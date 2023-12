Rockets - Thunder Tipp, Prognose & Quoten | 07.12.2023

Unser Rockets - Thunder Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.12.2023 lautet: Im Wett Tipp heute treffen zwei der besten Defensiven der Liga aufeinander. Die Thunder stellen zudem einen der besten Angriffe und sind daher aus unserer Sicht klar im Vorteil.

Wenn die Thunder bei den Rockets antreten, spielen zwei Teams gegeneinander, welche die Erwartungen bisher deutlich übertreffen konnten. Während dem jungen Thunder-Team sicherlich eine rosige Zukunft vorausgesagt wurde, stellt der enorm ausgereifte und erwachsene Spielstil schon eine kleine Überraschung dar. Auch die Rockets, im vergangenen Jahr noch eines der schwächsten Teams, konnten erstaunlich schnell aus der Versenkung hervorkommen und bisher mit ihrer starken Team-Defense überzeugen.

Die Thunder sind offensiv jedoch auf einem anderen Level. Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg Thunder“ mit einer Quote von 1,75 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Rockets vs Thunder auf „Sieg Thunder“:

Die Thunder konnten 10 der letzten 13 Spiele gewinnen.

Die Rockets stehen momentan bei 3 Niederlagen in Folge.

Oklahoma gewann die letzten 2 Spiele gegen die Rockets mit über 30 Punkten Abstand.

Rockets vs Thunder Quoten Analyse:

Die Gäste aus Oklahoma City werden zwar als Favorit gegen die Rockets gesehen, bekommen von den Buchmachern jedoch noch eine sehr ordentliche Quote von 1,75 verpasst. Ein Heimsieg von Houston liegt mit einer Quote von 2,10 nur geringfügig höher.

Als Spieler mit den meisten Punkten wird nicht wirklich überraschend OKCs Shai Gilgeous-Alexander gesehen, dessen Over-/Under-Line bei 29,5 Punkten und einer Quote von jeweils etwa 1,85 liegt. Wer eine Wette auf eine weitere Punkte-Explosion des Kanadiers abschließen möchte, sollte sich den Oddset Sportwetten Bonus ansehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rockets vs Thunder Prognose: Setzt Chet Holmgren seinen Weg zum Rookie of the Year fort?

Die Houston Rockets haben nach 17 gespielten Partien schon über ein Drittel der Siege im Vergleich zum Vorjahr eingesammelt und stehen mit einer Bilanz von 8-9 momentan auf dem zehnten Platz der Western Conference. Mit einem Defensiv Rating von 110,3 stellt das Team des neuen Trainers Ime Udoka die fünftbeste Verteidigung der gesamten NBA.

Die Offense weiß jedoch nicht immer zu überzeugen, mit einem Rating von 113,2 liegt man nur auf Rang 20 im Ligavergleich. Daraus resultiert ein Net Rating in Höhe von 2,9, was hochgerechnet 50 Saisonsiege ergeben würde und eine sichere Teilnahme an den Playoffs bedeutet. Ob die Rockets diese Win-Pace über die lange Saison halten können, mag durchaus bezweifelt werden.

Die Thunder sind nicht erst seit dieser Saison eines der spannendsten Projekte der NBA. Mit Shai Gilgeous-Alexander konnte schon vor Jahren ein Spieler vom Format eines waschechten Superstars getradet werden. Mit Chet Holmgren wurde vor zwei Jahren an zweiter Stelle im Draft ein offensiv wie defensiv unglaublich vielseitiger Center verpflichtet. Nachdem dieser die komplette letzte Saison verletzungsbedingt aussetzen musste, spielt der junge US-Amerikaner in der laufenden Saison groß auf und ist wohl der wichtigste Grund für die starke Defense der Thunder.

Diese stellen mit einem Offensiv Rating in Höhe von 119,1 die viertbeste Offensive der Liga und gleichzeitig die sechstbeste Verteidigung der NBA. Ein Net Rating von +8,3 ergibt hochgerechnet 63 Siege, was mit ziemlicher Sicherheit für den Top Seed der Western Conference reichen würde. Dieser sollte dem jungen Team zugetraut werden.

Rockets - Thunder Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rockets: 97:107 Lakers (A), 124:134 Nuggets (A), 115:121 Mavericks (A), 105:86 Nuggets (H), 111:91 Grizzlies (H).

Letzte 5 Spiele Thunder: 126:120 Mavericks (A), 133:110 Lakers (H), 103:106 Timberwolves (A), 123:127 76ers (H), 116:102 Bulls (H).

Letzte 5 Spiele Rockets vs. Thunder: 96:133 (A), 121:153 (A), 112:106 (H), 118:105 (H), 114:110 (A).

Durch die hohe Fluktuation bei der Zusammensetzung vieler Teams in der NBA sollten die Statistiken beim direkten Vergleich zwischen zwei Teams immer im aktuellen Kader-Kontext betrachtet werden. So verbrachten die Rockets zum Beispiel die letzten Jahre seit dem Abgang von James Harden im Rebuild und waren vor allem darauf aus, nicht allzu viele Spiele zu gewinnen, um in den Drafts einen hohen Pick einheimsen zu können. Auch die Thunder spielen erst seit letzter Saison ernsthaft um den Einzug in die Playoffs mit.

Ein Blick auf die letzten zehn direkten Duelle zeigt trotzdem ein ausgeglichenes Bild, beide Teams konnten jeweils fünf Siege einfahren. Shai Gilgeous-Alexander erzielte in den letzten fünf Partien im Schnitt 33,3 Punkte gegen die Rockets. Der Kanadier hat auch momentan einen guten Lauf und konnte in vier der letzten fünf Partien jeweils die 30-Punkte-Marke knacken. Solltet ihr Neulinge im Bereich der Sportwetten und euch nicht sicher sein, bei welchem Wettanbieter ihr euren Rockets Thunder Tipp abgeben solltet, können wir euch nur wärmstens unseren großen Sportwettenanbieter Vergleich empfehlen.

Unser Rockets - Thunder Tipp: Sieg Thunder

Die Rockets spielen zwar soliden Basketball und holen aus dem Spielermaterial momentan das Bestmögliche heraus, mussten nach einem starken Run mit sechs Siegen in Folge zuletzt jedoch Federn lassen und verloren sechs der letzten acht Spiele. Die Thunder hingegen spielen den konstantesten Basketball der Saison und sollten mit ihrem ausgereiften Offensiv-System auch die Defense der Rockets vor Probleme stellen.