titelverteidiger der Champions League am kommenden Mittwoch im heimischen Stadion nicht allzu einfach machen.

Wir entscheiden uns deshalb für eine Wette auf „Unentschieden“ mit einer Quote von 4,30 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Manchester City auf „Unentschieden“:

RB Leipzig traf in den bisherigen Heimspielen gegen Manchester City mindestens einmal und fing sich mindestens ein Gegentor .

In den bisherigen Duellen der beiden Teams fielen im Schnitt 5,25 Tore pro Spiel.

Erling Haaland traf wettbewerbsübergreifend in sechs Spielen gegen RB Leipzig elf Mal.

RB Leipzig vs Manchester City Quoten Analyse:

Der Titelverteidiger aus Manchester geht als Favorit ins kommende Matchup. Ein Auswärtssieg wird von den Bookies mit einer Quote von 1,70 bedacht, während ein Heimsieg der Leipziger eine Gewinnquote von 4,60 verspricht. Ein Remis wird ein klein wenig wahrscheinlicher gesehen und ergibt eine Quote von rund 4,30.

Die besten Wettanbieter mit deutscher Lizenz gehen von einem Spiel mit mehreren Toren aus, das wird durch die „Über 2,5 Tore“-Quote von nur 1,50 verdeutlicht, ein Tipp auf weniger als 2,5 Tore in der Begegnung wird mit 2,35 beziffert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Manchester City Prognose: Kann Manchester City den ersten Sieg in Leipzig einfahren?

RB Leipzig steht in der aktuellen Spielzeit wettbewerbsübergreifend bei erst einer Niederlage in neun Spielen. Sieben Spiele wurden gewonnen und am vergangenen Wochenende erkämpfte man sich ein 2:2-Unentschieden gegen Bayern München.

Dabei fallen im Schnitt 3,8 Tore pro Spiel mit Leipziger Beteiligung, die Roten Bullen konnten in neun Pflichtspielen schon starke 25 Tore erzielen. Die besten Torschützen der Saison sind Neuzugang Benjamin Sesko und Dani Olmo mit jeweils fünf Treffern. Olmo fällt momentan jedoch verletzt aus.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Manchester City kommt mit zwei Niederlagen in Folge im Gepäck nach Leipzig. Einer Pleite im EFL-Cup gegen Newcastle folgte die erste Liga-Niederlage der Saison gegen Wolverhampton. Bester Torschütze ist natürlich wieder einmal Erling Haaland mit acht Treffern in zehn Pflichtspielen.

Die Skyblues verloren nur eines der letzten 21 Champions-League-Spiele gegen eine deutsche Mannschaft, dieses jedoch in der Saison 2021/22 in Leipzig mit 1:2. Zudem gewannen die Mannen von Pep Guardiola 22 ihrer letzten 30 Gruppenspiele in der Champions League bei sechs Unentschieden und nur zwei Niederlagen.

RB Leipzig - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:2 Bayern (H), 3:2 Wiesbaden (Pokal, A), 1:0 Gladbach (A), 3:1 YB Bern (ECL, A), 3:0 Augsburg (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City : 1:2 Wolverhampton (A), 0:1 Newcastle (Pokal, A), 2:0 Nottingham (H), 3:1 Belgrad (ECL, H), 3:1 West Ham (A).

Letzte Spiele RB Leipzig vs. Manchester City: 0:7 (A), 1:1 (H), 2:1 (H), 6:3 (A).

Im direkten Vergleich der beiden Kontrahenten steht Manchester City mit zwei Siegen bei einem Unentschieden und einer Niederlage leicht positiv da. Während beide Heimspiele gegen Leipzig klar gewonnen werden konnten, steht ein Sieg im Leipziger Stadion für die Citizens noch aus. Die Skyblues verloren keines ihrer letzten 14 Champions-League-Spiele. Die Roten Bullen aus Leipzig verloren nur eins ihrer letzten sieben Champions-League-Spiele bei fünf Siegen und einem Remis.

Erling Haaland traf in vier der bisherigen sechs Begegnungen (vor Man City schon im Dress des BVB) gegen RB Leipzig mindestens doppelt. Wer auf einen weiteren Treffer des Norwegers gegen die Sachsen tippen möchte, kann dies auch auf mobilem Weg über die Bet3000 App tun.

Unser RB Leipzig - Manchester City Tipp: Unentschieden

Beide Mannschaften sind stark in die Saison gestartet, Manchester City verlor jedoch zuletzt zwei Spiele in Folge und zeigte sich in der Champions League vor allem auswärts nicht im allerbesten Zustand. Die letzten fünf CL-Gastspiele von Manchester City endeten mit einem Remis. Auch gegen starke Leipziger erwarten wir ein ähnliches Ergebnis.