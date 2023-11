Tschechien – Moldawien Tipp, Prognose, Quoten| 20.11.2023

Unser Tschechien - Moldawien Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 20.11.2023 lautet: Die spielerische Qualität sowie das Heimrecht lassen in unserem Wett Tipp heute das Pendel in Richtung Sieg der Gastgeber ausschlagen.

Hinter Tabellenführer Albanien fungiert Tschechien als zweite treibende Kraft in der Gruppe E und steht kurz vor der elften Teilnahme an einer EM-Endrunde. Rein rechnerisch haben die Moldawier mit einem Sieg über den Tabellenzweiten die Chance, sich erstmals für eine Europameisterschaft zu qualifizieren.

Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass dieses Unterfangen gelingt und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Tschechien & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,83 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Tschechien vs Moldawien auf „Sieg Tschechien & Unter 3,5 Tore“:

Die „Reprezentace“ absolvierte 2 der 3 Heimduelle in der EM-Quali mit weniger als 2,5 Toren und ist zudem daheim ungeschlagen (2S, 1U).

Moldawien wickelte alle 3 EM-Qualifikationsspiele auf gegnerischem Boden mit weniger als 2,5 Toren ab.

Keines der 3 direkten Aufeinandertreffen mit Moldawien ging aus Sicht der Tschechen verloren (2S, 1U).

Tschechien vs Moldawien Quoten Analyse:

Sofern den Quoten am Drei-Weg-Markt Glauben geschenkt wird, deutet alles auf einen Sieg der Tschechen hin. Zumindest lässt eine Tschechien Moldawien Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,22 für den Heimsieg kaum Zweifel zu.

Keines der drei Duelle mit den Tschechen konnten die Moldawier siegreich gestalten. Sportwetten-Fans, die entgegen der Statistik wetten möchten, können sich über den 15-fachen Wetteinsatz freuen. Dabei bietet sich die Nutzung eines Sportwetten Anbieter Bonus, etwa in Form einer risikofreien Wette, an.

Tschechien vs. Moldawien Prognose: Stellt Moldawien die Fußballwelt auf den Kopf?

Alles andere als die Qualifikation für die EM-Endrunde würde aus Sicht der Tschechen einer absoluten Blamage gleichkommen. Nach der Aufspaltung der Tschechoslowakei in zwei selbstständige Staaten nahmen die Tschechen seit 1996 an jeder EM-Endrunde teil.

Ein Remis gegen den Tabellenvierten aus Moldawien würde bereits ausreichen, um Rang 2 endgültig sicherzustellen. Sofern der Tabellenführer aus Albanien gegen das Tabellenschlusslicht Färöer verlieren sollte, wäre sogar der Gruppensieg noch möglich.

Zu Hause ist die Auswahl von Trainer Jaroslav Silhavy eine Bank und nach wie vor in der Qualifikation ungeschlagen. Neben dem Remis mit Tabellenprimus Albanien (1:1) stehen zwei Siege gegen Polen (3:1) und die Färöer (1:0) zu Buche.

Vor allem defensiv gaben die Mitteleuropäer im eigenen Stadion eine sehr gute Figur ab und ließen während der Quali daheim nur zwei Gegentore zu.

Tschechien - Moldawien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tschechien: 1:1 Polen (A), 1:0 Färöer (H), 0:3 Albanien (A), 1:1 Ungarn (A), 1:1 Albanien (H).

Letzte 5 Spiele Moldawien: 1:1 Albanien (H), 1:1 Polen (A), 1:3 Schweden (A), 1:0 Färöer (A), 1:1 Österreich (A).

Letzte Spiele Tschechien vs. Moldawien: 0:0 (A), 5:0 (H), 2:0 (A).

Moldawien könnte in dieser EM-Qualifikation Geschichte schreiben und erstmal das Ticket für eine Endrunde lösen. Die Osteuropäer befinden sich in einer sehr guten Verfassung und sind seit vier Qualifikations-Spielen ungeschlagen (2S, 2U). Vor allem die beiden Remis in den Rückspielen gegen Albanien (1:1) und Polen (1:1) ließen das Selbstbewusstsein stetig wachsen. Die bislang einzige Niederlage kam nach einem 0:2 bei Tabellenführer Albanien zustande. Mit zehn erbeuteten Punkten beträgt der Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Tschechien zwei Zähler. Sollte das direkte Duell gewonnen werden, wäre die Teilnahme an der Endrunde fix.

Ein Auswärtssieg ist jedoch eher unwahrscheinlich. Lediglich eines der drei Fernduelle im Wettbewerb war von Erfolg gekrönt (1U, 1N). Mit zwei Toren in drei Paarungen auf gegnerischem Terrain ließ die offensive Durchschlagskraft zu wünschen übrig. Auf der anderen Seite kassierte der Defensivverbund nur drei Gegentore in der Fremde. Alle drei Auswärtsspiele endeten mit weniger als 2,5 Toren.

Unser Tschechien – Moldawien Tipp: Sieg Tschechien & Unter 3,5 Tore

Die „Reprezentace“ liegt im FIFA-Ranking auf Platz 41 und somit ganze 116 Ränge vor Moldawien, das kurzum im Weltfußball nur eine kleine Rolle spielt. Allein anhand der Kader-Marktwerte von 147,25 Millionen Euro (Tschechien) zu 14,66 Millionen Euro (Moldawien) lässt sich auf einen Klassenunterschied schließen.

In Tschechien standen sich beide Mannschaften nur einmal gegenüber. Die Paarung nahm ein sehr deutliches Ende und ging mit 5:0 an die Gastgeber. Mit einem Kantersieg rechnen wir zwar nicht, sehen aber die Hausherren trotz des torlosen Remis im Hinspiel klar in der Favoritenrolle.