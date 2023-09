Schalke - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 16.09.2023

Unser Schalke - Magdeburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.09.2023 lautet: Schalke muss in der Saison 2023/24 langsam in die Spur finden. Am Samstagabend daheim gegen die formstarken Magdeburger trauen wir S04 mindestens einen Punkt zu.

Den Start in die Saison 2023/24 hatte man sich auf Schalke anders vorgestellt. Mit nur einem Sieg und einem Remis aus den ersten fünf Spieltagen liegt S04 schon acht Punkte hinter den direkten Aufstiegsrängen zurück. Die nächsten beiden Partien müssen die Wende bringen, sonst fängt auch der Stuhl von Trainer Thomas Reis an zu wackeln.

Bevor Königsblau zu Gast auf St. Pauli ist, empfängt man am Samstagabend den 1. FC Magdeburg. Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,51 bei Bet-at-home für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Schalke vs Magdeburg auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

In den letzten 10 Heimspielen kassierte Schalke nur 2 Niederlagen

Magdeburg hat mit 13 Toren die beste Zweitliga-Offensive

Der FCM gewann nur 2 der letzten 8 Gastspiele

Schalke vs Magdeburg Quoten Analyse:

Nach fünf Spieltagen ist der FCM noch ungeschlagen und grüßt von Platz 3. S04 findet sich dagegen nur auf Rang 12 wieder. Auf diesen Saisonstart reagieren auch die Wettanbieter mit deutscher Lizenz.

So ist Königsblau bei der Schalke vs Magdeburg Prognose zwar weiterhin der Favorit, doch für einen Heim-Dreier klettern die Quoten bis auf einen Schnitt von 2,10. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste auch nur durchschnittliche Quoten von 3,10.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Magdeburg Prognose: Baut der FCM seinen Startrekord aus?

Vier Punkte aus fünf Spieltagen reichen aktuell auf Schalke nur für den 12. Rang. Das bedeutet für den Verein den schwächsten Start in eine Zweitliga-Spielzeit. Die Mannschaft hatte sich bei Coach Thomas Reis nach den ersten vier Liga-Partien für eine etwas defensivere Ausrichtung ausgesprochen. Zu Gast bei Aufsteiger Wiesbaden versuchte S04 auch geduldig aus der Abwehr heraus aufzubauen, die Konter-Anfälligkeit zu minimieren und das Pressing etwas herunterzuschrauben.

Da Königsblau in der fünften Minute der Nachspielzeit noch einen Gegentreffer kassierte, reichte es am Ende aber nur zu einem 1:1-Unentschieden. Hoffnung macht Keeper Marius Müller. Der Keeper kommt auf 22 gehaltene Torschüsse und eine Paraden-Quote von 71,9 Prozent. Er ist der Hauptgrund, dass der Absteiger, der in der Defensive eigentlich auf einen Expected-Goals-Wert von 12,8 kommt, bisher doch nur 9 Gegentreffer hinnehmen musste.

Magdeburg ist neben dem HSV und St. Pauli als einziges Team im Unterhaus noch ungeschlagen. Beim 6:4-Heimsieg am vergangenen Spieltag gegen die Hertha schrieb der FCM Geschichte und erzielte erstmals in seiner Zweitliga-Historie sechs Tore in einer Partie. Zudem konnte zum ersten Mal eine Mannschaft in der eingleisigen 2. Bundesliga trotz viermaligen Rückstands das Feld am Ende noch als Sieger verlassen. Die 13 Treffer in dieser Spielzeit wurden von neun verschiedenen Spielern erzielt.

Baris Atik ist mit insgesamt fünf Assists der beste Vorbereiter. Die Elbstädter sind saisonübergreifend seit sechs Zweitliga-Partien ungeschlagen (4S 2U). In der Fremde gab es aus den letzten drei Gastspielen einen Sieg und zwei Remis. Allerdings nahm die Elf von Trainer Christian Titz auch nur zwei Mal aus den jüngsten acht Gastspielen alle drei Punkte mit nach Hause. So spielfreudig der FCM in der Offensive auch ist, so anfällig ist jedoch auch die Defensive (8 Gegentore).

Schalke - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 4:2 Ulm (A), 1:1 Wehen Wiesbaden (A), 0:2 Holstein Kiel (H), 0:1 Braunschweig (A), 3:1 Braunschweig (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:1 Erzgebirge Aue (H), 6:4 Hertha BSC (H), 0:0 St. Pauli (A), 4:2 Holstein Kiel (A), Jahn Regensburg (A)

Letzte Spiele Schalke vs Magdeburg: 1:0 (A), 1:3 (H), 2:4 (A)

Das jüngste Duell zwischen beiden Teams wurde im Jahr 2000 ausgetragen. Im Pokal-Viertelfinale gewann Schalke mit 1:0 beim Viertligisten. Zudem gab es diese Paarung im Jahr 1977 im UEFA-Pokal. Hier setzte sich der FCM mit zwei Siegen durch (4:2, 3:1).

Magdeburg stellt mit 13 Treffern die beste Offensive der 2. Liga. Schalke musste schon 9 Gegentore hinnehmen. So rechnen die Bookies auch im direkten Duell mit einigen Treffern.

Unser Schalke - Magdeburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

S04 steht im Topspiel vor einer schweren Herausforderung. Magdeburg ist in Topform und reist mit viel Rückenwind an. Die Länderspielpause müsste für Schalke aber zur richtigen Zeit gekommen sein. In Gelsenkirchen war Königsblau zudem in der jüngsten Vergangenheit nur schwer zu schlagen. Der FCM war zuletzt daheim stärker als in der Fremde. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Zudem dürften dabei einige Tore fallen.