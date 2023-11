Ungarn - Montenegro Tipp, Prognose & Quoten | 19.11.2023

Unser Ungarn - Montenegro Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 19.11.2023 lautet: Favorit und Spitzenreiter Ungarn kassierte zuletzt immer wieder Gegentore. In unserem Wett Tipp heute berücksichtigen wir genau das.

Seit dem späten Donnerstagabend steht mit Ungarn ein weiterer Teilnehmer an der EM im kommenden Jahr fest. Zum Abschluss der Qualifikation können die Magyaren daher befreit aufspielen und sich nun auch den Sieg in der Gruppe G holen. Die Gäste aus Montenegro hoffen ihrerseits noch auf das verbliebene EM-Ticket. Dass die Montenegriner zur Europameisterschaft fahren, ist allerdings von einigen Faktoren abhängig und einer davon ist ein eigener Sieg.

Wir sind skeptisch, allerdings trauen wir den Gästen einen Treffer zu. Daher tendieren wir zum Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,00 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Ungarn vs Montenegro auf „Beide Teams treffen“:

Zu Hause gewann Ungarn 5 der letzten 6 Länderspiele (1U).

Montenegro hat nur eines der letzten 5 Länderspiele verloren (3S, 1U).

In den letzten 5 Partien mit Beteiligung Ungarns trafen beide Mannschaften.

Ungarn vs Montenegro Quoten Analyse:

Ein allzu torreiches Spiel erwarten die Wettanbieter nicht. Schon die Quoten auf „Über 2,5 Tore“ knacken die Marke von 2,00 - ein stolzer Wert, wenn man bedenkt, dass fünf der bisherigen sieben Quali-Spiele der Ungarn drei oder mehr Tore mit sich brachten. Ebenfalls die Marke von 2,00 erreicht der Wettmarkt „Beide Teams treffen“.

Ungarn vs Montenegro Prognose: Munterer Schlagabtausch zum Abschluss

Quasi mit dem Schlusspfiff machte die ungarische Nationalmannschaft am Donnerstag die Qualifikation für die EM 2024 perfekt. Im bulgarischen Sofia sorgte ein Eigentor des Gegners in der siebten Minute der Nachspielzeit für den 2:2-Endstand und damit den einen Punkt, der den Ungarn für das EM-Ticket noch fehlte.

In einer Partie, in der beide Teams eine Rote Karte bekamen, führten die Magyaren früh, retteten den benötigten Zähler aber erst in letzter Sekunde. Den möglichen, vorzeitigen Gruppensieg hat Ungarn dabei verpasst. Zwar führt man weiter die Gruppe G an, benötigt aber im Abschlussspiel nochmal einen Zähler, um die Quali auch auf Platz 1 zu beenden.

Die Chancen hierfür stehen nicht schlecht. Immerhin haben die Magyarok in der laufenden Quali noch kein einziges Match verloren. Zu Hause wurden sogar alle drei bisherigen Partien bei einem Torverhältnis von 7:1 siegreich gestaltet. Überhaupt ist die ungarische Nationalmannschaft seit mittlerweile ziemlich genau einem Jahr ungeschlagen.

In diesem Zeitraum bestritt sie elf Länderspiele. Es gab sechs Siege und fünf Remis. Zuletzt gab es aber drei Unentschieden in den letzten vier Partien. Außerdem konnten die Magyaren zuletzt auch nicht mehr zu Null spielen. In den letzten fünf Begegnungen mit Beteiligung der Ungarn gab es Tore auf beiden Seiten. Zuletzt gab es je zwei Gegentreffer beim Vorletzten Litauen und Schlusslicht Bulgarien.

Ungarn - Montenegro Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ungarn: 2:2 Bulgarien (A), 2:2 Litauen (A), 2:1 Serbien (H), 1:1 Tschechien (H), 2:1 Serbien (A)

Letzte 5 Spiele Montenegro: 2:0 Litauen (H), 1:3 Serbien (A), 3:2 Libanon (H), 2:1 Bulgarien (H), 2:2 Litauen (A)

Letzte Spiele Ungarn vs Montenegro: 0:0 (A), 1:2 (A), 3:3 (H), 1:2 (A)

Die Gäste aus Montenegro wahrten durch einen 2:0-Erfolg am Donnerstag im Heimspiel gegen Litauen ihre Chancen auf das zweite EM-Ticket dieser Gruppe. Diese Chancen sind aber eher theoretischer Natur. Selbst muss man in Budapest gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass Serbien das Parallelspiel zu Hause gegen Schlusslicht Bulgarien verliert. Das letzte Auswärtsmatch war bei den Serben und ging mit 1:3 verloren. Es war die einzige Pleite in den letzten fünf Länderspielen. Drei ihrer letzten vier Partien haben die Montenegriner für sich entschieden. In ihren letzten sechs Begegnungen konnten sie auch immer mindestens einmal treffen.

In der laufenden Quali blieben sie zwar in zwei der bisherigen sieben Partien ohne eigenes Tor, die beiden Spiele fanden aber zu Hause statt. Auswärts hat Montenegro in jeder der bisherigen drei Auswärtspartien getroffen. Ein weiterer Grund, die guten Quoten für das „Beide Teams treffen“ anzuspielen, für die man sich aber erstmal bei Bet3000 anmelden muss. Hinzu kommt, dass die Sokoli noch kein Länderspiel gegen die Ungarn verloren haben. In bisher vier Aufeinandertreffen gab es je zwei Siege und Remis. Nachdem die Montenegriner in den ersten drei Duellen sieben Treffer erzielt hatten, endete das bisher letzte Aufeinandertreffen im Hinspiel torlos.

Unser Ungarn - Montenegro Tipp: „Beide Teams treffen“

Ein Punkt reicht Ungarn, um sich in der Gruppe G als Erster durchzusetzen. Nach den Feierlichkeiten am Donnerstag und der Tatsache, dass Trainer Marco Rossi vielleicht rotieren könnte, wären wir nicht überrascht, wenn es am Ende nicht mehr als ein Punkt für die Gastgeber wird. Diese hatten zuletzt so ihre Probleme in der Abwehr und kassierten in den letzten fünf Länderspielen immer Gegentore. Die Montenegriner werden sich an den letzten Strohhalm klammern und versuchen, mit einem Sieg nach Hause zu fahren, in der Hoffnung, dass das Parallelspiel zwischen Serbien und Bulgarien zu ihren Gunsten ausgeht.