Roter Stern Belgrad -Young Boys Tipp, Prognose & Quoten

Unser Roter Stern Belgrad -Young Boys Tipp zum Champions League Spiel am 04.10.2023 lautet: Am kommenden Mittwoch steigt das Duell der beiden Gruppen-Underdogs aus Belgrad und Bern. Wir erwarten ein Spiel, in dem es ein paar Tore zu sehen geben dürfte.

Zum 100. Europapokalspiel der Vereinsgeschichte empfängt der serbische Rekordmeister Roter Stern Belgrad den amtierenden Schweizer Meister Young Boys Bern. Im Duell der Außenseiter der Gruppe G wird es vor allem darum gehen, wer den dritten Tabellenplatz sichern und in der Europa League überwintern kann. Beide Mannschaften sind in den Ligen recht gut gestartet und konnten sich dabei bisher vor allem auf ihre Offensiven verlassen.

Wir gehen davon aus, dass auch in der kommenden Begegnung beide Mannschaften zu ihren Torchancen kommen werden und entscheiden uns daher für eine Wette auf „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,60 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Roter Stern Belgrad vs Young Boys auf „Beide Teams treffen“:

In 3 der 4 bisherigen Duelle zwischen Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern trafen beide Mannschaften mindestens einmal.

In 13 Spielen in der Champions League blieb Roter Stern Belgrad erst 2 Mal ohne Gegentreffer.

Young Boys Bern blieb in keinem der 13 bisherigen Spiele in der Königsklasse ohne Gegentreffer.

Roter Stern Belgrad vs Young Boys Bern Quoten Analyse:

Das Heimteam aus Belgrad geht mit einer Siegquote von 2,15 bei den beliebtesten Wettanbietern als leichter Favorit ins kommende Duell. Für einen Auswärtssieg der Young Boys wird eine Quote von 3,20 vergeben, ein Unentschieden wird mit 3,60 als unwahrscheinlichstes Ergebnis gesehen.

Bei einem Blick auf die Wettquoten auf die genauen Endergebnisse zeigt sich jedoch, dass ein 1:1-Unentschieden mit einer Quote von 7,00 als wahrscheinlichstes Ergebnis gilt, gefolgt von einem 2:1-Heimsieg für Belgrad zu einer Quote von 8,75. Wer eine Wette auf das Spiel zwischen Roter Stern Belgrad und den Young Boys abgeben möchte, sollte sich den Bwin Test ansehen, um sich einen Überblick zu verschaffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Roter Stern Belgrad vs Young Boys Bern Prognose: Können die Young Boys den 1. Auswärtssieg einfahren?

Roter Stern Belgrad steht mit 18 Punkten aus den ersten acht Saisonspielen auf Rang 3 der serbischen Tabelle. Bei sechs Siegen und zwei Niederlagen wurden 22 Tore erzielt, bei sieben Gegentreffern. Damit schießen die Mannen von Trainer Barak Bakhar mit 2,75 Toren pro Spiel die meisten aller Teams der serbischen Super Liga.

Bester Torschütze von Roter Stern in der aktuellen Spielzeit ist Mittelstürmer Jean-Philippe Krasso mit sechs Toren und zwei Vorlagen. Zehn weitere Spieler konnten sich ebenfalls schon in die Torschützenliste eintragen, was für die Variabilität der Offensive des serbischen Rekordmeisters spricht.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Die Young Boys aus Bern stehen mit 17 Punkten aus den ersten acht Spielen der aktuellen Spielzeit auf dem zweiten Platz der Schweizer Super League. Fünf Siege stehen dabei einer Niederlage und zwei Remis entgegen. Mit 17 Treffern und neun Gegentoren stehen die Berner auch in der Tordifferenz im Ligavergleich auf dem zweiten Platz hinter Spitzenreiter FC Zürich.

Am treffsichersten zeigte sich bisher Stürmer Jean-Pierre Nsame mit sechs Treffern in elf Pflichtspielen. Bester Vorlagengeber ist Offensivmann Meschack Elia mit vier Assists in zwölf Pflichtspielen. Übrigens gibt es auch die Möglichkeit, eine Sportwette bei Anbietern ohne Einzahlung abzugeben, hier findet ihr eine Übersicht.

Roter Stern Belgrad - Young Boys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad: 1:0 Radnički Niš (H), 1:3 Manchester City (ECL, A), 1:2 Čukarički (A), 2:1 Novi Pazar (H), 2:3 Voždovac (A).

Letzte 5 Spiele Young Boys: 1:0 Grasshoppers (A), 1:2 St. Gallen (A), 4:1 Lugano (H), 1:3 RB Leipzig (ECL, H), 1:0 Xamax (Pokal, A).

Letzte Spiele Roter Stern Belgrad vs. Young Boys: 1:1 (H), 2:2 (A), 3:0 (H), 2:2 (A).

Drei der vier direkten Duelle der beiden Teams endeten mit einem Unentschieden. Den einzigen Sieg in diesem Matchup konnte bisher Belgrad zu Hause mit 3:0 gewinnen, dies jedoch vor fast zwanzig Jahren in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation.

In Spielen von Roter Stern in der aktuellen Saison fallen im Schnitt 3,7 Tore, bei denen von Young Boys Bern sind es 2,9 Tore durchschnittlich. In bisher 13 gespielten Partien in der Champions League konnten sowohl Roter Stern Belgrad als auch Young Boys Bern erst jeweils zwei Siege, alle vor heimischem Publikum, einfahren.

Unser Roter Stern Belgrad - Young Boys Tipp: Beide Teams treffen

Im Schnitt fallen in Champions-League-Spielen von Roter Stern Belgrad 3,8 Tore, bei denen von den Young Boys sind es genau drei Tore pro Partie. In den bisherigen direkten Duellen zwischen den beiden Mannschaften sind im Schnitt 3,25 Tore gefallen. Zudem konnten beide Teams in ihrer Champions-League-Historie sehr selten oder im Fall von den Young Boys noch nie eine weiße Weste bewahren.