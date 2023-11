Serbien - Bulgarien Tipp, Prognose & Quoten | 19.11.2023

Unser Serbien - Bulgarien Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 19.11.2023 lautet: Auch ohne Fans lassen die Serben nichts mehr anbrennen. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von Toren in beiden Hälften aus.

Vor leeren Rängen muss die serbische Nationalmannschaft ihr letztes EM-Qualifikationsspiel zu Hause gegen Bulgarien bestreiten. Wegen rassistischer Vorfälle in der letzten Heimpartie gegen Montenegro verdonnerte die UEFA die Serben zu einem Geisterspiel. Auf die Unterstützung ihrer frenetischen Fans müssen die Spieler also verzichten. Gegen eine bulgarische Auswahl, die in dieser EM-Qualifikation aber bislang ziemlich enttäuschte, sollte es auch ohne den eigenen Anhang zu einem ungefährdeten Sieg und einigen Toren reichen.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Serbien trifft in beiden Halbzeiten“ mit einer Quote von 1,95 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Serbien vs Bulgarien auf „Serbien trifft in beiden Halbzeiten“:

Mit 13 Toren stellt Serbien in der Gruppe G den geteilt besten Angriff.

Bulgarien ist in dieser Qualifikation noch ohne Sieg.

In den letzten 3 Jahren haben die Serben nur 2 von 14 Spielen zu Hause verloren.

Serbien vs Bulgarien Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen die Quoten der besten Wettanbieter klar zu Gunsten der Gastgeber aus. Wettquoten von höchstens 1,25 für einen Tipp auf den Heimsieg sind kaum der Rede wert. Die Quoten von bis zu 16,00 für Wetten auf einen Auswärtserfolg werden nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Einen Gäste-Sieg erwarten wohl nur die Gäste selbst.

Interessant sind aber die Quoten für den Wettmarkt „Beide Teams treffen“. Davon ausgehend, dass die Serben zu Hause ohnehin treffen, ist es so gesehen nur ein Tor der Bulgaren, das einen von Wettquoten bis zu 2,67 trennt. Unter Verwendung des AdmiralBet Gutschein Codes lässt sich diese Wett-Option zumindest risikofrei probieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Serbien vs Bulgarien Prognose: Gastgeber geben den Ton an

Nur ein Punkt trennt die Auswahl Serbiens von der Teilnahme an der EM im kommenden Jahr. Durch den gewonnenen direkten Vergleich mit Montenegro können sich die Serben auch nur einen Zähler leisten, was aber natürlich nicht das Ziel ist. Ziel sind die vollen drei Punkte und daheim wurden immerhin zwei der übrigen drei Partien gewonnen.

Einzig gegen Spitzenreiter Ungarn gab es eine 1:2-Pleite. Ansonsten ließen die Orlovi daheim gegen Litauen (2:0) und Montenegro (3:1) nichts anbrennen. Die Generalprobe ist durch das 0:1 im Test gegen Belgien am Mittwoch zwar nicht geglückt, dennoch sind die serbischen Adler im eigenen Land der klare Favorit.

Daheim hat Serbien in den letzten drei Jahren nur zwei Länderspiele verloren. Neben der 1:2-Heimpleite gegen Ungarn in der laufenden Qualifikation gab es Anfang Juni 2022 noch eine 0:1-Schlappe in der Nations League gegen Norwegen. Insgesamt bestritt die serbische Auswahl in den letzten drei Jahren 14 Partien auf heimischem Rasen.

Zehn dieser 14 Spiele haben die Serben für sich entschieden. Das erwähnte 0:1 gegen die Norweger war das einzige der letzten 14 Heimspiele, in denen die Orlovi nicht treffen konnten. In elf der letzten 14 Heimpartien gelangen ihnen mindestens zwei eigene Treffer. Mit 13 Toren stellt Serbien vor dem letzten Spieltag zusammen mit Ungarn die beste Offensive in der Gruppe G.

Serbien - Bulgarien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Serbien: 0:1 Belgien (A), 3:1 Montenegro (H), 1:2 Ungarn (A), 3:1 Litauen (A), 1:2 Ungarn (H)

Letzte 5 Spiele Bulgarien: 2:2 Ungarn (H), 0:2 Albanien (A), 0:2 Litauen (H), 1:2 Montenegro (A), 0:1 Iran (H)

Letzte Spiele Serbien vs Bulgarien: 1:1 (A), 1:0 (A), 6:1 (H)

Bulgarien steht vor der letzten Partie sieglos am Tabellenende und wird die Qualifikation auch als Gruppenletzter abschließen. Gerade einmal drei Punkte holten die Bulgaren aus den bisherigen sieben Partien. Dabei haben am Donnerstag nur wenige Augenblicke zum ersten Dreier gefehlt. Im Heimspiel gegen Tabellenführer Ungarn führten die Lawowete bis in die siebte Minute der Nachspielzeit mit 2:1, ehe ein Eigentor den erhofften Sieg doch noch zunichtemachte. In einem Match mit Platzverweisen auf beiden Seiten hatte Bulgarien zunächst noch einen 0:1-Rückstand drehen können, am Ende aber den ersten Sieg seit genau einem Jahr verpasst.

Den letzten Erfolg gab es nämlich am 16. November 2022 in einem Testspiel auf Zypern. Seitdem konnten die Bulgaren keines von zehn Länderspielen gewinnen. Es gab nur vier Remis und sechs Niederlagen. Der letzte Sieg in einem Pflichtspiel liegt sogar 14 Monate zurück und war ein knappes 1:0 in der Nations League bei seit der 14. Minute in Unterzahl spielenden Nordmazedoniern. Auswärts hat Bulgarien keines der letzten fünf Spiele gewonnen. Die Gäste können aber völlig befreit aufspielen und schenkten erst vor wenigen Tagen Spitzenreiter Ungarn zwei Tore ein. Insofern lässt sich auch über den Tipp „Sieg Serbien & Beide Teams treffen“ nachdenken, für den es eine Quote von 3,20 gibt. Diese Wette kann man zum Beispiel bei ODDSET Online abgeben.

Unser Serbien - Bulgarien Tipp: „Serbien trifft in beiden Halbzeiten“

Für einen Treffer der Gäste spricht auch die Tatsache, dass die Serben in ihren letzten zehn Pflichtspielen zu Hause neunmal nicht zu Null spielen konnten. An einem Heimsieg sollte es bei der gegebenen Ausgangssituation dennoch keine Zweifel geben. In den letzten fünf Pflichtspielen zu Hause erzielte Serbien immer schon in Durchgang eins einen Treffer. Wir gehen davon aus, dass sich diese Serie fortsetzt und der Favorit in der zweiten Hälfte dann nochmal nachlegt.