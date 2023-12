Steelers - Patriots Tipp, Prognose & Quoten | 08.12.2023

Unser Steelers - Patriots Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 08.12.2023 lautet: Da auf Pittsburgh ein schweres Restprogramm wartet, müssen die Hausherren am Donnerstag unbedingt gewinnen. In unserem Wett Tipp heute spricht auch alles für die Gastgeber.

Die Steelers starteten mit einer Bilanz von 6-3 gut in die NFL-Saison 2023 und durften sich Hoffnungen auf die Playoffs machen. Das 10:24 daheim gegen die Cardinals war aber die zweite Pleite in den letzten drei Spielen. Noch immer steht Pittsburgh bei einem Winning Record (7-5) und hätte damit ein Ticket für die Postseason in der Tasche. Das anstehende Programm ist aber durchaus anspruchsvoll. So ist ein Heimsieg gegen die Patriots Pflicht.

Diesen Erfolg trauen wir den Gastgebern im „Thursday Night Game“ auch zu und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000 den Wett Tipp heute „Sieg Steelers mit HC -4,5″.

Darum tippen wir bei Steelers vs Patriots auf „Sieg Steelers mit HC -4,5″:

Die Steelers stehen bei 7-5, die Patriots bei 2-10

Pittsburgh hat nach „Points allowed“ die sechstbeste Defense

Die Patriots haben in den vergangenen 3 Partien zusammengenommen 13 Punkte erzielt

Steelers vs Patriots Quoten Analyse:

Für die Bookies, die immer wieder auch Freiwetten im Angebot haben, sind die Hausherren bei der Steelers vs Patriots Prognose mit einem Spread von minus 6,5 Punkten die recht klaren Favoriten. So wird ein Sieg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 1,36 bezahlt. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 3,21. Da beide Teams ihre Stärke in der Defensive haben, werden nicht viele Punkte erwartet.

Für den Tipp „Unter 30,5 Punkte" gibt es bei Interwetten eine Quote von 1,80.

Steelers vs Patriots Prognose: Welcher QB führt seine Offense zum Sieg?

In den ersten neun Spielen dieser Saison hatte Pittsburgh am Ende immer weniger Yards als der Gegner erzielt. Trotzdem reichte es in diesem Zeitraum zu sechs Siegen. Am Sonntag konnten die Steelers zum zweiten Mal in Folge mehr Yards als das gegnerische Team aufs Board bringen. Trotzdem stand am Ende gegen die Cardinals, die in diesem Jahr zu den schwächsten Teams der Liga gehören, eine deutliche 10:24-Niederlage zu Buche. In dieser Partie hatten die Gastgeber große Probleme mit Verletzungen.

Quarterback Kenny Pickett verletzte sich schon vor der Pause und wurde durch Mitch Trubisky ersetzt. Auch Edge Rusher T.J. Watt und Safety Minkah Fitzpatrick mussten behandelt werden. Hinzu kamen neun Penalties und gerade mal ein Touchdown in drei Trips zur Red Zone. Die Defense, die bei den „Points allowed“ immer noch auf einem guten sechsten Platz steht, ließ auch zehn 3rd-Down-Conversions zu. Am Donnerstag wird Nr-1-QB Pickett weiter ausfallen. Fitzpatrick will auch mit gebrochener Hand spielen.

In Week 13 daheim gegen die Chargers wurde Pats-QB Mac Jones zum ersten Mal in dieser Saison von Anfang an gebenched. Sein Stellvertreter Bailey Zappe kam aber auch gerade einmal auf 141 Yards und kassierte zudem fünf Sacks. Hinzu kam ein verlorener Fumble von Running Back Rhamondre Stevenson, der sich dabei am Knöchel verletzte und auch am Donnerstag auszufallen droht. Am Ende setzte es für New England eine 0:6-Heimpleite. Damit hat das Franchise erstmals in einer Saison zwei Heimspiele zu Null verloren.

Zwischen 1994 und 2022 war dies den Patriots im eigenen Stadion nur ein einziges Mal passiert. Bei der Pleite gegen LA blieb NE auch das erste Mal seit 1993 in zwei Partien in Folge ohne Punkt in der ersten Hälfte. Zudem hat das Team Geschichte geschrieben. Noch nie hat eine Mannschaft in der NFL drei Spiele am Stück verloren, in denen man jeweils nicht mehr als zehn Punkte in einem Spiel zugelassen hat. Mit einer Bilanz von 2-10 sind die Playoff-Chancen von New England nur noch rein theoretischer Natur.

Steelers - Patriots Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Steelers: 10:24 Cardinals (H), 16:10 Bengals (A), 10:13 Browns (A), 23:19 Packers (H), 20:16 Titans (H)

Letzte 5 Spiele Patriots: 0:6 Chargers (H), 7:10 Giants (A), 6:10 Colts (H), 17:20 Commanders (H), 17:31 Dolphins (A)

Letzte 5 Spiele Steelers vs Patriots: 14:17 (H), 3:33 (A), 17:10 (H), 24:27 (H), 17:36 (A)

Die Patriots führen die Serie gegen die Steelers mit 18-16 an. In Pittsburgh haben aber die Hausherren mit 12-11 knapp die Nase vorne.

Von den letzten acht Aufeinandertreffen konnten die „Black and Gold“ aber nur eines für sich entscheiden.

Unser Steelers - Patriots Tipp: Sieg Steelers mit HC -4,5

Beide Teams haben große Probleme auf der Quarterback-Position. Bei den Steelers fällt der Starting-QB verletzt aus. Allerdings spielte Pickett sowieso keine so überragende Saison. Bei den Gästen bekam die Nummer 2 am vergangenen Spieltag eine Chance, brachte aber keine Punkte aufs Board.

So werden in dieser Partie die Defenses eine Hauptrolle spielen. New England hat außerdem nach „Points scored“ die schwächste Offense der NFL. Da Pittsburgh somit in der Defense Vorteile hat und den Ball etwas besser bewegen kann, schließen wir uns der Meinung der Bookies an.