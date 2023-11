Sinner - Medvedev Tipp, Prognose & Quoten | 18.11.2023

Unser Sinner - Medvedev Sportwetten Tipp zum ATP Finals 2023 Spiel am 18.11.2023 lautet: Jannik Sinner steht als allererster Italiener in einem ATP Finals-Halbfinale. In unserem Wett Tipp heute trauen wir dem Lokalmatador auch den Einzug ins Endspiel zu.

Die Paarung Jannik Sinner vs Daniil Medvedev wurde in diesem Jahr schon viermal ausgetragen, immer im Endspiel eines ATP-Turniers. Beim ATP 500 in Rotterdam und beim Masters in Miami sicherte sich der Russe den Sieg und somit den Titel. Und beim ATP 500 in Peking sowie dem ATP 500 in Wien ging der Italiener als Sieger vom Court.

Auch bei den ATP Finals 2023 treffen die beiden Profis aufeinander. Dieses Mal aber schon im Halbfinale. Laut den Wettquoten ist der Lokalmatador am Samstag der leichte Favorit. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1.65 bei Interwetten die Wette „Sieg Sinner“.

Darum tippen wir bei Sinner vs Medvedev auf „Sieg Sinner“:

Sinner hat die letzten beiden Finals in dieser Saison gegen Medvedev gewonnen.

Der Italiener ist bei den ATP Finals 2023 noch ungeschlagen.

Ganz Italien steht hinter dem Lokalmatador.

Sinner vs Medvedev Quoten Analyse:

Während Daniil Medvedev sein letztes Gruppenspiel verloren hat, ist Jannik Sinner ohne Niederlage ins Halbfinale eingezogen. Hinzu kommt noch der Heimvorteil des Italieners in Turin.

Aufgrund dieser Faktoren haben sich die Buchmacher bei der Sinner vs Medvedev Prognose auf eine Seite geschlagen. Für einen Sieg von Sinner gibt es durchschnittliche Quoten von 1.66.

Auf der Gegenseite wird ein Erfolg von Medvedev mit Quoten von 2.25 belohnt. Nach der Anmeldung bei einem der besten Bookies wartet der Sportwetten Anbieter Bonus auf die Neukunden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sinner vs Medvedev Prognose: Was für eine Rolle spielt der Heimvorteil?

In diesem Jahr hat sich Jannik Sinner erstmals sportlich für die ATP Finals qualifiziert. Bei der ersten Teilnahme 2021 war der Südtiroler nur Nachrücker für seinen verletzten Landsmann Matteo Berrettini gewesen. Bei der diesjährigen Ausgabe des Turniers ist der 22-jährige als einziger Spieler nach der Gruppenphase noch ungeschlagen. Im zweiten Spiel der Grünen Gruppe besiegte die Nummer 4 der Welt sogar Novak Djokovic in drei Sätzen. Und am Donnerstag kam ein 6:2, 5:7, 6:4 gegen den Dänen Holger Rune dazu.

Somit steht Sinner als erster Italiener beim Saisonabschluss der besten acht Tennisprofis im Halbfinale. 2023 gewann der Mann aus Innichen schon vier Turniere, darunter auch das Masters in Toronto. Mit seinen Erfolgen hat der Italiener eine große Tennis-Euphorie in seiner Heimat ausgelöst. Die Bilanz von Sinner in diesem Kalenderjahr steht bei 60-14. In der Halle hat der Südtiroler 17 Matches absolviert und nur Niederlage kassiert. Zwei seiner vier Turniersiege in dieser Spielzeit kamen „Indoors“ zustande.

Mit zwei glatten 2-Satz-Siegen gegen Andrey Rublev und Alexander Zverev hatte Daniil Medvedev als erster Teilnehmer das Halbfinal-Ticket für die ATP Finals 2023 gelöst. Im letzten Vorrundenspiel gegen Carlos Alcaraz wollte der Russe eigentlich im Rhythmus bleiben und die Gruppenphase ungeschlagen abschließen. Doch gegen die Nummer 2 der Welt musste sich der Mann aus Moskau in nur einer Stunde und 20 Minuten mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben. Das Duell war durchaus enger als es das reine Ergebnis aussagt.

Doch Medvedev konnte keinen seiner zwei Breakpunkte nutzen. Zudem war Alcaraz in den entscheidenden Momenten aggressiver, variabler und konzentrierter. Mit 66 Siegen bei 17 Niederlagen und fünf Titeln spielt der 27-jährige trotzdem eine der besten Spielzeiten seiner Karriere. Bei den US Open stand der Russe sogar im Endspiel. Die ATP Finals konnte der Profi aus Moskau 2020 zum ersten Mal gewinnen. Im Vorjahr war Medvedev allerdings mit drei Niederlagen schon nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Sinner - Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 2:1 Rune, 2:1 Djokovic, 2:0 Tsitsipas, 2:1 McDonald, 2:1 Medvedev

Letzte 5 Spiele Medvedev: 0:2 Alcaraz, 2:0 Zverev, 2:0 Rublev, 1:2 Dimitrov, 1:2 Sinner

Letzte 5 Spiele Sinner vs Medvedev: 2:1, 2:0, 0:2, 1:2, 2:0

2020 waren beide Spieler erstmals aufeinandergetroffen. Die ersten sechs Duelle gingen im Laufe der Zeit alle an Daniil Medvedev. Doch die letzten beiden Vergleiche konnte Jannik Sinner für sich entscheiden.

Drei der fünf letzten Sätze zwischen den beiden gingen in den Tiebreak. Passiert das auch am Samstag (Über 0,5 Tiebreaks), gibt es dafür bei NEObet eine Quote von 1.84. Neu- und Bestandskunden können die NEObet Freiwette ohne Einzahlung für diesen Tipp nutzen.

Unser Sinner - Medvedev Tipp: Sieg Sinner

Im ersten Halbfinale der ATP Finals 2023 erwartet uns ein spannendes und enges Duell. Medvedev legte mit zwei sehr starken Leistungen los. Sinner konnte dagegen erstmals ein Match gegen Djokovic gewinnen und ist beim laufenden Turnier noch ungeschlagen.

Beide Spieler waren in der Halle in dieser Saison auch gut in Form. Der Italiener hat allgemein in den letzten Wochen und vor allem in Turin den noch etwas besseren Eindruck gemacht. Zudem glauben wir, dass auch der Heimvorteil zum Tragen kommt.