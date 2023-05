Real Madrid - Rayo Vallecano Tipp, Prognose & Quoten | 24.05.2023

Unser Real Madrid - Rayo Vallecano Tipp zum La Liga Spiel am 24.05.2023 lautet: Wenngleich die Blancos kürzlich Probleme an den Tag legten, wird das kleine Stadtderby im heimischen Santiago Bernabeu zu einem Sieg gegen Rayo Vallecano führen.

Trotz 74 Prozent Ballbesitz unterlagen die Königlichen beim Abstiegskandidaten in Valencia mit 0:1. In einem Match mit brisanter Schlussphase ließen die Madrilenen die letzte Entschlossenheit vermissen und konnten trotz 17 Minuten Nachspielzeit das 1:1 nicht mehr erzwingen. Zu allem Überfluss wurde Vinicius Junior des Platzes verwiesen.

Rayo Vallecano versäumte es jüngst vor heimischer Kulisse gegen Espanyol drei Punkte mitzunehmen. Wenngleich die Gastgeber Feldvorteile aufzeigten, gingen die Gäste durch Sergi Darder in Front. Raul de Tomas sorgte für den 1:1-Pausenstand. 39 Prozent Ballbesitz reichten den Gästen nach der Pause, um das Match für sich zu entscheiden.

Obwohl beide Teams zuletzt leer ausgingen, schreiben wir den Mannen von Trainer Carlo Ancelotti Vorteile zu und visieren einen Heimsieg an. Bwin offeriert eine Quote von 1,73.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Rayo Vallecano auf „Sieg Real Madrid“:

Real blickt auf 5 Heimsiege in den letzten 6 La-Liga-Begegnungen.

Seit 7 Liga-Auswärtsspielen warten die „Franjirrojos“ auf ein Erfolgserlebnis (2U, 5N).

Die letzten 10 Begegnungen gegen Vallecano gingen zum Teil sehr deutlich an die Madrilenen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Rayo Vallecano Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine klare Tendenz zum Heimsieg ab. Wer die Madrilenen als Favorit auf den Triumph betrachtet, darf sich bei den Bookies über eine durchschnittliche Quote in Höhe von 1,73 freuen.

Wesentlich höher wird der Sieg der Gäste bewertet. Dabei servieren die Wettanbieter auch für mobile Wetten eine Quote in Höhe von ca. 4,75. Wer von unterwegs aus wetten möchte, sollte definitiv einmal unseren Sportwetten App Vergleich aufsuchen..

Real Madrid vs Rayo Vallecano Prognose: „Gelangt Real Madrid zum vierten La-Liga-Heimsieg am Stück?“

Die letzten Begegnungen der Madrilenen lesen sich wie eine Berg- und Talfahrt. Mal gewinnt die Elf von Trainer Carlo Ancelotti, um am kommenden Spieltag prompt eine Niederlage zu kassieren. Aufgrund des Misserfolgs in Valencia verloren die Königlichen den zweiten Tabellenplatz an Atletico Madrid. Um sich zumindest die Vizemeisterschaft zu sichern, sollten die letzten drei Liga-Duelle gegen Vallecano, Sevilla und Bilbao von Erfolg gekrönt sein.

Zuhause lassen sich die Blancos nicht die Butter vom Brot nehmen und zogen nur einmal den Kürzeren. Dem knappen 2:3-Misserfolg gegen Villarreal stehen auf der anderen Seite 12 Siege und vier Remis gegenüber. Kein anderer Klub aus La Liga agiert im eigenen Stadion so torgefährlich. Satte 41 Mal netzten Benzema und Co. im Santiago Bernabeu beim Gegner ein. Der Abwehr-Verbund muss sich nur 14 Gegentore ankreiden lassen.

Mit 46 erbeuteten Punkten bewegt sich die Elf von Trainer Andoni Iraola, der bereits seit August 2020 an der Seitenlinie steht, im gesicherten Mittelfeld und muss sich in Bezug auf den Klassenerhalt keine Gedanken machen.

Real Madrid - Rayo Vallecano Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 0:1 Valencia (PD, A), 0:4 Man City (CL, A), 1:0 Getafe (PD, H), 1:1 Man City (CL, H), 2:1 Osasuna (Pokal, A)

Letzte 5 Spiele Rayo Vallecano: 1:2 Espanyol (PD, H), 1:3 Real Betis (PD, A), 2:1 Valladolid (PD, H), 0:4 Elche (PD, A), 2:1 Barcelona (PD, H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Rayo Vallecano: 2:3 (PD, A), 1:0 (PD, A), 2:1 (PD, H), 0:1 (PD, A), 1:0 (PD, H)

Vor allem in der Ferne ist bei den Gästen ein deutlicher Abwärtstrend zu verzeichnen. Seit nunmehr sieben Auswärtsspielen warten die Schützlinge aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas auf ein Erfolgserlebnis (2U, 5N). Lediglich in drei der letzten sechs Begegnungen in der Fremde stand ein eigener Treffer zu Buche.

Für die Königlichen heißt es, eine alte Rechnung aus der Hinrunde zu begleichen. Damals ging nämlich das kleine Stadtderby trotz zwischenzeitlicher Führung knapp mit 2:3 verloren.

Unser Real Madrid - Rayo Vallecano Tipp: „Sieg Real Madrid“

Zumindest auf dem Papier sind die Rollen mehr als deutlich verteilt und lassen kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Gastgeber. Die Blancos zeigen mit 860 Millionen Euro mehr als den neunfachen Kader-Marktwert der Gäste auf und sind auf sämtlichen Positionen qualitativ hochwertiger besetzt - wenngleich es zuletzt Probleme gab, diese Klasse auf den Platz zu bringen.

Im heimischen Santiago Bernabeu standen kürzlich drei Siege zu Buche. Madrid legte in erster Linie eine eklatante Auswärtsschwäche an den Tag und ging dreimal in Folge leer aus. Gegen die „Bukaneros“ dürfte Carlo Ancelotti einmal mehr am 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung festhalten. Verzichten muss er dabei auf den gesperrten Vinicius Junior.