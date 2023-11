Rublev - Zverev Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2023

Unser Andrey Rublev - Alexander Zverev Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 17.11.2023 lautet: Am letzten Gruppenspieltag muss Zverev selbst gegen Rublev gewinnen und zusätzlich auf Schützenhilfe von Daniil Medvedev hoffen. In unserem Wett Tipp heute konzentrieren wir uns vorerst auf das Duell zwischen Andrey Rublev und Alexander Zverev.