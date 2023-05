Valencia - Espanyol Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Valencia - Espanyol Barcelona Tipp zum La Liga Spiel am 28.05.2023 lautet: In einem Match mit mindestens zwei Toren behalten die Fledermäuse mindestens einen Punkt zu Hause.

Spannung pur im Abstiegskampf in La Liga! Am Sonntag treffen sechs der sieben noch möglichen Absteiger in direkten Duellen aufeinander. Die besten Karten auf den Klassenerhalt hat von diesen Klubs Valencia und die schlechtesten Espanyol. Beide duellieren sich in der Höhle der Fledermäuse und vor allem die Gäste sind zum Siegen verdammt. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass ihnen das gelingt und entscheiden uns für den Tipp „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“, der bei AdmiralBet eine Quote von 1,64 bringt.

Darum tippen wir bei Valencia vs Espanyol Barcelona auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Valencia hat nur eines der letzten 7 La-Liga-Heimspiele verloren.

Espanyol hat 6 der letzten 7 La-Liga-Auswärtsspiele verloren.

Espanyol hat nur eines der letzten 14 Gastspiele im Mestalla gewonnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Valencia vs Espanyol Barcelona Quoten Analyse:

Egal, ob man sich bei den alteingesessenen Buchmachern oder den neuen Wettanbietern umsieht, sie alle trauen Valencia den Sieg mehr zu als den Gästen. Allerdings zeugen Quoten von bis zu 2,20 für Wetten auf den Heimsieg auch nicht von der ganz großen Favoritenstellung.

Die Wettquoten für einen Tipp auf den Auswärtssieg bewegen sich im Bereich von 3,30. Höchstens zwei oder doch mindestens drei Tore? Hier sind sich die Bookies nicht sicher. Sowohl für das Under 2,5 als auch das Over 2,5 gibt es Quoten von bis zu 1,85. Die Wettoption „Beide treffen“ liegt mit Werten bis 1,75 darunter.

Valencia vs Espanyol Barcelona Prognose: Fledermäuse flattern zum Klassenerhalt

Erst am Donnerstag verpasste Valencia den so gut wie sicheren Klassenerhalt durch eine 0:1-Pleite bei Mallorca. Zuvor hatten die Fledermäuse sieben Punkte aus drei Partien geholt und dabei unter anderem das Skandalspiel gegen Real Madrid mit dem Rassismus-Skandal um Vinicius Junior gewonnen.

Mit 40 Punkten stehen Los Che auf einem vermeintlich komfortablen 13. Platz. Allerdings beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz bei noch zwei ausstehenden Partien nur zwei Zähler. Zum Abschluss geht es zum keinesfalls einfachen Auswärtsspiel beim Sechsten Betis Sevilla.

Mit einem Heim-Dreier wären alle restlichen Zweifel an einem Klassenerhalt beseitigt, wobei sehr wahrscheinlich auch schon ein Punkt hierfür reichen würde. Mindestens einen Zähler holten die Ches zu Hause zuletzt so gut wie immer. Von den letzten sieben Ligaspielen im heimischen Mestalla haben sie nur eines verloren.

Es gab ansonsten vier Siege und zwei Remis. Überhaupt holte Valencia 28 und damit genau 70 Prozent seiner insgesamt 40 Punkte daheim. Dort gab es auch 25 der insgesamt nur 39 Tore. Getroffen haben die Fledermäuse in nur einem der letzten zehn Pflichtspiele auf heimischem Rasen nicht.

Valencia - Espanyol Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Valencia: 0:1 Mallorca (LL, A), 1:0 Real Madrid (LL, H), 2:1 Celta Vigo (LL, A), 1:1 Villarreal (LL, H), 1:2 Cadiz (LL, A)

Letzte 5 Spiele Espanyol: 3:3 Atletico Madrid (LL, H), 2:1 Rayo Vallecano (LL, A), 2:4 Barcelona (LL, H), 2:3 Sevilla (LL, A), 1:0 Getafe (LL, H)

Letzte 5 Spiele Valencia vs Espanyol: 2:2 (LL, A), 1:1, (LL, A), 1:2 (LL, H), 1:0 (LL, H), 2:1 (LL, A)

Auch Espanyol musste unter der Woche ran und holte im Heimspiel gegen Atletico Madrid beim 3:3 einen Punkt. Angesichts der Tatsache, dass die Katalanen nach 46 Minuten mit 0:3 zurücklagen, war es sicherlich ein gewonnener Zähler, der allerdings auch nicht allzu viel brachte. Mit 35 Punkten stehen die Pericos an vorletzter Stelle.

Die drei Klubs vor ihnen haben allerdings jeweils nur drei Zähler mehr. Insofern ist in Sachen Abstieg noch nichts entschieden. Klar ist aber auch, dass ein solcher bei einer Niederlage sehr wahrscheinlich besiegelt wäre. Bei einem Sieg wären die Chancen wiederum gut, da sich die Konkurrenten am Sonntag in direkten Duellen die Punkte abnehmen werden.

Außerdem trifft Espanyol am letzten Spieltag zu Hause auf Almeria, das derzeit vier Punkte mehr hat und mit einem Dreier im direkten Duell eventuell überholt werden könnte. Doch ob die Periquitos tatsächlich drei Punkte aus dem Mestalla entführen können? Das letzte Auswärtsmatch bei Rayo Vallecano haben sie jedenfalls mit 2:1 gewonnen.

Davor aber haben sie sechs Auswärtsspiele in Folge verloren, obwohl sie in all diesen Partien trafen und teilweise auch doppelt. Ähnlich verhält es sich mit den letzten Gastspielen in Valencia. In der vergangenen Saison hat Espanyol dort mit 2:1 gewonnen. Davor blieb der Klub im Mestalla 13 Mal in Folge ohne Sieg und hat elf dieser Auswärtsbegegnungen verloren.

Unser Valencia - Espanyol Barcelona Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Nur ein Sieg hält die Hoffnungen Espanyols auf den Klassenerhalt ernsthaft aufrecht. Nachdem man sechs Mal in Folge auswärts verloren hatte, macht der letzte Auswärtssieg bei Rayo wieder Mut für die bevorstehende Auswärtspartie. Allerdings braucht Valencia eben auch noch Zählbares, um nicht am letzten Spieltag in der Fremde doch noch zittern zu müssen. Zu Hause lieferten die Fledermäuse in den letzten Wochen gute Ergebnisse ab und wir gehen davon aus, dass sie diese Begegnung nicht verlieren. Tore sollte es in diesem Abstiegsduell auch geben, vor allem, da die Gäste auf jeden Fall den Weg nach vorne suchen müssen.