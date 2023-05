Sevilla - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Unser Sevilla - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 27.05.2023 lautet: Mehr als ein 1:1-Unentschieden war nach einer frühen Roten Karte von Pape Gueye für Sevilla gegen Elche nicht drin. Ein Grund mehr, sich vorrangig um das Finale in der Europa League zu kümmern.

Real Madrid mag aktuell nicht die besten Wochen der Saison erleben. Ungeachtet dessen belegen die Königlichen den zweiten Rang in La Liga. Siegen die Ancelotti-Schützlinge gegen Sevilla, halten sie ihren Stadtrivalen Atletico Madrid in der Tabelle hinter sich - eine Frage des Prestige. Für die Hausherren aus Andalusien wartet vier Tage nach dieser Begegnung das größte Spiel der Saison - das Finale in der Europa League! Wir entscheiden uns in diesem Duell für eine Wette auf „Sieg Real“. Die Quote von 2,25 können wir uns bei Bet-at-home einfach nicht entgehen lassen.

Darum tippen wir bei Sevilla vs Real Madrid auf „Sieg Real Madrid“:

Die Königlichen gewannen 7 der letzten 8 direkten Duelle in der Liga.

Real Madrid hat die beste Offensive der Liga (72 Tore).

Sevilla steht auf Rang 15 der Heimtabelle und es fehlen mehrere wichtige Spieler (unter anderem Pape Gueye und Jesus Navas).



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sevilla vs Real Madrid Quoten Analyse:

Zwei Punkteteilungen in Folge verhindern ein besseres Endergebnis der Andalusier. Jose Luis Mendilibar hat die Mannschaft dennoch auf Vordermann gebracht. Beinahe hätte er nicht nur den Abstieg verhindert, sondern die Sevillistas erneut ins internationale Geschäft geführt.

Zu Gast sind die Königlichen aus Madrid, angeführt von ihrem Trainer Carlo Ancelotti. Real verlor zuletzt drei Auswärtsspiele in Folge, konnte jedoch jeweils das darauffolgende Heimspiel für sich entscheiden.

In unserem Quotenvergleich befinden sich einige neue Sportwettenanbieter. Für einen Sieg der Hausherren bieten diese Quoten zwischen 2,95 und 3,10. Ein Dreier der Madrilenen wirkt mit Wettquoten bis zu 2,30 extrem reizvoll.

Sevilla vs Real Madrid Prognose: „Die Europa League im Hinterkopf“

Beide Mannschaften haben in der Liga nicht mehr viel zu gewinnen und doch könnte Real Madrid den größeren Antrieb für dieses Spiel haben. Die Königlichen haben mit einem Dreier die Möglichkeit, Stadtrivale Atletico Madrid in der Tabelle hinter sich zu halten. Den Fans ist dieser direkte Vergleich extrem wichtig.

Sevilla hatte bis vor kurzem noch eine realistische Chance auf die Qualifikation für die Europa League, doch diese hat sich nach zwei Remis in Folge zerschlagen. Somit sollte der volle Fokus der Hausherren auf dem vier Tage später stattfindenden Finale in der Europa League liegen.

In der Liga haben die Andalusier unter Jose Luis Mendilibar nochmal für ordentlich Wirbel gesorgt und über die vergangenen acht Spieltage 2,13 Punkte pro Partie eingefahren. Schmerzhaft wird es jedoch beim Blick auf die Heimtabelle. Dort verweilen die Blanquirrojos auf einem enttäuschenden 15. Platz.

Darüber hinaus blieb der Erfolg in den letzten acht direkten Liga-Duellen mit Real auf der Strecke. Sevilla verlor sieben der vorangegangenen acht Vergleiche in der Liga, zuletzt sogar drei Heimspiele in Folge. Zudem fehlen mit Pape Gueye, Jesus Navas, Marcao, Joan Jordan und Tanguy Nianzuo gleich mehrere wichtige (Defensiv-)Akteure.

Sevilla - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 1:1 Elche (A), 0:0 Betis Sevilla (H), 2:1n.V. Juventus (H), 3:0 Valladolid (A), 1:1 Juventus (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 Vallecano (H), 0:1 Valencia (A), 0:4 Manchester City (A), 1:0 Getafe (H), 1:1 Manchester City (H).

Letzte 5 Spiele Sevilla vs. Real Madrid: 1:3 (A), 2:3 (H), 1:2 (A), 2:2 (A), 0:1 (H).

Real reist mit der besten Offensive der Liga an (72) und belegt auch in der Statistik der erwartbaren Tore (73,37 xG) den ersten Rang. Auswärts gelang den Königlichen zuletzt jedoch herzlich wenig und sie verloren drei Gastauftritte in Serie.

Zumindest gewannen die Königlichen darauf jeweils ihre Heimspiele und hielten sich damit auf Rang 2. Auf die gesamte Saison gesehen ist die Auswärtsbilanz jedoch sehr gut. Im Schnitt sammelte die Ancelotti-Elf 1,72 Zähler, erzielte in 61 Prozent der Gastauftritte Über 1,5 Tore und hielt in 39 Prozent der Spiele die Null.

Im Vergleich mit Sevilla könnten die Königlichen von Aussetzern in der Defensive der Nervionenses profitieren. Den nötigen Druck auf die letzte Kette kann Real aufbauen: Die Gäste geben ligaweit die meisten Schüsse pro Spiel ab (17,5). Sevilla lässt gegen sich 13,5 Schüsse pro Spiel zu (15.) und ist durch mehrere Ausfälle in der Defensive gebeutelt.

Erwartet ihr, dass die Elf von Carlo Ancelotti zum großen Sturmlauf ansetzt und Über 1,5 Tore erzielt, lohnt sich ein Blick auf den Bet-at-home Sportwetten Bonus. Sichert euch diesen und ihr bekommt für die eben genannte Wette eine starke Quote von 2,00.

Unser Sevilla - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid

Verletzungssorgen und ein Endspiel im Hinterkopf reduzieren die Chancen auf einen Heimsieg der Sevillistas. Zudem legen die Heimbilanz dieser Spielzeit sowie die Ergebnisse der vergangenen direkten Duelle einen Tipp auf die Königlichen nahe. Vor allem, wenn sich die Quoten in den Bereichen dieser Partie bewegen.