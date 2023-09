Rostock - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Rostock - Braunschweig Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.09.2023 lautet: Im hohen Norden kommt es am Samstag zum Duell zwischen Rostock und Braunschweig. Beide Mannschaften kamen zuletzt gehörig ins Straucheln und überzeugen nicht gerade mit stabilen Defensiven. Wir erwarten ein enges Spiel.

Hansa Rostock, momentan auf Platz 11 der Tabelle beheimatet, empfängt den Vorletzten aus Braunschweig, welcher die schwächste Offensive der Liga stellt. Erst 5-mal in 7 Spielen trafen die Niedersachsen ins gegnerische Tor. Rostock kommt zwar schon auf 9 Saisontore, musste zuletzt jedoch drei Niederlagen in Folge verkraften, in denen sie 8 Gegentore schlucken mussten. Wir sehen Rostock auch mit den heimischen Fans im Rücken als leichten Favoriten und entscheiden uns für eine „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ Wette mit einer Quote von 1,80 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Rostock vs Braunschweig auf „DC 1X & Unter 3,5 Tore“:

In keinem der letzten 6 Duelle zwischen Rostock und Braunschweig fielen mehr als drei Tore im Spiel.

In Spielen mit Rostocker Beteiligung fallen in dieser Saison 3 Tore im Schnitt, bei Braunschweig sind es nur 2,2.

Rostock verlor erst ein Heimspiel gegen Braunschweig (6S 1U).

Rostock vs Braunschweig Quoten Analyse:

Ein Blick auf den Drei-Wege-Markt zeigt, dass auch die Buchmacher die Mannen von Hansa Rostock als leichten Favoriten sehen. Bei einem Tipp auf einen Heimsieg wartet mit einer Quote von 2.00 eine Verdopplung des Wetteinsatzes. Die Quoten für einen Auswärtssieg und ein Unentschieden liegen exakt gleich bei 3.60.

Mit sehr vielen Toren rechnen auch die neuen Buchmacher nicht unbedingt. So steht die Quote für „Über 3,5 Tore im Spiel“ bei 2.90, was bei zwei eher harmlosen Teams in der Offensive nachvollziehbar scheint.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs Braunschweig Prognose: Wer schafft den Befreiungsschlag?

Rostock kam mit zwei Auftaktsiegen in Folge gut in die laufende 2. Bundesliga Saison. Danach setzte es jedoch vier Niederlagen in fünf Spielen, nur gegen Schlusslicht Osnabrück konnten nochmals drei Punkte eingefahren werden.

Die Mannen von Trainer Alois Schwartz werden alles dafür tun, um vor heimischem Publikum gegen Braunschweig zu gewinnen und den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.

Eintracht Braunschweig verlor die ersten zwei Spiele der Saison und konnte am dritten Spieltag zu Hause einen knappen Sieg gegen Schalke feiern. In den folgenden vier Begegnungen blieb man jedoch sieglos (2N 2U). Auswärts stehen die Niedersachsen somit bei null Punkten.

Mit nur 0,7 Toren pro Spiel im Schnitt stellen die Braunschweiger die schwächste Offensive der Liga, kein Wunder bei nur 2,7 Schüssen aufs gegnerische Tor pro Partie. Auch das ist der schwächste Wert im Ligavergleich. Wer an einen Treffer der Gastmannschaft im kommenden Spiel glaubt, kann dies auch auf mobilem Wege mit den besten Wettanbieter-Apps tun.

Rostock - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 1:3 Kaiserslautern (A), 1:3 Düsseldorf (H), 0:2 HSV (A), 2:1 Osnabrück (H), 1:2 Hannover (H).

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 2:2 Nürnberg (H), 0:3 Hertha (A), 1:1 St. Pauli (H), 0:2 Karlsruhe (A), 1:0 Schalke (H).

Letzte 5 Spiele Rostock vs. Braunschweig: 2:1 (H), 1:0 (A), 3:0 (H), 2:1 (A), 0:2 (A).

Im direkten Vergleich der beiden Kontrahenten stehen die Norddeutschen aus Rostock etwas besser da. Von insgesamt 16 Pflichtspielen gegeneinander konnte Hansa acht Spiele für sich entscheiden. Braunschweig gewann fünf Mal und drei Begegnungen endeten in einem Remis.

Im Schnitt fallen dabei 2,9 Tore pro Partie. Den letzten Sieg gegen Rostock konnten die Braunschweiger in der Drittliga-Saison 2018/19 bei einem 2:0 Sieg vor heimischer Kulisse feiern.

Unser Rostock - Braunschweig Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Keine der beiden Mannschaften konnte sich in der noch jungen Saison durch hohe fußballerische Qualität auszeichnen. Schwache Offensiven stehen dabei durchschnittlichen Defensiven gegenüber. Der direkte Vergleich spricht jedoch für die Heimmannschaft aus Rostock, welche die letzten vier Spiele gegen Braunschweig mit weniger als 3,5 Toren pro Spiel gewinnen konnte. Ein ähnliches Ergebnis erwarten wir am kommenden Samstag.