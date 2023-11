Ukraine - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 20.11.2023

Unser Ukraine - Italien Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 20.11.2023 lautet: Das Duell zwischen der Ukraine und Italien verspricht Spannung. In unserem Wett Tipp heute müsste aber der Titelverteidiger die Teilnahme an der EURO 2024 klarmachen.

In der EM-Qualifikations-Gruppe C steht England als Sieger fest. Dahinter folgen Italien und die Ukraine punktgleich auf den Plätzen 2 und 3 (jeweils 13 Zähler). Da die „Azzurri“ das erste Duell gegen die „Gelb-Blauen“ im September in Mailand mit 2:1 gewonnen haben, hat der amtierende Europameister die etwas besseren Karten. Den Männern von Coach Luciano Spalletti reicht am Montagabend in der BayArena von Leverkusen ein Remis.

Der Verlierer dieser Partie muss die Hoffnung auf die EM 2024 aber noch nicht aufgeben und bekommt im März in den Playoffs eine weitere Chance. Wir spielen mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Ukraine vs Italien auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Die Ukraine hat alle Pflichtspiele gegen Italien verloren

Der amtierende Europameister steht auf Platz 9 der Weltrangliste, die Ukrainer auf Rang 22

Die Azzurri haben in allen Pflichtspielen gegen die Gelb-Blauen mindestens 2 Tore erzielt

Ukraine vs Italien Quoten Analyse:

Italien ist der amtierende Europameister und wird auf Platz 9 der Weltrangliste geführt. Die Ukraine muss am Montag in Leverkusen ran und belegt im FIFA-Ranking den 22. Rang. So sind die Gäste bei der Ukraine vs Italien Prognose wenig überraschend die Favoriten.

Für einen Sieg der Gastgeber gibt es bei den Buchmachern durchschnittliche Quoten von 4,43. Ein Erfolg der „Azzurri" wird dagegen mit Quoten im Schnitt von 1,85 eingepreist.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ukraine vs Italien Prognose: Können die Ukrainer für eine Überraschung sorgen?

Seit Februar 2022 hält der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine an. So gilt auch für die ukrainische Nationalmannschaft in diesem Zeitraum ein Ausnahmezustand. In der Heimat sind Ligaspiele nur unter extrem schwierigen Bedingungen möglich. Zudem können die „Gelb-Blauen“ aufgrund des Krieges keine Heimspiele im eigenen Land bestreiten. Trotzdem hat die Mannschaft von Trainer Serhiy Rebrov eine gute Quali gespielt. Niederlagen gab es nur in England (0:2) und in Italien (1:2).

In Trnava gewann man 1:0 gegen Malta. Hinzu kommt ein 2:0 in Prag gegen Mazedonien. Das Highlight war sicher das 1:1 in Breslau gegen England. Auf der Mannschaft lastet nicht nur sportlicher Druck, sondern auch gesellschaftlicher. Die Spieler sind aber höchst motiviert und werden für das eigene Volk alles in die Waagschale werfen. Die Stars im Kader sind die beiden Premier-League-Profis Zinchenko (Arsenal) und Mudryk (Chelsea). Seit 15 Heimspielen sind die Ukrainer ungeschlagen.

Am Freitag musste Italien mal wieder gegen Angstgegner Nordmazedonien ran. Gegen die „Risovi“ hatten die Azzurri die Teilnahme an der WM 2022 vergeigt. Zudem hatte der amtierende Europameister in der laufenden Quali zu Gast in Skopje auch nur 1:1 gespielt. Dieses Mal kamen die Männer von Trainer Luciano Spalletti viel besser in die Partie und führten zur Pause mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Italiener allerdings in den Verwaltungsmodus und lagen auf einmal nur noch mit 3:2 vorne.

Erst als der Favorit wieder Gas gab, stand nach dem Abpfiff ein verdienter 5:2-Sieg auf der Anzeigetafel. In der Offensive überzeugen aktuell Spieler wie Federico Chiesa, Nicolo Barella, Federico Dimarco und Giovanni di Lorenzo. So stehen nach sieben Spielen in der Gruppe C 16 Tore auf der Habenseite. Beide Niederlagen setzte es gegen England (1:2, 1:3). Nach den verpassten WM-Turnieren 2018 und 2022 will die fußballverrückte Nation nun mit aller Macht zur EM 2024.

Ukraine - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ukraine: 3:1 Malta (A), 2:0 Mazedonien (H), 1:2 Italien (A), 1:1 England (H), 1:0 Malta (H)

Letzte 5 Spiele Italien: 5:2 Mazedonien (H), 1:3 England (A), 4:0 Malta (H), 2:1 Ukraine (H), 1:1 Mazedonien (A)

Letzte 5 Spiele Ukraine vs Italien: 1:2 (A), 1:1 (A), 0:2 (H), 1:2 (H), 0:2 (A)

Die Ukraine und Italien bestritten schon neun Länderspiele gegeneinander. Noch warten die „Gelb-Blauen“ auf den ersten Pflichtspielsieg gegen die „Gli Azzurri“. Die besten Ergebnisse waren zwei Remis. Beide Unentschieden stammen nämlich aus Freundschaftsspielen auf italienischem Boden (2006, 2018). Demgegenüber stehen sieben Niederlagen mit einem Torverhältnis von 16:3 aus Sicht der „Squadra Azzurra“.

In den sechs Pflichtspielen gegen die Ukrainer haben die Italiener immer mindestens zweimal getroffen. Für die Fortsetzung dieser Serie am Montag gibt es bei Bet3000 eine Quote von 1,90.

Unser Ukraine - Italien Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Das Hinspiel in Mailand hatte die Ukraine nur knapp verloren. Hätten die Italiener aber ihre Chancen besser genutzt, wäre die Partie deutlicher entschieden worden. Auch dieses Mal spricht fast alles für die „Azzurri“.

Qualitativ sind die Gäste klar besser besetzt. Zudem geht den „Gelb-Blauen“ in Leverkusen natürlich wieder der Heimvorteil flöten. Am Ende trauen wir Italien mindestens den einen Punkt, den man für die Teilnahme an der EM 2024 noch braucht, zu.