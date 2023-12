Aston Villa - Manchester City Tipp, Prognose, Quote | 6.12.

Unser Aston Villa - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 06.12.2023 lautet: Die Villans empfangen die Citizens zu einem waschechten Top-Spiel in der Premier League. Obwohl Aston Villa eine starke Hinrunde spielt, sehen wir die Gäste aufgrund der klar höheren Qualität im Kader für unseren Wett Tipp heute im Vorteil.

Spitzenspiel in Birmingham! Aston Villa steht momentan auf dem vierten Platz der Tabelle, mit nur einem Punkt Rückstand auf den amtierenden Meister Manchester City. Diese könnten das Kunststück vollbringen, das vierte Remis in Folge einzusammeln.

Wir gehen jedoch mit dem großen Favoriten und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Manchester City“ mit einer Quote von 1,73 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Manchester City auf „Sieg Manchester City“:

Man Citys Erling Haaland führt die Liga mit 14 Toren in der Torschützenliste an.

City verlor keines der letzten 12 Spiele gegen Aston Villa (10S, 2U).

Die Citizens sind seit sechs Spielen ungeschlagen (3S, 3U).

Aston Villa vs Manchester City Quoten Analyse:

Die Skyblues werden standesgemäß als Favorit im kommenden Duell mit Aston Villa gesehen. Auf dem Drei-Weg-Markt bekommt ein Heimsieg eine recht hohe Quote von 4,20 zugewiesen, genauso wie ein Remis. Ein Favoriten-Sieg ergibt noch eine Quote von 1,73.

Als wahrscheinlichster Torschütze gilt, wie könnte es auch anders sein, Stürmer-Phänomen Erling Haaland mit einer Quote in Höhe von 1,80. Wer daran glaubt, dass der Norweger seinen Vorsprung in der Torjägerliste ausbauen kann, der könnte eine Wette darauf hervorragend mit dem attraktiven Oddset Sportwetten Bonus verbinden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aston Villa vs Manchester City Prognose: Aston Villas 1. Heimsieg seit 10 Jahren gegen Man City?

Aston Villa steht mit neun Siegen aus den ersten 14 Spielen auf dem vierten Platz der Tabelle und stellt mit 32 erzielten Treffern die zweitbeste Offensive der gesamten Liga. Sogar der erste Platz liegt nur vier Punkte entfernt, sodass die Fans des Klubs aus Birmingham so langsam aber sicher zu träumen anfangen dürften.

In den offensiven Statistiken liegen die Mannen von Trainer Unai Emery durch die Bank weg unter den Top 10 der Liga, was für die Nachhaltigkeit der Leistungen der Villans spricht. Mit 5,5 Schüssen aufs gegnerische Tor pro Partie liegt Aston Villa auf dem sechsten Platz im Ligavergleich. Besonders bei Ollie Watkins fanden diese Abschlüsse bisher besonders oft den Weg ins Tor. Der englische Stürmer spielt eine bärenstarke Hinrunde und steht bei acht Treffern und acht Torvorlagen, was für Platz 4 in der Torschützenliste reicht.

Zum ersten Platz ist es jedoch noch ein weiter Weg, da ein gewisser Erling Haaland von Manchester City den Platz an der Sonne sicherlich nicht kampflos aufgeben wird. Der Norweger steht bei sensationellen 14 Treffern in 14 Spielen und war einer der Hauptgründe dafür, dass die Skyblues sechs Siege aus den ersten sechs Saison-Spielen holten.

Seitdem läuft es jedoch alles andere als rund für das Team von Trainer Pep Guardiola. In den folgenden acht Partien wurden nur noch zwölf der möglichen 24 Punkte gesammelt und man musste zwei Niederlagen und drei Remis einstecken. Es wird also aus Sicht der Fans von Manchester City höchste Zeit, das Ruder wieder herumzureißen, um auch den Anschluss an Tabellenführer Arsenal nicht aus den Augen zu verlieren.

Aston Villa - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 2:2 Bournemouth (A), 2:1 Warschau (H), 2:1 Tottenham (A), 3:1 Fulham (H), 2:1 Alkmaar (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:3 Tottenham (H), 3:2 RB Leipzig (H), 1:1 Liverpool (H), 4:4 Chelsea (A), 3:0 YB Bern (H).

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs. Manchester City: 1:3 (A), 1:1 (H), 2:3 (A), 1:2 (H), 1:2 (H).

Außerhalb des Liga-Betriebs konnten die Villans auch in der diesjährigen Conference League bisher überzeugen, führen ihre Gruppe mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen an und konnten sich somit vorzeitig für die Teilnahme an der Endrunde qualifizieren. Noch etwas besser machte es der kommende Gegner aus Manchester. City steht mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen aus den ersten fünf Partien an der Spitze der Gruppe G der Champions League. Der amtierende Titelverteidiger wird also auch in der laufenden Spielzeit ein gewichtiges Wörtchen um die Titelvergabe mitreden können.

Dass es sich bei Aston Villa gegen Manchester City um ein Traditionsduell handelt, zeigt uns ein Blick auf den direkten Vergleich. Beide trafen in der höchsten Spielklasse schon 160 Mal aufeinander. Manchester City konnte 70 Spiele für sich entscheiden, während Aston Villa immerhin 51 Mal den Platz als Sieger verließ, 39 Mal endete das Duell mit einem Remis. In der jüngeren Vergangenheit zeichnete sich jedoch eine deutlich positivere Bilanz für die neureichen Citizens ab, die in den letzten 20 Liga-Spielen nur zwei Mal gegen Aston Villa verloren. Wer trotzdem daran glaubt, dass die Villans in der Tabelle am amtierenden Meister vorbeiziehen können, der könnte eine Wette mit der Nutzung einer Gratiswette verbinden.

Unser Aston Villa - Manchester City Tipp: Sieg Manchester City

Die aktuelle Leistung von Aston Villa spricht zwar nicht unbedingt gegen einen kommenden Heimsieg, mit Manchester City wartet jedoch unbestritten eine der besten Mannschaften der Welt. Zudem konnten die Skyblues 15 der letzten 20 Duelle gegen die Villans gewinnen. Wir erwarten, dass am Mittwochabend ein weiterer Sieg hinzukommen wird.