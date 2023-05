Valladolid - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 23.05.2023

Unser Valladolid - Barcelona Tipp zum La Liga Spiel am 23.05.2023 lautet: Der frischgebackene Meister Barcelona muss vor dem Saisonende noch ein paar Ehrenrunden drehen. In Valladolid dürfte das aber besser klappen als daheim gegen Real Sociedad.

Seit 2018 besitzt der ehemalige brasilianische Nationalspieler Ronaldo die Mehrheit der Anteile von Real Valladolid und übernahm bei den „Pucelanos“ auch das Präsidentenamt. Obwohl der dreimalige Weltfußballer den Verein weitgehend entschuldete und viele Bauprojekte auf den Weg brachte, stieg die Mannschaft nach der Saison 2020/21 ab. Mit der Spielzeit 2022/23 kehrten die „Blanquivioletas“ nach nur einem Jahr Abwesenheit in La Liga zurück. Doch dem Aufsteiger droht nun der nächste Gang in die Segunda Division. Am drittletzten Spieltag empfängt Real auch noch den frischgebackenen Meister aus Barcelona. Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,98 bei Bet-at-home für die Wette „Sieg Barcelona“.

Darum tippen wir bei Valladolid vs Barcelona auf „Sieg Barcelona“:

Valladolid hat die letzten 5 Ligaspiele alle verloren.

Barca ist die beste Auswärtsmannschaft in La Liga.

Die Pucelanos warten seit über 9 Jahren auf einen Punkt gegen die Blaugrana.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Valladolid vs Barcelona Quoten Analyse:

Während das Meisterrennen in La Liga schon eine Weile entschieden ist, geht es im Tabellenkeller sehr eng zu. Nur Elche steht bisher als Absteiger fest. Acht Teams müssen noch um den Ligaverbleib bangen. Dazu gehört auch der Real Valladolid CF, der auf dem ersten Abstiegsplatz steht.

Das rettende Ufer verpasst man aber nur knapp wegen des schlechteren Torverhältnisses. Bei der Valladolid vs Barcelona Prognose sind die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 3,63 aus Sicht der Top-Sportwettenanbieter die Außenseiter. Für einen Erfolg der Gäste gibt es durchschnittliche Quoten von 1,97.

Valladolid vs Barcelona Prognose: Kann sich Barca nochmal motivieren?

Im Sommer 2021 hatte Coach Pacheta Valladolid übernommen und gleich in seiner ersten Saison zurück in die erste Liga geführt. In der Spielzeit 2022/23 hielten die Verantwortlichen lange an ihrem Aufstiegstrainer fest. Nach einer 0:6-Pleite bei Real Madrid Anfang April war die Amtszeit des Trainers aber doch beendet. Als Nachfolger soll nun der Uruguayer Paulo Pezzolano die „Pucelanos“ in der Liga halten. Der Auftakt unter dem neuen Coach glückte auch mit sieben Punkten aus drei Spielen.

Doch das 0:2 am Freitag in Cadiz war danach jedoch die fünfte Pleite in Serie für den Aufsteiger. Mit minus 32 hat Valladolid das zweitschlechteste Torverhältnis der Liga. 24 der 35 Saisonpunkte hat man immerhin daheim geholt. Dafür stehen die „Blanquivioletas“ in der Auswärts- und in der Rückrundentabelle jeweils nur auf dem drittletzten Platz. 34 Gegentore bedeuten auch die schwächste Defensive der zweiten Saisonhälfte. In den jüngsten beiden Partien blieb die Pezzolano-Elf ohne eigenen Treffer.

Nach dem 4:2 am vorletzten Spieltag beim Lokalrivalen Espanyol war die 27. Meisterschaft von Barcelona unter Dach und Fach. Es ist der erste Titel für den Verein seit 2019 und der erste ohne Lionel Messi seit 1999. Die Blaugrana hatten am 13. Spieltag die Tabellenführung übernommen und den Vorsprung kontinuierlich ausgebaut. Das 1:2 am Samstag daheim gegen Real Sociedad, nachdem der Titel schon feststand, war erst die vierte Niederlage. Hier war bei den Hausherren etwas die Luft raus.

Die Blaugrana agierten am Ende zu harmlos. Demgegenüber stehen aber 27 Saisonsiege. Beeindruckend ist vor allem der Wert von gerade mal 15 Gegentoren. International bekam der Verein mit einem frühen Aus in der Champions League allerdings die Grenzen aufgezeigt. Auch in der Europa League schied man schon in der ersten K.o.-Runde gegen Manchester United aus. Nach viel Chaos hinter den Kulissen ist die Zukunft der Katalanen zudem extrem ungewiss.

Valladolid - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Valladolid: 0:2 Cadiz (A), 0:3 Sevilla (H), 1:2 Rayo Vallecano (A), 2:5 (H), 1:2 Valencia

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:2 Real Sociedad (H), 4:2 Espanyol (A), 1:0 Osasuna (H), 4:0 Betis Sevilla (H), 1:2 Rayo Vallecano (A)

Letzte 5 Spiele Valladolid vs Barcelona: 0:4 (H), 0:1 (A), 0:3 (H), 0:1 (H), 1:5 (A)

In 93 Duellen mit Barcelona feierte Valladolid gerade mal 14 Siege, bei 63 Pleiten. Zwölf Erfolge gegen Barca kamen daheim zustande. Der jüngste Dreier gegen die Katalanen war ein 1:0 im eigenen Stadion im März 2014. Aus den folgenden sieben Vergleichen holte der Außenseiter keinen Punkt, bei 1:16 Toren. Seit vier Duellen gegen die Blaugrana sind die „Pucelanos“ ohne Treffer. So wäre womöglich auch ein Tipp auf einen „Auswärtssieg zu Null“ eine Option.

Unser Valladolid - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona

Mit fünf Pleiten in Folge bei einem Torverhältnis von 4:14 ist bei Valladolid der Effekt des Trainerwechsels inzwischen endgültig verpufft. Der Aufsteiger steuert im freien Fall in Richtung zweite Liga. Auf der Gegenseite ist für Barca die Saison eigentlich auch schon gelaufen. Wir glauben aber nicht, dass der frischgebackene Meister den Rest der Saison nun abschenkt. Ein Heimspiel gegen den CL-Aspiranten Real Sociedad kann man sicher mal verlieren. Zu Gast bei den „Pucelanos“ spricht aber vieles für einen Dreier der Gäste.