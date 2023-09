VfB Stuttgart – Darmstadt Tipp, Prognose, Quoten|22.09.23

Auch in Mainz gab sich Stuttgart keine Blöße und setzte sich dank eines überragenden Serhou Guirassy, der drei Tore erzielte, am Ende verdient mit 3:1 durch. Der erste Saisonsieg schien zuletzt nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung gegen Gladbach für die Darmstädter beinahe fix. Aufgrund des Handspiels im Strafraum wurde Matej Maglica nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel mit Rot vom Feld gestellt. In Unterzahl mussten sich die Lilien am Ende mit einem 3:3 begnügen.