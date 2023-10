Schalke - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 08.10.2023

Unser Schalke - Hertha Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.10.2023 lautet: Beide Erstliga-Absteiger tun sich in der 2. Liga bisher extrem schwer. Im Duell „Not gegen Elend“ trauen wir den Hausherren aber mindestens einen Punkt zu.

Letzte Saison stiegen Schalke und Hertha aus der Bundesliga ab. Beide Vereine hofften, dass der Aufenthalt im Unterhaus nicht von allzu langer Dauer sein würde. Doch bisher tun sich die Absteiger in der 2. Bundesliga extrem schwer. Beide Teams haben an den ersten acht Spieltagen schon fünf Niederlagen kassiert. Während die „Alte Dame“ vier Plätze und zwei Punkte Polster auf die Abstiegszone hat, steht S04 auf dem Relegationsplatz 16.

Am Sonntag treffen die Traditionsvereine in der Veltins-Arena direkt aufeinander. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,68 bei Bwin für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Schalke vs Hertha auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Die Hertha konnte nur 8 von 48 Gastspielen auf Schalke gewinnen



6 von 7 Punkten in dieser Saison holte S04 daheim



Der BSC kassierte in 4 Auswärtspartien dieser Spielzeit 3 Niederlagen



Schalke vs Hertha Quoten Analyse:

Die neuen Wettanbieter können sich bei diesem Duell auf keinen wirklichen Favoriten einigen. So gibt es bei der Schalke vs Hertha Prognose Quoten im Schnitt von 2,29 für einen Heimsieg.

Doch die durchschnittlichen Quoten für einen Erfolg der Gäste sind mit 2,79 auch nur unwesentlich höher. Dafür rechnen die Bookies aber mit Toren. In den acht Partien mit Beteiligung der beiden Teams fielen auch jeweils 31 Treffer (Schnitt von 3,8 Toren).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Hertha Prognose: Wer wird neuer Trainer bei S04?

Nach dem 1:3 bei St. Pauli wurde Coach Thomas Reis auf Schalke entlassen. Der Trainer hatte Königsblau in der Vorsaison übernommen und den Verein nach einer extrem schwachen Hinrunde unter Vorgänger Frank Kramer fast noch zum Klassenerhalt geführt. Wer nun Nachfolger als Cheftrainer wird, ist noch unklar. Interimsweise wird die Mannschaft vom bisherigen Co-Trainer Matthias Kreutzer betreut. Im ersten Spiel unter dem Übergangs-Coach kassierte S04 eine bittere 1:3-Pleite in Paderborn.

Zu Gast in Ostwestfalen zeigte sich S04 offensiv zu harmlos und offenbarte defensiv zahlreiche Lücken. In der aktuellen Verfassung taumelt Königsblau der 3. Liga entgegen. 18 Gegentreffer bedeuten die zweitschwächste Defensive. Fünf Niederlagen sind der Negativwert in der Liga, zudem fehlt ein Nummer-1-Stürmer. Treffsicherster Angreifer ist Sebastian Polter mit drei Toren. Kreutzer wird auch gegen die Hertha auf der Trainerbank der Schalker sitzen. Am Ziel „Wiederaufstieg“ hält der Verein weiterhin fest.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Nach zwei Siegen gegen Braunschweig (3:0) und in Kiel (3:2) zeigte die Formkurve der Hertha hoffnungsvoll nach oben. Doch am vergangenen Spieltag mussten die Berliner mit dem 1:2 daheim gegen St. Pauli den nächsten Rückschlag hinnehmen. Hier wurde klar, dass sich die Mannschaft noch immer in der Findungsphase befindet. Die „Alte Dame“ war den Kiezkickern viel deutlicher unterlegen, als es das Ergebnis ausdrückt. Das Torschussverhältnis sprach mit 26:10 überdeutlich für die Gäste aus Hamburg.

Mit der aktuellen Qualität kann der BSC in der 2. Liga nicht oben mitspielen. Die Offensive mit 16 Toren funktioniert immerhin. Hier sind nur Hannover (19) und Magdeburg (17) noch treffsicherer. Dafür kassierte die Abwehr aber auch schon 15 Gegentreffer. Vor allem in der Fremde musste der Absteiger zwölf Gegentore hinnehmen. Das ist der zweitschwächste Wert in der Liga. Die Mannschaft wirkt oft zu zaghaft, wodurch die spielerischen Unzulässigkeiten noch verdeutlicht werden.

Schalke - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:3 Paderborn (A), 1:3 St. Pauli (A), 4:3 Magdeburg (H), 4:2 Ulm (A), 1:1 Wehen Wiesbaden (A)



Letzte 5 Spiele Hertha: 1:2 St. Pauli (H), 3:2 Holstein Kiel (A), 3:0 Eintracht Braunschweig (H), 4:1 Hertha Zehlendorf (A), 4:6 Magdeburg (A)



Letzte 5 Spiele Schalke vs Hertha: 5:2 (H), 1:2 (A), 1:2 (H), 0:3 (A), 3:2 (H)



Das Duell Schalke gegen Hertha gab es schon 96 Mal. Der Verein aus Gelsenkirchen führt den direkten Vergleich mit 45 Siegen zu 35 Niederlagen an. Im Revier gab es für den BSC mit nur acht Siegen in 48 Gastspielen, bei 31 Pleiten, selten etwas zu holen.

Von den letzten fünf Liga-Duellen konnte S04 aber lediglich eines für sich entscheiden (1U, 3N). Am 28. Spieltag der Vorsaison siegten die Knappen daheim mit 5:2. Hertha-Angreifer Haris Tabakovic führt aktuell die Torschützenliste mit sieben Treffern an. Für mobile Wetten auf einen weiteren Treffer des Stürmers empfiehlt sich die Bwin App!

Unser Schalke - Hertha Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Nach den Leistungen der vergangenen Wochen fällt es schwer, auf Schalke zu setzen. Doch auch die Hertha konnte bisher noch nicht wirklich überzeugen. Da sich die Berliner bei Königsblau fast immer schwer getan haben, trauen wir den Gästen auch dieses Mal nicht mehr als einen Punkt zu. Bisher standen die Spiele von S04 und BSC für einige Tore. Das dürfte sich auch am Sonntag nicht ändern.