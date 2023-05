RB Leipzig - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Unser RB Leipzig - Schalke Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.05.2023 lautet: Der letzte Spieltag verspricht Abstiegskampf pur. Mit den „Roten Bullen“ haben die Schalker keinen leichten Gegner vor der Brust. In der Red Bull Arena wird eine Niederlage herausschauen.

Leipzig gastierte zuletzt beim deutschen Rekordmeister in der Münchner Allianz Arena. Nachdem der erste Durchgang den Gastgebern gehörte und Serge Gnabry für die Führung sorgte, steigerten die Sachsen sich nach dem Seitenwechsel spürbar und kamen durch Konrad Laimer, der in der kommenden Saison wohl für Bayern aufläuft, zum Ausgleich. Zwei berechtigte Elfer, die durch Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai verwandelt wurden, sorgten für den Endstand.

Königsblau kam kürzlich im Heimspiel gegen Frankfurt zu einem 2:2-Remis. Dabei erwischten die Hausherren einen Blitzstart und gingen nach nur einer Minute durch Simon Terodde in Front. Die Gäste kamen aber noch vor der Pause zum Ausgleich durch Daichi Kamada. Nach dem Seitenwechsel gingen die Adlerträger durch Tuta erneut in Führung. Die Hausherren gaben sich nicht auf und glichen kurz vor Schluss durch Sebastian Polter aus.

Leipzig steht zwar als Champions-League-Qualifikant fest, wird aber nichts unversucht lassen, die Saison mit einem Sieg vor heimischer Kulisse zu beenden. Winamax hält dafür eine Quote von 1,64 bereit .

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Schalke auf „Sieg Leipzig“:

RB Leipzig vs Schalke Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt lassen sich die Hausherren aus Leipzig als Anwärter auf den Triumph erkennen. Eine Tatsache, die mit einer RB Leipzig Schalke Quote von durchschnittlich 1,64 für den Heimsieg bestätigt wird.

Wer hingegen den Underdog aus dem Ruhrpott in der Favoritenrolle sieht, darf sich auch bei einem Wettanbieter mit PayPal auf deutlich mehr als den vierfachen Wetteinsatz gefasst machen. Absolut nachvollziehbar, da die Knappen nur eines der fünf Duelle in Sachsen siegreich gestalteten.

RB Leipzig vs Schalke Prognose: „Bestätigt Leipzig seine starke momentane Form?“

Marco Rose hat den Erfolg zurück nach Leipzig gebracht. Sein erstes Match auf der Trainerbank bestritt er gegen seinen alten Arbeitgeber aus Dortmund und setzte sich prompt mit 3:0 durch. Unter seiner Federführung kletterten die „Roten Bullen“ von Platz 11 auf Rang 3 in der Tabelle und haben mit dem 3:1-Erfolg gegen Bayern am vergangenen Matchday die Champions-League-Qualifikation in trockene Tücher gebracht.