Union Berlin - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Unser Union Berlin - Werder Bremen Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.05.2023 lautet: Mit einem Heimsieg am Samstag in Bremen kann Union Berlin zum ersten Mal in die Champions League einziehen. Am Ende spricht auch fast alles für einen Dreier der Eisernen.

Union Berlin träumt in dieser Saison von der ersten Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte. Es wäre der Höhepunkt in einer unglaublichen Entwicklung der Eisernen. Im Kampf um ein Ticket für die Königsklasse mussten die Köpenicker am vergangenen Wochenende mit dem 2:4 in Hoffenheim aber einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Doch die Männer von Coach Urs Fischer haben eine Platzierung unter den Top 4 immer noch in der eigenen Hand. Dafür müsste am letzten Spieltag der Saison 2022/23 ein Heimsieg reichen. Gegner am Samstagnachmittag an der Alten Försterei ist der SV Werder Bremen. Die Wettquoten gehen fest von einem Heimsieg aus. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,63 bei Chillybets für die Wette „Sieg Union & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Werder Bremen auf „Sieg Union & Über 1,5 Tore“:

Union ist in dieser Saison daheim noch ohne Niederlage

Nur die Hertha hat weniger Punkte in der Rückrunde gesammelt als Bremen

Werder ist seit 4 Duellen gegen die Eisernen ohne Punkt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Während Union noch auf ein Champions-League-Ticket hoffen darf, hat Werder erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft. Wenig überraschend sind die Hausherren für die Top-Buchmacher der Branche, zu denen laut unserem Test auch Chillybets gehört, bei dieser Ausgangslage die klaren Favoriten. So wird ein Heimsieg lediglich mit Quoten im Schnitt von 1,41 belohnt. Auf der Gegenseite sind die Gäste aus Sicht der Wettanbieter mit durchschnittlichen Siegquoten von 8,01 die klaren Außenseiter.

Union Berlin vs Werder Bremen Prognose: Bleibt die Alte Försterei eine Festung?

Union Berlin hat genauso viele Punkte auf dem Konto wie Freiburg, aber das um vier Treffer bessere Torverhältnis. Da die Freiburger am Samstag in Frankfurt ran müssen und man dort wohl keinen Kantersieg der Gäste erwarten kann, dürfte den Eisernen ein Heimsieg gegen Werder für die Verteidigung des vierten Platzes reichen. An der Alten Försterei sind die Köpenicker mit 10 Siegen und 6 Remis in dieser Saison noch ungeschlagen. So kassierte die Elf von Coach Urs Fischer alle acht Niederlagen in der Fremde.

Beim 2:4 in Hoffenheim hatten die Gäste große Probleme mit dem taktischen Ansatz der Hausherren. Zudem waren die Hauptstädter hinten zu fehlerhaft und vorne zu fahrig. Die TSG nutzte dabei die Patzer des Gegners eiskalt aus. Mit nur einem Sieg aus den letzten vier Spielen gerät ein Top-4-Platz in Gefahr. Nach der Hinrunde stand der FCU noch auf Platz 2, drei Punkte hinter den Bayern. In der Tabelle der zweiten Saisonhälfte findet man Berlin auf Rang 6.

Dem SV Werder reichte am Samstag ein 1:1 daheim gegen Köln für den Klassenerhalt. Damit hat der Aufsteiger immerhin schon am vorletzten Spieltag sein Saisonziel erreicht. Nach dem Spiel herrschte im Weserstadion große Erleichterung, aber keine Euphorie. Dafür hatte Bremen eine zu schwache Rückrunde gespielt. Die 15 Zähler des SVW werden in der zweiten Saisonhälfte nur von der Hertha (12 Punkte) unterboten.

Von den letzten 11 Ligaspielen konnten die Hanseaten nur ein einziges für sich entscheiden. Auch ist die Mannschaft von Coach Ole Werner das schwächste Heimteam der Liga. Dafür stehen die Norddeutschen mit 5 Siegen und 4 Remis aus 16 Gastspielen, bei 7 Pleiten, in der Auswärtstabelle auf einem guten 9. Platz. 63 Gegentore sind allerdings wieder der viertschwächste Wert. Dafür hat man mit Füllkrug und Ducksch (zusammen 28 Tore) das beste Sturmduo in Liga Eins.

Union Berlin - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:4 Hoffenheim (A), 4:2 Freiburg (H), 0:1 Augsburg (A), 0:0 Leverkusen (H), 1:0 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:1 Köln (H), 1:2 Leipzig (A), 1:2 Bayern München (H), 1:2 Schalke (A), 4:2 Hertha (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Werder Bremen: 2:1 (A), 3:1 (H), 2:0 (A), 2:0 (A), 1:2 (H)

Die ersten zwei Pflichtspiele gegen die Eisernen entschied Bremen für sich. Nach einem 5:0-Auswärtserfolg in der ersten Pokalrunde der Saison 2009/10, siegten die Grün-Weißen auch nach dem Aufstieg der Eisernen im ersten Ligaduell am 4. Spieltag 2019/20 mit 2:1 an der Alten Försterei. Die letzten vier Duelle gegen Union hat Werder alle verloren.

Unser Union Berlin - Werder Bremen Tipp: Sieg Union & Über 1,5 Tore

Union hat im Kampf um ein CL-Ticket alle Trümpfe in der eigenen Hand. Für einen Heimdreier sprechen die Heimstärke der Eisernen und der direkte Vergleich gegen die Bremer. Zudem sind die Grün-Weißen in der Rückrunde nicht wirklich formstark und haben den Klassenerhalt auch schon unter Dach und Fach gebracht. Auch hat der SVW in dieser Spielzeit in 9 Spielen gegen die Top 5 der Tabelle nur 3 Punkte geholt.