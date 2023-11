Schweden - Estland Tipp, Prognose & Quoten | 19.11.2023

Unser Schweden - Estland Sportwetten Tipp zum EM-Quali Spiel am 19.11.2023 lautet: In einem Spiel bei dem es für beide Teams nicht mehr ums Weiterkommen geht, stellen wir bei unserem Wett Tipp heute die individuelle Klasse des Heimteams in den Vordergrund und sehen Schweden im Vorteil gegen schwache Esten.

Estland konnte bisher einen Punkt in der diesjährigen EM-Quali sammeln, dies immerhin auswärts beim 1:1 gegen Aserbaidschan. Die Schweden mussten sich mit nur zwei Siegen aus den ersten sieben Spielen auch recht früh aus dem Rennen um die Teilnahme an der EURO 2024 verabschieden und stehen mit sieben Punkten auf dem 3. Platz der Tabelle.

Wir sehen die Schweden gegen die Esten im Vorteil und entscheiden uns somit im Wett Tipp heute für „Schweden gewinnt beide Hälften“ mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Schweden vs Estland auf „Schweden gewinnt beide Hälften“:

Estland konnte noch nie gegen Schweden gewinnen.

Im Hinspiel gewannen die Schweden beide Hälften mit mindestens 2 Toren Abstand.

Estland konnte in den letzten 5 Spielen keinen Treffer erzielen.

Schweden vs Estland Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher sehen den Gastgeber aus Schweden als klaren Favoriten in der kommenden Begegnung und beziffern einen Heimsieg mit einer Quote von nur 1,12. Der erste Sieg der Esten in der EM-Quali wird mit einer Quote von 24,00 als sehr unwahrscheinlich gesehen.

Selbst ein einziger Treffer Estlands wird als eher unrealistisch betrachtet, so steht die Quote für eine „Estland trifft“-Wette bei 2,75. Wer dieser Quote nicht widerstehen kann, könnte dafür den Interwetten Bonus Code verwenden, um die Chance auf einen hohen Gewinn zu maximieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweden vs Estland Prognose: Gelingt Schweden der nächste Kantersieg gegen Estland?

Die Schweden konnten noch zwei der ersten vier Spiele der laufenden EM-Quali gewinnen, sammelten in den letzten drei Spielen jedoch nur noch einen Punkt und mussten sich so den beiden besser platzierten Teams aus Belgien und Österreich im Rennen um die EM-Teilnahme geschlagen geben. Dabei stehen die Skandinavier bei einem ausgeglichenen Torverhältnis von 12-12. Jedoch gelangen zehn der zwölf Treffer bei den beiden 5:0-Kantersiegen gegen Estland und Aserbaidschan.

Mit nur 43,6 gewonnenen Zweikämpfen und 6,7 erfolgreichen Tacklings pro Spiel liegen die Blau-Gelben klar im unteren Drittel im Vergleich mit allen EM-Quali-Teams. In der Offensive brachte man mit einer Flanken-Genauigkeit von 29 Prozent die zweitmeisten Hereingaben an den Mann. Dabei schossen die Schweden mit im Schnitt 5,6 Schüssen pro Spiel recht häufig auf den gegnerischen Kasten, erzielte aus diesen Möglichkeiten jedoch zu wenige Tore.

Die Mannen aus Estland stehen mit einem Punkt aus den ersten sieben Spielen abgeschlagen auf dem letzten Platz der Gruppe F. Dabei gelangen den Balten nur zwei magere Törchen, bei 20 Gegentoren. Mit nur 35 Prozent Ballbesitz und 70 Prozent Passgenauigkeit liegt man im Kombinationsspiel unter den Flop 7 aller Teams.

Beide erzielten Tore fielen in den ersten beiden Spielen, jeweils in der ersten Hälfte. Seitdem wurden alle Spiele mit im Schnitt 3,4 Gegentreffern verloren. Die insgesamt 20 gesammelten Tore der gegnerischen Mannschaften verteilten sich dabei recht ausgeglichen auf beide Spielabschnitte, so musste man elf Gegentreffer in der ersten Hälfte und neun Gegentreffer in der zweiten Hälfte hinnehmen.

Schweden - Estland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweden: 0:3 Aserbaidschan (A), 3:1 Moldawien (H), 5:0 Estland (A), 0:2 Österreich (H), 4:1 Neuseeland (H).

Letzte 5 Spiele Estland: 0:2 Österreich (H), 1:1 Thailand (H), 0:2 Aserbaidschan (H), 0:5 Belgien (A), 0:5 Schweden (H).

Letzte 5 Spiele Schweden vs. Estland: 5:0 (A), 1:0 (H), 1:1 (H), 1:1 (H), 2:0 (H).

Estland konnte noch keinen einzigen Sieg in der Historie gegen Schweden feiern. In drei der insgesamt 19 Partien konnte ein Remis erkämpft werden, alle anderen 16 Begegnungen endeten mit einem Sieg der Schweden. In diesen Duellen fielen im Schnitt 4,0 Tore.

Die Esten konnten zwar zwei der letzten fünf Begegnungen gegen Schweden mit einem Unentschieden beenden, es handelte sich jedoch in beiden Fällen um ein Freundschaftsspiel. In der kommenden Begegnung geht es zwar sportlich auch nicht mehr um allzu viel, jedoch werden die Skandinavier vor heimischem Publikum eine weitere Pleite unbedingt verhindern wollen, um zumindest einen versöhnlichen Abschluss der gescheiterten EM-Quali zu erzielen. Übrigens könnt ihr bei unseren Wettanbietern mit Paysafecard auch bequem über die beliebte Guthabenkarte einzahlen, solltet ihr eine Wette auf das Schweden Estland Spiel erwägen.

Unser Schweden - Estland Tipp: Schweden gewinnt beide Hälften

Estlands Defensive zeigte sich in der laufenden EM-Quali mit im Schnitt 2,9 Gegentoren pro Spiel mehr als löchrig. Wir erwarten, dass sich dies gegen qualitativ deutlich besser aufgestellte Schweden nicht ändert. Im Hinspiel hatte man zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd eine Chance, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und ging schon in der ersten Hälfte gnadenlos unter.