Real Sociedad - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten

Unser Real Sociedad - Inter Mailand Tipp zum Champions League Spiel am 20.09.2023 lautet: Inter Mailand ist beinahe makellos in die Saison gestartet, trifft mit Real Sociedad jedoch auf einen ungemütlichen Gegner, der vor allem zu Hause nicht leicht zu schlagen ist.

Weiß-Blau gegen Blau-Schwarz lautet das Duell zwischen dem baskischen Klub aus San Sebastián und dem Football Club Internazionale Milano. Die Italiener zeigten sich bisher in einer sehr guten Verfassung und gewannen alle vier Pflichtspiele mit einem Torverhältnis von 13:1. Real Sociedad sammelte in den ersten fünf Spielen von La Liga sechs Punkte (1S, 3U, 1N) und stehen auf dem 11. Platz der Tabelle. Die aktuelle Form gibt den Ausschlag.

Darum tippen wir bei Real Sociedad vs Inter Mailand auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Real Sociedad vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Auch im Bereich der Wetten auf „Über/Unter 2,5 Tore“ gibt es bei den Bookies keine eindeutigen Tendenzen. Leicht favorisiert wird hier eine Unter-2,5-Tore-Wette mit einer Quote von 1,77 zu 1,95. Neulingen in der Welt der Sportwetten empfehlen wir, einen Blick auf Wettanbieter mit Gratiswetten & Freebets zu werfen.

Real Sociedad vs Inter Mailand Prognose: Kann der Vorjahres-Finalist heimstarke Basken besiegen?

Inter Mailand konnte sich in der abgelaufenen Champions-League-Saison mit starken Leistungen bis ins Finale vorkämpfen und unterlag dort Manchester City knapp mit 0:1. In einer Gruppe mit RB Salzburg, Benfica Lissabon und dem kommenden Gegner Real Sociedad gelten die Nerazzurri als Favorit auf den ersten Platz und sollten auch dieses Jahr im Wettbewerb überwintern können.

Den starken Einstand in den laufenden Ligabetrieb Italiens konnte Inter am vergangenen Wochenende mit einem 5:1-Statement-Sieg im Mailänder Stadtderby gegen Erzrivale AC Mailand krönen.

Die 13 erzielten Tore in der Serie A verteilen sich auf sechs Torschützen in der Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi. Bester Scorer ist dabei aktuell der Argentinier Lautaro Martínez mit fünf Buden in vier Spielen.

Real Sociedad - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Nach zehn Jahren Absenz können die Mannen vom baskischen Traditionsklub ihr Können wieder in der Königsklasse des europäischen Fußballs präsentieren. In 14 bisherigen Spielen in der Champions League konnte Real Sociedad bisher nur magere zwei Siege einfahren bei acht Niederlagen. Der Start in die aktuelle Spielzeit von La Liga schürt dabei nicht gerade die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Vorrunde der Champions League. Nur ein Sieg in fünf Spielen spricht eine deutliche Sprache.