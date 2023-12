VfB Stuttgart - Dortmund Tipp, Prognose, Quoten | 6.12.2023

Unser VfB Stuttgart - Dortmund Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 06.12.2023 lautet: Zum ersten Mal in dieser Spielzeit bot Sebastian Hoeneß beim 2:0-Sieg gegen Werder Serhou Guirassy und Deniz Undav in der Startelf auf. Mit Erfolg: Beide Angreifer erzielten Tore. In unserem Wett Tipp heute haben die Schwaben eine Chance auf den Sieg.

Drei Bundesliga-Siege in Folge stärkten zuletzt die Form der Schwaben. Der Sturm der Stuttgarter hat bemerkenswerte Qualität: Serhou Guirassy (16 Tore) und Deniz Undav (7 Tore) stehen beide unter den fünf besten Bundesliga-Torschützen der Saison. Das stärkt den Glauben der Mannschaft, die bisher jedes Heimspiel im deutschen Oberhaus mit Über 1,5 erzielten Toren beendet hat. Unter der Woche läuft der VfB gegen den BVB auf.

Die Schwarz-Gelben ließen in 54 Prozent der BL-Spiele Über 1,5 Gegentore zu. Unser Wett Tipp heute lautet: „VfB Stuttgart Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,73 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Dortmund auf „VfB Stuttgart Über 1,5 Tore“:

Stuttgart erzielte in jedem Bundesliga-Heimspiel Über 1,5 Tore.

Dortmund erlaubte in der Bundesliga 23,1 erwartbare Gegentore (12.).

Stuttgart erzielte in den letzten beiden direkten Duellen Über 1,5 Tore.

VfB Stuttgart vs Dortmund Quoten Analyse:

Was vor der Saison kaum ein Experte für möglich gehalten hätte, ist eingetroffen. Stuttgart liegt in der Bundesliga auf dem dritten Tabellenplatz (30 Punkte), fünf Zähler vor dem BVB (25 Punkte). Das erklärt, warum die Schwaben im DFB-Pokalduell mit Wettquoten von 2,15 bis 2,36 sogar als Favorit auflaufen.

Dortmund gewann nur eines seiner letzten fünf Bundesliga-Spiele und wird mit einer maximalen Siegquote von 2,92 ins Auswärtsspiel gegen die Hoeneß-Elf geschickt. Beide Mannschaften bekommen ansprechende Quoten zugeteilt, womit ein Sportwetten Neukundenbonus interessant wird.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Dortmund Prognose: Angriffslustige Schwaben

Die Stimmung im Schwabenland ist hervorragend. Stuttgart liegt unter den drei besten Mannschaften der Bundesliga und erzielte bisher 2,5 Tore pro Ligaspiel (3.). Nur Bayern (36,7 xG) erarbeitete sich mehr erwartbare Tore als der Angriff der Schwaben (32,8 xG).

Natürlich muss im Vorfeld der Fokus auf die beiden besten Angreifer der Hausherren gelegt werden. Serhou Guirassy erzielte im deutschen Oberhaus 16 Tore (2.). Gepaart mit Deniz Undav (7 Tore) hat der VfB zwei Stürmer mit besonderem Torriecher im Aufgebot.

Davon profitierte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß auch im DFB-Pokal. In der ersten Runde schlug Stuttgart souverän die TSG Balingen (4:0). Beim darauffolgenden Vergleich mit Union Berlin behielten die Hausherren ebenfalls die Oberhand (1:0). In beiden Pokalspielen traf entweder Guirassy oder Undav.

Im eigenen Stadion verschmelzen die Spieler mit dem Publikum und lassen sich zu Höchstleistungen antreiben. Keines der ersten sieben Bundesliga-Heimspiele des VfB Stuttgart endete mit Unter 1,5 Toren der Hausherren. Darunter fiel auch der erste Vergleich mit dem BVB, den die Schwaben mit 2:1 (H) für sich entschieden.

VfB Stuttgart - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:0 Bremen (H), 2:1 Frankfurt (A), 2:0 Nürnberg (H), 2:1 Dortmund (H), 0:2 Heidenheim (A).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 Leverkusen (A), 3:1 AC Milan (A), 4:2 Gladbach (H), 1:2 VfB Stuttgart (A), 2:0 Newcastle (H).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs. Dortmund: 2:1 (H), 3:3 (H), 0:5 (A), 0:2 (H), 1:2 (A).

Dortmund tat sich in den beiden vergangenen Duellen mit den Schwaben schwer. Am 28. Spieltag der vergangenen Saison gaben Edin Terzic und seine Mannschaft trotz einer 2:0-Führung sowie einer Ein-Mann-Überzahl noch einen Punkt aus der Hand (3:3). Am elften Spieltag dieser Saison verlor Borussia Dortmund in Stuttgart (1:2). Des Weiteren ist der BVB in dieser Saison angreifbar. Dortmund kassierte in 54 Prozent seiner Bundesliga-Spiele Über 1,5 Gegentore. Unterstützt wird diese These von 23,1 erwartbaren Gegentoren im deutschen Oberhaus (12.).

Darüber hinaus beendeten die Gäste nur eines ihrer vergangenen sechs Pflichtspiele ohne Gegentor. Drei dieser sechs Begegnungen endeten mit Über 1,5 Gegentoren für den BVB. Merklich besser ist das Offensivspiel der Gäste, die in der Bundesliga 2,0 Tore pro Spieltag erzielten und 24,6 erwartbare Tore auf dem Konto haben (5.). Für Über 3,5 Tore im Spiel vergibt Interwetten eine Quote von 2,15. Am besten kombiniert ihr die angesprochene Wette mit diesem Interwetten Bonus.

Unser VfB Stuttgart - Dortmund Tipp: VfB Stuttgart Über 1,5 Tore

Stuttgart spielt eine fantastische erste Halbserie in der Bundesliga und hat den BVB in der Liga bereits geschlagen (2:1). Die Offensive spielt konstant auf einem hohen Niveau und ist brandgefährlich. Zudem verursachten die Gäste aus Dortmund in der Liga die zweitmeisten Strafstöße (6). Ein weiteres Element, das unserer Wette gut tun könnte.