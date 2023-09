Steelers - Browns Tipp, Prognose & Quoten | 19.09.2023

Unser Steelers - Browns Tipp zum NFL Spiel am 19.09.2023 lautet: Nach einer tollen Preseason war die Fallhöhe für die Steelers in Week 1 gegen die Niners sehr hoch. Gegen Lieblingsgegner Cleveland könnte es am 2. Spieltag aber schon wieder aufwärts gehen.

Week 1 der NFL-Saison 2023 war von zahlreichen Überraschungen geprägt. Dazu gehörte auch der 24:3-Sieg von Cleveland gegen die Cincinnati Bengals. Vor allem der aktuell bestbezahlte Spieler der Liga, Cincy-Quarterback Joe Burrow, wurde vom Pass Rush des Teams aus Ohio gehörig unter Druck gesetzt. In Week 2 steht für die Männer von Head Coach Kevin Stefanski nun in Pittsburgh das Nachbarschaftsduell gegen die Steelers an.

Glaubt man den Wettquoten, könnten die Browns hier auf 2-0 stellen. Wir entscheiden uns allerdings mit einer Quote von 2,14 bei NEObet für die Wette „Sieg Steelers“.

Darum tippen wir bei Steelers vs Browns auf „Sieg Steelers“:

Die Steelers haben die letzten 20 Monday-Night-Heimspiele alle gewonnen.

Die jüngsten 19 Gastspiele in Pittsburgh in der Regular Season haben die Browns allesamt verloren.

Das Franchise aus „Steel City“ führt den Vergleich der vergangenen 40 Duelle gegen das Team aus Ohio mit 32-7-1 an.

Steelers vs Browns Quoten Analyse:

Für die Buchmacher mit deutscher Lizenz sind die Gäste bei diesem Division-Duell mit einem Spread von zwei Punkten die leichten Favoriten. Diese Einschätzung bei der Steelers vs Browns Prognose hat in erster Linie natürlich mit den Leistungen beider Teams aus Week 1 zu tun.

So gibt es für einen Sieg der Gäste durchschnittliche Quoten von 1,72. Allerdings erscheint ein Erfolg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 2,16 auch nicht viel unwahrscheinlicher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Steelers vs Browns Prognose: Bekommen die Steelers ihre Offense in Gang?

Durch eine tolle Preseason waren die Hoffnungen in Pittsburgh auf einen guten Start in die Saison 2023 groß. Doch in Week 1 mussten die Steelers eine bittere 7:30-Klatsche gegen die 49ers hinnehmen. Hier bekam man vor allem den San-Francisco-Running-Back Christian McCaffrey, der mit 22 Carries auf 152 Yards kam, nicht in den Griff. Zudem warf Niners-QB Brock Purdy für 220 Yards und zwei Touchdowns. Sein Gegenpart Kenny Pickett konnte dagegen seine gute Form aus den Testspielen nicht bestätigen.

Der Steelers-Spielmacher kassierte zwei Picks, wurde fünfmal gesackt, verpasste alle seine vier Würfe über mehr als 20 Air Yards und konnte nur fünf von zehn Intermediate Pässen (10 bis 19 Yds) an den Mann bringen. Auch das Run Game, in welches das Franchise mit Najee Harris große Hoffnungen gesetzt hatte, spielte mit zehn Versuchen für 41 Yards keine wirkliche Rolle. Große Probleme machte zudem der 3rd Down: Hier kam Pittsburgh nur auf einen Wert von 5-15, während SF 6 von 13 Versuchen konvertieren konnte.

Mit einer Bilanz von 7-10 landeten die Browns in der Vorsaison nur auf dem letzten Platz der AFC North. Mit dem 24:3 gegen den Erzrivalen aus Cincinnati landete Cleveland aber gleich in Week 1 der neuen Saison ein Ausrufezeichen. Dabei war die Offense des Teams von Head Coach Kevin Stefanski nicht so herausragend. QB Deshaun Watson kam zwar je auf einen Passing- und einen Rushing-TD, aber der Spielmacher brachte nur 16 von 29 Pässen für gerade mal 154 Yards an den Mann.

Dafür überzeugte die Reihe des neuen Defensive Coordinators Jim Schwartz auf ganzer Linie. Die Browns blitzten mit Passrushern wie Myles Garrett und Za‘Darius Smith Star-QB Joe Burrow in 53 Prozent seiner Dropbacks. So kam der Cincy-Spielmacher nur auf 82 Yards (2,6 Yds im Schnitt pro Passversuch) und wurde 5:15 Minuten vor dem Ende sogar vom Feld geholt. In der Secondary hatten die Cornerbacks Denzel Ward und Martin Emerson Jr alles im Griff. Allerdings gehören die Bengals unter Coach Stefanski mit einer Bilanz von 6-1 auch zu den Lieblingsgegnern der Browns.

Steelers - Browns Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Steelers: 7:30 49ers (H), 24:0 Falcons (A), 27:15 Bills (H), 27:17 Buccaneers (A), 28:14 Browns (H)

Letzte 5 Spiele Browns: 24:3 Bengals (H), 32:33 Chiefs (A), 18:18 Eagles (A), 15:17 Commanders (H), 21:16 Jets (H)

Letzte 5 Spiele Steelers vs Browns: 28:14 (H), 17:29 (A), 26:14 (H), 15:10 (A), 37:48 (H)

Nach 143 Duellen führen die Steelers die Bilanz gegen die Browns mit 80-62-1 an. In Pittsburgh spricht die Statistik mit 51 Siegen und 22 Niederlagen auch für die Hausherren.

Schaut man auf die letzten 20 Jahre, konnte Cleveland sogar nur sieben Spiele gewinnen, bei einem Remis und 32 Pleiten. In den letzten 20 Gastspielen in „Steel City“ ging das Franchise aus Ohio gerade ein einziges Mal als Sieger vom Feld, im Wild Card Game der Saison 2020.

Unser Steelers - Browns Tipp: Sieg Steelers

Vor dem Nachbarschaftsduell gegen die Browns stellt sich die Frage, wie schnell sich Pittsburgh von der Klatsche gegen die Niners erholen kann? Die Browns gehören zu den Lieblingsgegnern der Steelers und könnten genau zur richtigen Zeit kommen. Denn offensiv ging bei Cleveland bis auf das sehr gute Run Game auch herzlich wenig. Die letzten 20 Monday-Night-Heimspiele haben die „Black and Gold“ allesamt gewonnen. Zudem entschied man die letzten 19 Heimspiele in der Regular Season gegen die Browns alle für sich.