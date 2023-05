Regensburg - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Regensburg - Heidenheim Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.05.2023 lautet: Während die Gastgeber sich auf die 3. Liga einstellen, peilt Heidenheim den direkten Aufstieg an.

Am Ende war selbst der 2:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig zu wenig, um den Abstieg in die 3. Liga doch noch abzuwenden. Der Angriff war über die gesamte Saison gesehen zu ungefährlich. Ganz anders sieht es bei der Mannschaft von Frank Schmidt aus. Die Gäste haben in Tim Kleindienst den besten Torschützen der Liga in ihren Reihen. Darüber hinaus ist ihre Defensive nur schwer zu knacken. Im Gegensatz zum Jahn starten die Heidenheimer mit großen Ambitionen in diese Partie, weshalb wir mit einer Quote von 2,55 bei Happybet auf „Sieg Heidenheim & Beide treffen: Nein“ setzen.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Heidenheim auf „Sieg Heidenheim & Beide treffen: Nein“:

Heidenheim hielt am häufigsten die Null (45 Prozent) - kein Team verpasste öfter einen Treffer als der Jahn (45 Prozent).

Regensburg gelang nur ein Sieg aus den letzten 8 Spielen

Heidenheim holte 16 von 18 möglichen Punkten aus den vergangenen 6 direkten Duellen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs Heidenheim Quoten Analyse:

Ein Spiel bleibt den Rothosen noch, bevor es in der kommenden Saison Drittliga-Fußball im Jahnstadion zu sehen gibt. Ein großes Schaulaufen sollten wir nicht erwarten, denn die Gäste greifen sogar noch nach der Meisterschaft.

Es bahnt sich an, dass Heidenheim zum 57. Verein in der Bundesliga gekürt wird. Um auf Nummer sicher zu gehen, muss ein Dreier am letzten Spieltag her, ansonsten droht mit einem Sieg des HSV die Relegation.

Dadurch lassen sich die Rollen in diesem Spiel schnell verteilen. Die Buchmacher vergeben für einen Dreier der favorisierten Gäste Quoten bis zu 1,51. Ein Abschieds-Sieg der Gastgeber wird mit Wettquoten zwischen 5,75 und 7,70 bewertet. Bei den Sportwetten Anbietern mit PayPal könnt ihr jetzt noch euer Guthaben aufladen.

Regensburg vs Heidenheim Prognose: „Ein Abschied ohne Trostpreis“

Die Rothosen drehten an jeder möglichen Stellschraube, wechselten kurzfristig sogar den Trainer und gewannen ihr Spiel gegen Braunschweig, doch es war zu spät. Der Abstieg ist unausweichlich und hängt zu großen Teilen an der mageren Torausbeute.

In der zweiten Saisonhälfte finden wir keine Mannschaft mit weniger Toren als Jahn Regensburg (12). Die fehlende Torgefahr zeigte sich bereits in der Hinrunde und führte letztlich in knapp 45 Prozent der Begegnungen zu einem Spiel ohne eigenen Treffer - kein anderes Team bot den eigenen Fans so selten einen Grund zum Feiern.

Die vergangenen Begegnungen mit Heidenheim machen kaum Hoffnung auf einen Trostpreis am letzten Spieltag. Der Jahn verlor die letzten vier direkten Duelle in Folge und blieb in vier der vergangenen fünf Aufeinandertreffen ohne Torjubel.

Erinnern wir uns an das Hinspiel. Damals explodierte die eigene Offensive förmlich und ließ die Anhänger vierfach jubeln. Am Ende war auch das zu wenig, denn die Schmidt-Elf fand jedes Loch in der Regensburger Defensive und siegte mit 5:4.

Die Arbeit gegen den Ball bietet ebenfalls jede Menge Raum zur Verbesserung. Mit 55 Gegentoren zählt der SSV zu den fünf schwächsten Abwehrreihen der Liga.

Regensburg - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 2:1 Braunschweig (A), 1:5 HSV (H), 0:2 Rostock (A), 1:2 Sandhausen (A), 0:0 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:0 Sandhausen (H), 2:3 Paderborn (A), 0:0 Magdeburg (H), 2:0 Fürth (A), 3:0 Kiel (H)

Letzte 5 Spiele Regensburg vs. Heidenheim: 4:5 (A), 0:2 (H), 0:3 (A), 0:3 (H), 0:0 (A)

Beim 1. FC Heidenheim kann ohne große Umschweife von einem kleinen Fußballmärchen gesprochen werden. Seit 2007 wird das Team ununterbrochen von Frank Schmidt betreut. Gemeinsam führte der Weg aus der vierten Klasse bis in die 2. Bundesliga. Mittlerweile sprechen wir von der 16. Saison und einem wahrscheinlichen Aufstieg in die Bundesliga.

Aktuell rangiert der FCH einen Punkt vor dem HSV auf Platz 2. Ein Sieg würde die Gäste vor einem Relegationsspiel bewahren und möglicherweise sogar die Meisterschaft bescheren.

Diese Chance hat sich die Schmidt-Elf im Laufe der Saison redlich verdient. Heidenheim hat eine brandgefährliche Offensive (64 Tore) und mit Tim Kleindienst (24 Tore) den gefährlichsten Angreifer der Liga in den eigenen Reihen.

Der erfolgreiche Fußball der Gäste lässt sich jedoch nicht nur anhand ihres grandiosen Angriffsfußballs erklären. Kein anderes Team der Liga hielt häufiger die Null als der 1. FCH (45 Prozent). 34 kassierte Gegentore werden nur vom Tabellenführer aus Darmstadt (29) unterboten.

Kommen wir nochmal auf den Zielspieler im Sturm zu sprechen: Tim Kleindienst. Der Angreifer jubelte in seinen letzten fünf Spielen gegen Regensburg fünf Mal. Trifft er am letzten Spieltag erneut, bietet unser getesteter Buchmacher Happybet eine Quote von 1,90.

Unser Regensburg - Heidenheim Tipp: Sieg Heidenheim & Beide treffen: Nein

Die Hausherren gingen in über der Hälfte ihrer Saisonspiele als Verlierer vom Feld (18 Niederlagen). Zuletzt verlor der Jahn drei von vier Ligaspielen und fünf der vergangenen sechs Duelle mit Heidenheim. Zudem trifft hier die drittschwächste Angriffsreihe (32 Tore) der 2. Bundesliga auf die zweitbeste Defensive der Saison (34 Gegentore).