Schweiz – Kosovo Tipp, Prognose & Quoten | 18.11.2023

Unser Schweiz - Kosovo Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 18.11.2023 lautet: Die Nati agiert zu Hause und ist den Kosovaren spielerisch deutlich überlegen. Alles andere als ein Heimsieg käme in unserem Wett Tipp heute einer Überraschung gleich.

Die Schweizer sind nach wie vor ungeschlagen in der Qualifikation, gewannen aber auch nur eines der letzten fünf Spiele (4U). Trotz zeitiger Führung kamen die Eidgenossen zuletzt gegen Israel nicht über ein 1:1 hinaus. Der Kosovo meldete sich mit zwei Siegen am Stück zurück im Rennen um Platz 2, obwohl die Chancen mit sechs Punkten Rückstand bei nur zwei ausstehenden Begegnungen nur minimal und rein rechnerisch sind.

Wir schätzen die Nati als deutlich stärker ein und tendieren in unserem Wett Tipp heute zu einem klaren Heimsieg (Handicap -1) zu einer Quote von 1,86 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Schweiz vs Kosovo auf „Sieg Schweiz (HC -1)“:

Zu Hause sind die Schweizer nach wie vor ungeschlagen (2S, 2U). Beide Erfolgserlebnisse kamen mit 3 Toren Unterschied zustande.

Mal abgesehen vom 3:0 gegen Tabellenschlusslicht Andorra hat der Kosovo auswärts nicht viel bewegt (1U, 2N).

Mit 242,2 zu 47,54 Millionen Euro zeigen die Schweizer mehr als den fünffachen Kader-Marktwert der Kosovaren auf.

Schweiz vs Kosovo Quoten Analyse:

Obwohl die Schweizer bislang keines der beiden direkten Duelle gegen den Kosovo siegreich gestalteten, unterliegt der Drei-Weg-Markt einer sehr deutlichen Rollenverteilung und lässt die Nati mit einer Siegquote von durchschnittlich 1,30 als klaren Favoriten erkennen.

Im Hinspiel wurden die Punkte beim torreichen 2:2 geteilt. Ein erneutes Remis bringt teilweise den bis zu 5,5-fachen Wetteinsatz mit sich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweiz vs. Kosovo Prognose: Sorgt Kosovo gegen den Favoriten einmal mehr für eine Überraschung?

Vor dem Start der EM-Qualifikation sind die Bookies davon ausgegangen, dass die Rot-Weißen die Gruppe I dominieren. Nach acht Spieltagen rangiert die Elf von Trainer Murat Yakin zwar an der Tabellenspitze, wusste aber nur bedingt zu überzeugen.

Nur ein Sieg konnte in den vergangenen fünf Qualifikationsspielen errungen werden. Dem 3:0 gegen Tabellenschlusslicht Andorra stehen vier Remis gegenüber. In allen vier Paarungen lagen die Eidgenossen teilweise sogar mit mehreren Toren in Front, versäumten es aber, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Zwei der vier Siege kamen auf heimischem Boden zustande. Israel und Andorra wurden jeweils deutlich mit 3:0 niedergerungen.

Nach sechs sieglosen Begegnungen in der EM-Qualifikation meldeten sich die Kosovaren zuletzt mit zwei Triumphen in Serie zurück.

Schweiz - Kosovo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweiz: 1:1 Israel (A), 3:3 Weißrussland (H), 3:0 Andorra (H), 2:2 Kosovo (A), 2:2 Rumänien (H).

Letzte 5 Spiele Kosovo: 1:0 Israel (H), 3:0 Andorra (A), 0:2 Rumänien (A), 2:2 Schweiz (H), 1:2 Weißrussland (A).

Letzte Spiele Schweiz vs. Kosovo: 2:2 (A), 1:1 (H).

Dadurch haben sie mit sechs Punkten Rückstand auf das Spitzenduo aus Rumänien und der Schweiz sogar wieder Anschluss an einen der ersten beiden Plätze. Die Chance, bei nur noch zwei ausstehenden Duellen gegen die Schweiz und Weißrussland, ist jedoch als schwindend gering einzustufen und nur mehr rein rechnerisch vorhanden.

Die ersten drei Partien in der Ferne führten nur zu einem mageren Zähler. Immerhin sprang kürzlich beim Gruppenletzten Andorra ein deutlicher 3:0-Erfolg heraus. In unserem Wettanbieter-Vergleich wird eine große Auswahl an Bookies geboten, die für Neukunden einen interessanten Sportwetten Anbieter Bonus bereithalten.

Unser Schweiz – Kosovo Tipp: Beide Teams treffen

Mit satten 21 Toren stellen die Schweizer die mit Abstand beste Offensive in der Gruppe I. Die Nati hat bisweilen in jedem EM-Quali-Match mindestens ein Tor erzielt. Drei der vier Siege kamen mit mehr als zwei Toren Unterschied zustande. Sofern die Yakin-Elf den Platz als Sieger verlässt, steht am Ende zumeist ein deutlicher Gewinn zu Buche.

Gerade auswärts tat sich der Kosovo sehr schwer und behielt nur in einem der vier Duelle die Oberhand (1U, 2N). Spätestens gegen die Schweiz dürfte der Traum der erstmaligen EM-Teilnahme ein endgültiges, jähes Ende finden. Aufgrund der größeren Qualität in den eigenen Reihen und des Heimrechts gibt es kaum Zweifel an einem Triumph der Eidgenossen.