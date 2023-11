Spanien – Georgien Tipp, Prognose & Quoten | 19.11.2023

Unser Spanien - Georgien Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 19.11.2023 lautet: An der Favoritenrolle der Spanier gibt es nichts zu rütteln. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu einem deutlichen Heimsieg.

Bis auf die überraschende Niederlage gegen Schottland (0:2) stand „La Furia Roja“ in der bisherigen EM-Quali ihren Mann und sackte kürzlich fünf Siege am Stück ein. Georgien wurde in der Gruppe A seiner Außenseiterrolle gerecht und holte lediglich acht Zähler in sieben Begegnungen (2S, 2U, 3N). Wenngleich die erste direkte EM-Teilnahme nicht bewerkstelligt wurde, steht weiterhin die Hintertür über die Nations League offen.

Spanien ist den Gästen in sämtlichen Mannschaftsbereichen deutlich überlegen. Wir entscheiden uns bei diesem Duell für den Wett Tipp heute: „Sieg Spanien (Handicap -2)“ mit einer Quote von 2,01 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Spanien vs Georgien auf „Sieg Spanien (Handicap -2)“:

Der amtierende Nations-League-Gewinner setzte sich in allen 3 EM-Quali-Spielen zu Hause souverän durch.

Georgien musste kürzlich 2 Auswärtsniederlagen in der Qualifikation hinnehmen.

Im Hinspiel vermeldete Spanien einen 7:1-Kantersieg.

Spanien vs Georgien Quoten Analyse:

Die Wettanbieter fahren eine klare Linie zum Match und ernennen die Gastgeber auf der iberischen Halbinsel zum Favoriten auf drei Punkte. Der Heimsieg bringt bei einem Einsatz von 10 Euro lediglich einen durchschnittlichen Nettogewinn in Höhe von 1,12 Euro mit sich.

Da das Hinspiel mit 7:1 sehr deutlich an die Iberer ging, könnte sich im Rückspiel eine Handicap-Wette anbieten. Für einen spanischen Sieg mit vier Toren Unterschied gewähren die Wettanbieter den bis zu 3,50-fachen Wetteinsatz. Mit dem DAZN Bet Willkommensbonus ist der Tipp-Freund auf der sicheren Seite. Der Bookie gewährt nämlich einen 50 Euro Cash Back für die erste verlorene Wette.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spanien vs. Georgien Prognose: Behalten die Spanier zu Hause ihre Weiße Weste?

„La Furia Roja“ schwimmt derzeit auf der Erfolgswelle und holte kürzlich wettbewerbsübergreifend in der EM-Quali und Nations League sieben Siege am Stück. Mit der Nations League wurde in diesem Jahr sogar ein Turnier gewonnen.

Mal abgesehen vom 0:2-Aussetzer gegen Schottland konnten sich auch in der EM-Qualifikation die gezeigten Leistungen sehen lassen. 18 erbeutete Punkte aus sieben Spielen lassen die Mannen von Trainer Luis de la Fuente auf Platz 1 der Gruppe A landen. Da der Vorsprung auf Verfolger Schottland zwei Zähler beträgt, könnte der Gruppensieg im Falle einer Niederlage hinfällig sein.

Damit ist jedoch nicht zu rechnen. Die Iberer spielten zu Hause starken Fußball und holten neun Punkte aus den drei Heimspielen in der EM-Quali. Die von de la Fuente präferierte Viererkette hielt in allen drei Ansetzungen die Null und lässt kaum etwas zu. Elf Heimtore offenbaren hingegen eine sehr gefährliche Offensive.

Spanien - Georgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 3:1 Zypern (A), 1:0 Norwegen (A), 2:0 Schottland (H), 6:0 Zypern (H), 7:1 Georgien (A).

Letzte 5 Spiele Georgien: 2:2 Schottland (H), 4:0 Zypern (H), 8:0 Thailand (H), 1:2 Norwegen (A), 1:7 Spanien (H).

Letzte Spiele Spanien vs. Georgien: 7:1 (A), 4:0 (H), 2:1 (A), 0:1 (H), 2:0 (H).

Georgien war als klarer Underdog in der Gruppe A gestartet und konnte zumindest das Duell am Tabellenende gegen Zypern für sich entscheiden. Acht Punkte zieren das Konto der Auswahl von Trainer Willy Sagnol. Zu wenig, um ernsthaft um einen der ersten beiden Tabellenplätze zu spielen. Lediglich eines der drei Auswärts-Duelle war von Erfolg gekrönt (2N). Hierbei handelte es sich um das direkte Kräftemessen mit dem Tabellenschlusslicht aus Zypern (2:1).

Unabhängig vom Austragungsort setzte sich Spanien in den vergangenen drei Begegnungen gegen die Georgier durch. Dabei standen kürzlich mit 4:0 und 7:1 sehr deutliche Resultate zu Buche. Für Tipp-Freunde, die ihre Spanien Georgien Wette risikofrei spielen wollen, könnte sich die Nutzung eines Sportwetten Bonus ohne Einzahlung als sinnvoll herausstellen.

Unser Spanien – Georgien Tipp: Sieg Spanien (Handicap -2)

Mit 814 zu 146,6 Millionen Euro zeichnen sich die Spanier durch den mehr als 5,5-fachen Kader-Marktwert gegenüber dem Underdog Georgien aus. Ein Umstand, der sich deutlich auf das FIFA-Ranking auswirkt. Die Iberer liegen nämlich auf Rang 8, ganze 68 Plätze vor der Auswahl von Trainer Willy Sagnol.

Wie bereits im Hinspiel würde uns alles andere als ein erneuter deutlicher Sieg der Spanier überraschen, weshalb wir im Wett Tipp heute eine Handicap-Wette anvisieren.