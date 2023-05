Sandhausen - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Sandhausen - HSV Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.05.2023 lautet: Der HSV kann die Relegation noch vermeiden. Dazu muss man in Sandhausen die Pflicht erfüllen und gewinnen, was gegen die schwächste Heimelf der Liga gelingen sollte.

Schon in der Saison 2019/20 traf der HSV am letzten Spieltag auf Sandhausen und verpasste nach einer bitteren 1:5-Heimpleite den dritten Platz. Stattdessen zog Heidenheim in die Relegation ein. Auch im Saisonfinale 2022/23 bekommen es die Hamburger mit den Kurpfälzern zu tun. Dieses Mal haben die Hanseaten die Teilnahme an den Relegationsspielen schon sicher. Allerdings hoffen die Rothosen auf einen Patzer des 1. FC Heidenheim. Dann ist für die Männer von Coach Tim Walter sogar noch der direkte Aufstieg möglich. Am Sieg der Gäste im Hardtwald haben die Buchmacher kaum Zweifel. Auch wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,68 bei Bwin für die Wette „Sieg HSV & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sandhausen vs HSV auf „Sieg HSV & Über 2,5 Tore“:

Sandhausen ist das schlechteste Heimteam der 2. Bundesliga.

Der HSV steht in der Auswärtstabelle auf Rang 2.

Der SVS hat die schwächste Defensive in der 2. Liga.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sandhausen vs HSV Quoten Analyse:

Sandhausen geht als klares Schlusslicht in den letzten Spieltag. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt sechs Punkte. Der HSV hat den dritten Platz dagegen schon sicher.

So sind die Gäste bei der Sandhausen vs HSV Prognose für die Buchmacher aus dem Bereich der Fußballwetten mit Siegquoten im Schnitt von 1,38 die klare Favoriten. Auf der Gegenseite gibt es für einen Heim-Dreier durchschnittliche Quoten von 6,75.

Sandhausen vs HSV Prognose: Kann der SVS den HSV wieder ärgern?

Am vergangenen Spieltag war es dann doch soweit: Durch die 0:1-Niederlage in Heidenheim musste Sandhausen nach elf Zweitliga-Saisonen in Folge wieder einen Abstieg hinnehmen. Am 20. Spieltag war der SVS auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht und hatte sich nicht mehr befreien können. Auch beim FCH setzte die Mannschaft auf ihre Defensive, fand somit in der Offensive aber gar nicht statt.

So haben die Kurpfälzer die viertwenigsten Tore der gesamten Liga erzielt. Zudem stellte man mit 62 Gegentoren die schwächste Abwehr. Außerdem hatten die Badener vor den eigenen Fans große Probleme und sind mit 16 Punkten aus 16 Heimspielen das schlechteste Heimteam in Liga 2. Für den Neuanfang in der 3. Liga werden nun noch ein neuer Trainer und ein neuer Sportdirektor gesucht.

Vor zwei Wochen, nachdem der HSV aus den beiden Spielen gegen Magdeburg und Paderborn nur einen Punkt geholt hatte, schien der direkte Aufstieg in weiter Ferne. Doch inzwischen dürfen die Hamburger wieder hoffen. Dafür müssen die Rothosen am letzten Spieltag ihr Spiel in Sandhausen gewinnen und hoffen, dass Heidenheim zu Gast in Regensburg Punkte liegen lässt.

Mit dem 2:1 am vergangenen Wochenende daheim gegen Fürth gewann die Elf von Coach Walter erstmals seit Rückrundenbeginn wieder zwei Zweitliga-Spiele in Folge. Für so viele Dreier hatte man zuvor acht Spiele gebraucht. Durch Psycho-Spielchen versucht man in der Hansestadt ein mögliches Nervenflattern des Konkurrenten herbeizureden. Beim SVS müssen die Gäste ohne die gesperrten Eckpfeiler Ludovit Reis und Bakery Jatta auskommen.

Sandhausen - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 0:1 Heidenheim (A), 1:2 Rostock (H), 1:2 Braunschweig (A), 2:1 Regensburg (H), 2:2 Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele HSV: 2:1 Greuther Fürth (H), 5:1 Regensburg (A), 2:2 Paderborn (H), 2:3 Magdeburg (A), 4:3 St. Pauli (H)

Letzte 5 Spiele Sandhausen vs HSV: 2:4 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 2:1 (H), 0:4 (A)

Eigentlich führt der HSV den direkten Vergleich gegen den SVS klar mit fünf Siegen, zwei Remis und zwei Pleiten an. Das 1:5 der Hamburger gegen Sandhausen war am Ende der Saison 2019/20 aber besonders bitter. Im Hardtwald verloren die Hausherren nur das erste Heimspiel gegen die Rothosen im August 2018 mit 0:3. Aus den folgenden drei Heimpartien gegen die Norddeutschen holten die Kurpfälzer zwei Remis und einen Sieg. Das Hinspiel in dieser Saison ging im Volkspark mit 4:2 an die Hausherren.

Unser Sandhausen - HSV Tipp: Sieg HSV & Über 2,5 Tore

Mal wieder spielt Sandhausen am letzten Spieltag Schicksal für den HSV. Dieses Mal dürften die Hamburger allerdings nicht stolpern, dazu war der SVS in dieser Saison einfach zu schwach. Zudem erwarten wir beim Duell zwischen der schwächsten Defensive und der besten Offensive auch einige Tore. Übrigens: Seit der Wiedereinführung der Relegation (2008/09) konnte nur Greuther Fürth am letzten Spieltag (2020/21) noch in die Top 2 der Tabelle springen.