VfB Stuttgart - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Unser VfB Stuttgart - Hoffenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.05.2023 lautet: Der VfB hat am letzten Spieltag sein Schicksal in der eigenen Hand und dürfte mit einem Heimsieg im Derby gegen die TSG den Abstieg vermeiden.

Im Kampf um den Klassenerhalt war der VfB mit dem 4:1-Sieg in Mainz am vergangenen Wochenende der große Gewinner. Stuttgart ist mit dem Dreier auf den 15. Platz geklettert und hat sein Schicksal nun in der eigenen Hand. Mit einem Erfolg am letzten Spieltag bleiben die Schwaben erstklassig. Gegner im finalen Spiel der Saison in der heimischen Mercedes-Benz-Arena ist die TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer sind nach dem 4:2 am Samstag gegen Union Berlin schon so gut wie gerettet. So sprechen sich die Wettquoten bei diesem Baden-Württemberg-Derby klar für die Hausherren aus. Auch wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,58 bei Admiralbet die Wette „Sieg Stuttgart“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Hoffenheim auf „Sieg Stuttgart“:

Stuttgart hat 20 seiner 32 Saisonpunkte daheim geholt

Hoffenheim gewann nur eines der letzten 11 Gastspiele

Die TSG wartet seit fast 9 Jahren auf einen Sieg beim VfB

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Hoffenheim steht mit 35 Zählern auf Platz 13. Im Fernduell mit Bochum auf Rang 16 (32 Punkte, -35 Tore) hat die TSG das deutlich bessere Torverhältnis (-9) und kann deswegen nur noch rein rechnerisch absteigen. Der VfB ist zwar punktgleich mit dem VfL, profitiert hier aber auch vom Torverhältnis (-12).

Bei der VfB Stuttgart vs Hoffenheim Prognose sind die Hausherren für die Buchmacher mit deutscher Lizenz mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,57 die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 5,28 bezahlt.

VfB Stuttgart vs Hoffenheim Prognose: Bleibt der VfB unter Hoeneß ohne Liga-Heimpleite?

In dieser Saison hatte der VfB in der Fremde nicht viel Angst und Schrecken verbreitet. Doch der zweite Auswärts-Dreier kam mit dem 4:1 in Mainz genau zur richtigen Zeit. Dabei lagen die Stuttgarter bei den 05ern schon zurück. Im zweiten Durchgang zeigten die Gäste dann aber eine tolle Chancenverwertung. Aus sechs Möglichkeiten machten die Schwaben vier Tore.

Mann des Tages war hier Joker Chris Führich, der gleich drei Scorerpunkte sammelte. Zudem bewies die Truppe unter Coach Sebastian Hoeneß mal wieder ihre neu entdeckte Moral. Viermal lagen die Brustringträger unter ihrem neuen Trainer zurück, kassierten aber nur eine Niederlage (1:2 bei Hertha). So hat der Verein mit dem vierten Trainer in dieser Saison doch noch sein Endspiel. In 16 Heimspielen glückten bisher fünf Siege und fünf Remis, bei sechs Pleiten.

Die Saison der TSG verlief auch überhaupt nicht nach Plan, doch am Ende konnte der Verein den Abstieg vermeiden. Dafür war eine Serie ab Mitte März mit zehn Punkten aus vier Spielen in Folge besonders wichtig. Nach drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen stand Hoffenheim am Samstag daheim gegen Union Berlin dann unter großem Druck. Die Hausherren zeigten sich aber taktisch clever und vor dem Tor hocheffizient.

So siegte die Elf von Coach Pellegrino Matarazzo verdient mit 4:2 und hat den Klassenerhalt damit praktisch in der Tasche. Zehn Niederlagen sind aber zusammen mit der Hertha der Negativwert der Rückrunde. Zudem glückten in 16 Gastspielen nur drei Siege. Nachdem es auch schon zum Ende der Vorsaison einen massiven Einbruch bei der TSG gegeben hatte, steht nun ein Umbau dieses renovierungsbedürftigen Kaders bevor.

VfB Stuttgart - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 4:1 Mainz (A), 1:1 Leverkusen (H), 1:2 Hertha (A), 2:3 Frankfurt (H), 2:1 Gladbach (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 4:2 Union Berlin (H), 1:2 Wolfsburg (A), 3:1 Frankfurt (H), 0:1 Leipzig (A), 1:3 Köln (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Hoffenheim: 2:2 (A), 1:2 (A), 3:1 (H), 2:0 (H), 3:3 (A)

Nach 26 Derbys führt der VfB die Bilanz gegen die TSG mit elf Siegen zu sieben Niederlagen an. Sieben Erfolge gegen Hoffenheim holte Stuttgart daheim und kassierte dabei zwei Heimpleiten. Das Hinspiel in dieser Saison im Kraichgau endete mit einem 2:2. In der Vorsaison hatten die Schwaben das Gastspiel in Baden mit 1:2 verloren, dies war der erste Sieg für die Hoffenheimer nach vier Partien gegen die Brustringträger. Seit zwölf Duellen gab es bei dieser Paarung keinen Auswärtssieg mehr. Die TSG hatte im September 2014 mit einem 2:0 den letzten Dreier in der Mercedes-Benz-Arena geholt.

Unser VfB Stuttgart - Hoffenheim Tipp: Sieg Stuttgart

Der VfB hat einen Matchball im eigenen Stadion, gegen einen Gegner, für den es um nichts mehr geht. Mit ihrer Moral, ihrer Geschlossenheit und ihrer Wucht, welche die Schwaben unter Coach Hoeneß entwickelt haben, werden sie sich diese Vorlage nicht nehmen lassen, zumal die TSG in Stuttgart in den letzten Gastspielen auch fast immer leer ausgegangen ist.